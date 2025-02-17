Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу - 17.02.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу - 17.02.2025 Украина.ру
Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-02-17T16:47
2025-02-17T17:30
эксклюзив
суджа
россия
сумская область
вооруженные силы украины
военная техника
морская пехота
курская область
курск
бпла
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Минобороны РФ официально подтвердил освобождение Свердликово в Курской области. Следующей целью наших войск станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Нам надо освободить эти два населенных пункта, чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут эти клещи замыкать.Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".То есть Свердликово – это важное наше завоевание.Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.Да, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Но в ближайшие полторы-две недели армии России дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям, маневрирование не затруднено. Так что шансы на такой успех у нас есть.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20250213/1061056220.html
суджа
россия
сумская область
курская область
курск
малая локня
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, суджа, россия, сумская область, вооруженные силы украины, военная техника, морская пехота, курская область, курск, бпла, дроны, "баба-яга", спецоперация, минобороны рф, малая локня
Эксклюзив, Суджа, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, военная техника, морская пехота, Курская область, Курск, БПЛА, дроны, "Баба-Яга", Спецоперация, Минобороны РФ, Малая Локня

Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу

16:47 17.02.2025 (обновлено: 17:30 17.02.2025)
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Минобороны РФ официально подтвердил освобождение Свердликово в Курской области. Следующей целью наших войск станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Нам надо освободить эти два населенных пункта, чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут эти клещи замыкать.
Роман Алехин интервью
29 февраля 2024, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.
Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.
Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".
То есть Свердликово – это важное наше завоевание.
Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.
Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.
Да, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Но в ближайшие полторы-две недели армии России дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям, маневрирование не затруднено. Так что шансы на такой успех у нас есть.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 16:14
Полковник Геннадий Алехин: Россия впечатляюще продвинулась под Курском, нанеся урон сборной солянке ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСуджаРоссияСумская областьВооруженные силы Украинывоенная техникаморская пехотаКурская областьКурскБПЛАдроны"Баба-Яга"СпецоперацияМинобороны РФМалая Локня
 
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