https://ukraina.ru/20250217/1061137167.html

Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу

Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу - 17.02.2025 Украина.ру

Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-02-17T16:47

2025-02-17T16:47

2025-02-17T17:30

эксклюзив

суджа

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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морская пехота

курская область

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бпла

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Минобороны РФ официально подтвердил освобождение Свердликово в Курской области. Следующей целью наших войск станут Малая Локня и Черкасское Поречное. Нам надо освободить эти два населенных пункта, чтобы сжать Суджу в клещи и исключить удары в тыл нашим подразделениям, которые будут эти клещи замыкать.Если мы закроем одну из дорог, которая идет через Малую Локню, мы у нас в клещах окажется большая группировка ВСУ. Мы сможем ее сжимать от Свердликово к Казачьей Локне и от Черкасского Поречного к Казачьей Локне, и у врага в Судже будут большие проблемы.Дело в том, что от Свердликово до Заолешенки (это уже пригород Суджи) идет хорошая прямая дорога, которая как раз пересекается с трассой "Сумы-Курск" - главной логистической артерии ВСУ в Курской области. Именно из Заолешенки противник перебрасывает войска к Казачьей Локне и Черкасскому Поречному.Напомню, что у врага в Судже находится главный центр работы БПЛА: фпвшники и операторы "Бабы-Яги".То есть Свердликово – это важное наше завоевание.Главный вклад в его освобождение внесла 106-я дивизия ВДВ и их 51-й полк. Ребята добились успеха оперативного уровня, и теперь ситуация будет развиваться очень интересно.Я имею в виду, что наши войска от Свердликово можем пойти не только на Заолешенку по прямой дороге, но и на Басовку, чтобы перерезать трассу "Сумы-Курск" уже в Сумской области. Это даже будет проще сделать, потому что в Сумской области нет наших же мощных подземных укрепрайонов.Да, от Свердликово до Басовки нет нормальных дорог. Но в ближайшие полторы-две недели армии России дороги не нужны, потому что у нас мороз и мороз крепкий. Техника спокойно пройдет по полям, маневрирование не затруднено. Так что шансы на такой успех у нас есть.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20250213/1061056220.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, суджа, россия, сумская область, вооруженные силы украины, военная техника, морская пехота, курская область, курск, бпла, дроны, "баба-яга", спецоперация, минобороны рф, малая локня