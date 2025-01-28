https://ukraina.ru/20250128/1060605582.html

Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал

Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал - 28.01.2025 Украина.ру

Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал

Выступление официального представителя МИД КНР Мао Нин в поддержку американских усилий по окончанию конфликта на Украине говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву. Наши китайские партнеры тоже решили принять в этом участие. В этом выражается некое недовольство китайского руководства тем, что мы не следуем их советам в полной мере.

2025-01-28T06:10

2025-01-28T06:10

2025-01-28T06:10

интервью

китай

украина

москва

дональд трамп

си цзиньпин

мид

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Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.- Какой мирный план по Украине может предложить Китай на этот раз?- Китай не будет предлагать новый план. Выступление Мао Нин в поддержку американских усилий говорит о том, что сейчас усиливается давление на Москву. Наши китайские партнеры тоже решили принять в этом участие. В этом выражается некое недовольство китайского руководства тем, что мы не следуем их советам в полной мере.Мы согласовываем наши позиции, но у нас свои интересы, у китайцев свои. Заявление китайского МИД говорит и о том, что приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от нашей.- Очевидно, что заморозка по линии боевого соприкосновения, на чем настаивает окружение Трампа, не соответствует интересам России. Могут ли эти противоречия охладить отношения Москвы и Пекина?- Наши отношения стратегического партнерства не предусматривают полного совпадения взглядов и единства позиций. Отношения изменяются и притираются друг к другу. Не надо ничего драматизировать.- Насколько сильно Китай сейчас заинтересован в Украине, в ее транзитных возможностях?- Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения.- Исходя из заявлений Трампа и персоналий, которых он собрал в свою команду, приведет ли нынешнее американо-китайское противостояние к вооружённому конфликту вокруг Тайваня?- Выводы делать пока еще рано. Особых назначений по Юго-Восточной Азии я не вижу.- Как будет развиваться ситуация в зоне Панамского канала? Мао Нин отрицает особую роль Китая в управлении каналом, но Трамп стремится вытеснить КНР из этого региона планеты.- Американцам удастся продавить свою позицию, поскольку Панама, как и другие государства Латинской Америки, обладает инстинктом подчинения США.Что касается китайских позиций в Панамском канале, то, во-первых, надо вспомнить, что китайские рабочие строили этот канал. Во-вторых, администрация Панамского канала осуществляется гонконгской компанией "Джардин Мэтисон", которая принадлежит миллиардеру Ли Ка-шингу. Напрямую к КНР ниточки не ведут.Но американцы используют это как предлог, чтобы взять под контроль Панамский канал, Гренландию и другие важнейшие торговые пути.- Есть мнение, что Си Цзиньпину в китайской политической элите противостоит фракция условных "комсомольцев", которые в большей степени ориентированы на Вашингтон. Может ли в Китае возобладать антироссийский и проамериканский вектор?- Эта версия принадлежит людям, которые читают прописи, которые написаны в американских научных центрах. Они призваны создать видимость конфликта в китайском руководстве. Все возможные центры оппозиции давно ликвидированы во второй срок правления Си Цзиньпина.Также на эту тему Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году

https://ukraina.ru/20250127/1060598710.html

https://ukraina.ru/20250127/1060585487.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, китай, украина, москва, дональд трамп, си цзиньпин, мид