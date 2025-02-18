КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии - 18.02.2025 Украина.ру
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КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии
КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии - 18.02.2025 Украина.ру
КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии
Официальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
2025-02-18T11:22
2025-02-18T11:24
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"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.Он также отметил, что "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах". По его словам, Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.Утром 18 февраля делегации России с США начали переговоры высокого уровня в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин. Делегации намерены обсудить комплекс двусторонних отношений России и США, а также пути урегулирования украинской проблемы.В составе российской делегации представлены глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
https://ukraina.ru/20250218/1061153412.html
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новости, россия, сша, китай, сергей лавров, майк уолтц, стив уиткофф, ес, сво, украина, саудовская аравия
Новости, Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, ЕС, СВО, Украина, Саудовская Аравия

КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии

11:22 18.02.2025 (обновлено: 11:24 18.02.2025)
 
© Sputnik / Анна Раткогло
© Sputnik / Анна Раткогло
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Официальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.
Он также отметил, что "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах". По его словам, Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.
11:11
В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинкуРоссийско-американские переговоры, назначенные на 18 февраля в Саудовской Аравии, крайне важны для решения глобальных задач, в том числе экономического блока. И Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Вашингтоном, ведь в США начинают понимать важность российского рынка
Утром 18 февраля делегации России с США начали переговоры высокого уровня в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин. Делегации намерены обсудить комплекс двусторонних отношений России и США, а также пути урегулирования украинской проблемы.
Вчера, 18:21
Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – ЗеленскийНынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.
В составе российской делегации представлены глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
 
НовостиРоссияСШАКитайСергей ЛавровМайк УолтцСтив УиткоффЕССВОУкраинаСаудовская Аравия
 
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