КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии
11:22 18.02.2025 (обновлено: 11:24 18.02.2025)
© Sputnik / Анна Раткогло
© Sputnik / Анна Раткогло
Официальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.
Он также отметил, что "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах". По его словам, Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.
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