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КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии

КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии - 18.02.2025 Украина.ру

КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии

Официальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

2025-02-18T11:22

2025-02-18T11:22

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"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - сказал Го Цзякунь.Он также отметил, что "Китай ожидает, что все стороны своевременно примут участие в мирных переговорах". По его словам, Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса, и всегда твердо придерживался содействию миру и переговорам.Утром 18 февраля делегации России с США начали переговоры высокого уровня в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин. Делегации намерены обсудить комплекс двусторонних отношений России и США, а также пути урегулирования украинской проблемы.В составе российской делегации представлены глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля

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новости, россия, сша, китай, сергей лавров, майк уолтц, стив уиткофф, ес, сво, украина, саудовская аравия