https://ukraina.ru/20250217/1061137546.html

Война до последнего украинца стала кошмаром для Европы. Западные СМИ о провале в Мюнхене

Война до последнего украинца стала кошмаром для Европы. Западные СМИ о провале в Мюнхене - 17.02.2025 Украина.ру

Война до последнего украинца стала кошмаром для Европы. Западные СМИ о провале в Мюнхене

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности стала "европейским кошмаром". Такую оценку только что закончившемуся форуму дал 17 февраля в эфире немецкого телеканала ZDF председатель форума Кристоф Хойсген

2025-02-17T17:37

2025-02-17T17:37

2025-02-17T17:49

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По его словам, выступление вице-президента США Джей ди Вэнса показало, что при президентстве Дональда Трампа Штаты "живут на другой планете". Он добавил, что в этом смысле прошедшее мероприятие стало не только испытанием, но и важным откровением для европейского сообщества.На церемонии закрытия конференции Хойсген призвал Европу к единству в случае переговоров по Украине. Страны ЕС должны не только участвовать в переговорах, но и разработать собственный план по безопасности для Украины, отметил он.Кристофа Хойсгена, как и других европейских участников Мюнхенской конференции, возмутили выступления представителей новой американской администрации – вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога.Вэнс в своей речи заявил, что угроза для Европы исходит не от России, Китая или какого-либо другого внешнего субъекта. По его мнению, главная угроза – это отступление Европы от некоторых фундаментальных ценностей демократии. Вэнс упомянул преследование активистов, чьи взгляды противоречат политике властей тех или иных государств Европы, неспособность политиков бороться с массовой миграцией, отмену под невнятным предлогом результатов недавних президентских выборов в Румынии, закрытие СМИ или игнорирование проблем собственных граждан.Возмущение европейских лидеров также вызвали слова Келлога о том, что США не видят места для Европы за столом переговоров по Украине. По его словам, в урегулировании конфликта должны участвовать Россия и Украина, а США готовы выступить посредником. При этом Келлог заверил европейцев, что "их интересы будут учитываться".По оценке немецкого Der Spiegel, с точки зрения трансатлантических отношений речь главы американской делегации, вице-президента Джей Ди Вэнса была исторической. "Европе надо наконец принять, что она оказалась одна", отметило издание.Но если речь Вэнса в определенной степени обескуражила Европу, для лидера киевского режима Владимира Зеленского она оказалась мотивационной. Он тут же бросился придумывать европейцам новый смысл для существования: конечно, исходя из своих собственных интересов.Европеизированное НАТО вместо евроатлантическогоНа Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский призвал к созданию "армии Европы", которая якобы бросит вызов Владимиру Путину, пишет 16 февраля британский UnHerd.Это "европеизированное НАТО" должно стать для Киева запасным вариантом, полагают авторы издания. Судя по всему, Зеленского сильно задело прозвучавшее ранее замечание министра обороны США Пита Хегсета, о том, что в Вашингтоне не считают членство Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта."Однако концепция "панъевропейских вооруженных сил", этакий утешительный приз, которого Зеленский добивается за то, что могущественнейший член альянса дал ему от ворот поворот, для Украины столь же бесплодная точка приложения сил. Это попросту маловероятно: причем по тем же самым причинам, почему НАТО в современном виде в принципе нестабильно", — подчеркивает британская газета.По словам авторов издания, изначальная цель альянса – служить оплотом против мировой экспансии коммунизма из Советского Союза – создавала некое чувство единства и солидарности его членов, придавая веса Статье 5 о коллективной обороне. После того как эта угроза исчезла, большинство государств, открыто ли, негласно ли, откатилось назад к старой националистической парадигме, пишет UnHerd.Учитывая разобщение интересов внутри НАТО, его члены также по-разному трактуют международные события и не могут прийти к консенсусу, в том числе по вопросам вооружения Украины против России, отмечается в статье."Впервые с начала российской спецоперации в 2022 году военная поддержка Украины станет основным вопросом на национальных выборах в Европе: через неделю немцы отправятся на избирательные участки. Вообще, электорат все чаще голосует за набирающие популярность антивоенные партии и слева, и справа, и это верный знак, что население в целом не разделяет позицию элит по Украине", – подчеркивают британские журналисты.В этом контексте "армия Европы" станет лишь еще одним шагом на пути к власти без убедительного мандата, полагают авторы UnHerd."Встреча скота перед убоем"Чтобы обсудить вызовы, брошенные главой Белого дома, президент Франции Эммануэль Макрон решил провести 17 февраля в Париже экстренный саммит европейских лидеров. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского.На это собрание приглашены не все лидеры Евросоюза: только те, которые постоянно наращивали эскалацию войны на Украине и поддерживали "ошибочную стратегию антироссийских санкций в Европе", рассказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поэтому цель встречи – не допустить мира на Украине, заключил он.Журналистам словацкого издания Hlavný dennik саммит в Париже напоминает "встречу скота перед убоем". Виной всему неповоротливая позиция ЕС по отношению к украинскому конфликту, считают они."Если Соединённые Штаты Америки с приходом Дональда Трампа в Белый дом утратили интерес к конфликту на Украине, то Европейский Союз, чьи элиты уничтожили собственную экономику в обмен на поражение России, еще пытается держаться выбранной линии. Конгресс США дал понять, что за столом переговоров ЕС им не нужен, и Эммануэль Макрон пытается спасти ситуацию микросаммитом, который напоминает встречу скота перед убоем!", – пишет словацкое издание.Но пока у европейских лидеров все еще есть силы и они могут отправить на Украину нужные ей человеческие ресурсы, продолжает сказано также в материале. Причина в том, что они боятся реакции общественного мнения в своих странах на тот простой факт, что конец войны близится, а ее цели, в том виде, в котором их обозначили европейские лидеры, все еще не достигнуты."Украинский народ, погнавшийся за лучшей жизнью, уже почти истреблен, но "геноцид" этого народа устроил совсем не Владимир Путин, а Запад, который решил воевать до последнего украинца", – подытожило словацкое издание.Стратегическое поражение ЕвропыНа Украине Европа потерпела не военное, а стратегическое поражение, пишет немецкий Handelsblatt.По данным издания, страны-участницы ЕС потратили на поддержку Украины почти 170 млрд евро – больше, чем США. С учетом Канады и Великобритании западные союзники также поставили больше оружия, чем американцы, напоминает газета.Это стратегический и политический провал высочайшего уровня, полагают немецкие журналисты. По их словам, Европа теперь должна обеспечивать мир на Украине десятками тысяч солдат и нести основное бремя по ее восстановлению. За это время Трамп открыто заявляет о доступе к украинскому сырью и редкоземельным металлам для США, сказано в статье."Главы европейских государств и правительств оказались в ситуации, когда они платят, поставляют и защищают, не получая взамен никакого геополитического влияния", – констатируют авторы публикации.Но самое ужасное последствие украинского конфликта в том, что военные действия в этой стране ослабили Европу и привели ее к маргинализации, полагают они. Щит США содрогнулся, и в будущем европейцам придется тратить на оборону значительно больше.Это приведет к сокращению социальных выплат и инвестиций, цены на энергоносители в долгосрочной перспективе будут выше, чем до начала военных действий, так как "Европа не может снова стать зависимой от российского газа, если она хочет надежно обеспечить мир на Украине", подчеркивается в статье."Европа проиграла в этом противостоянии — не в военном, а в стратегическом плане. Не стоит удивляться, если она позволит другим решать свое будущее", – предупреждает немецкий Handelsblatt.Больше об урегулировании украинского конфликта в материале Павла Котова: Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, украина, европа, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, мид