https://ukraina.ru/20250218/1061149378.html

Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины

Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины - 18.02.2025 Украина.ру

Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины

На экстренном саммите по Украине, созванном президентом Франции Эммануэлем Макроном, европейцы не смогли договориться по теме потенциальной отправки на Украину своих войск. Эта тема вызвала серьезные противоречия, пишет британская газета Financial Times (FT)

2025-02-18T10:30

2025-02-18T10:30

2025-02-18T10:30

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Издание отметило, что как минимум четыре страны выступили против присутствия своих солдат на территории Украины: Германия, Италия, Польша и Испания. В частности, уточнило FT, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что само обсуждение темы развертывания войск "крайне неуместно" и преждевременно, и его раздражают подобные дискуссии, поскольку они "непонятны".Премьер-министр Италии Джорджия Мелони добавила, что сомневается в целесообразности отправки европейских войск на Украину, назвав этот вариант "самым сложным и наименее эффективным" из всех возможных.В то же время британский премьер Кир Стармер заявил, что пора "начать действовать" в части ввода миротворческих сил на Украину. Свое мнение он мотивировал гарантиями со стороны США и "однозначной поддержкой Вашингтона".А председатели Еврокомиссии и Евросовета опубликовали в своих соцсетях одинаковый текст: "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мира, который уважает ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с сильными гарантиями безопасности. Европа полностью берет на себя часть военной помощи Украине. В то же время нам нужно усиление обороны в Европе".После этого лидер Франции и экстренного саммита Макрон объявил, что "в ближайшие дни продолжит консультироваться с европейскими партнерами как по поводу помощи Украине, так и по поводу укрепления их вооруженных сил".Подробнее о том, в чем именно состоят украинские разногласия Европы, и почему лидеры стран ЕС так хотят понравиться Трампу, рассказал автор издания Украина.ру Олег Хавич в материале Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу.В субботу, 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог объявил, что европейских лидеров не будет на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Сразу после этого Макрон созвал срочный саммит в Париже, о чем сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Я очень рад, что президент Макрон созвал наших лидеров в Париж", - заявил Сикорский, также участвовавший в конференции. По словам главы МИД Польши, метод работы Трампа русские называют "разведка боем". "Вы давите и смотрите, что происходит, а потом меняете позицию. И мы должны ответить", - сказал тогда польский министр.

https://ukraina.ru/20250202/1060754446.html

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