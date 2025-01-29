"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов
Зеленский под охраной
Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия. А что касается Украины, то президент США делает вид, что вопрос с ней уже решен, сообщил обозреватель.
На самом деле Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение его сына Дональда (они вдвоем атакуют главаря киевского режима), отметил Селезнев.
"Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – подчеркнул эксперт.
С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык (он якобы чуть ли не лучше Байдена). То есть киевский режим ждет, что им предложит Байден и глобалисты, сказал Селезнев.
"Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на Россию, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса – в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
Вчера, 18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде ТрампаВладимир Зеленский желает как можно скорее провести переговоры с представителями новой американской администрации, однако республиканцы не настроены общаться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который раньше был связующим звеном между Киевом и Вашингтоном. На примете есть другой высокопоставленный украинский чиновник