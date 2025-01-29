https://ukraina.ru/20250129/1060639892.html

"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов

"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов - 29.01.2025 Украина.ру

"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов

Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2025-01-29T03:30

2025-01-29T03:30

2025-01-29T03:30

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киевский режим

президент сша

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Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия. А что касается Украины, то президент США делает вид, что вопрос с ней уже решен, сообщил обозреватель.На самом деле Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение его сына Дональда (они вдвоем атакуют главаря киевского режима), отметил Селезнев.Сам Зеленский колеблется и не знает, что делать. На форуме в Давосе он пытался строить из себя чуть ли не нового лидера Европы ("Украина может защитить независимость Европы"), и партия глобалистов пытается слепить из него фигуру, вокруг которой можно сплотиться против Трампа, указал обозреватель.С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык (он якобы чуть ли не лучше Байдена). То есть киевский режим ждет, что им предложит Байден и глобалисты, сказал Селезнев."Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на Россию, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса – в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060632941.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, давос, киевский режим, президент сша, европа, детали