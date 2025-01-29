"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов - 29.01.2025 Украина.ру
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"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов
"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов - 29.01.2025 Украина.ру
"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов
Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2025-01-29T03:30
2025-01-29T03:30
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киевский режим
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Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия. А что касается Украины, то президент США делает вид, что вопрос с ней уже решен, сообщил обозреватель.На самом деле Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение его сына Дональда (они вдвоем атакуют главаря киевского режима), отметил Селезнев.Сам Зеленский колеблется и не знает, что делать. На форуме в Давосе он пытался строить из себя чуть ли не нового лидера Европы ("Украина может защитить независимость Европы"), и партия глобалистов пытается слепить из него фигуру, вокруг которой можно сплотиться против Трампа, указал обозреватель.С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык (он якобы чуть ли не лучше Байдена). То есть киевский режим ждет, что им предложит Байден и глобалисты, сказал Селезнев."Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на Россию, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса – в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, давос, киевский режим, президент сша, европа, детали
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, Давос, киевский режим, президент США, Европа, детали

"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов

03:30 29.01.2025
 
Зеленский под охраной
Зеленский под охраной
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Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия. А что касается Украины, то президент США делает вид, что вопрос с ней уже решен, сообщил обозреватель.
На самом деле Трамп пренебрежительно относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение его сына Дональда (они вдвоем атакуют главаря киевского режима), отметил Селезнев.
"Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – подчеркнул эксперт.
Сам Зеленский колеблется и не знает, что делать. На форуме в Давосе он пытался строить из себя чуть ли не нового лидера Европы ("Украина может защитить независимость Европы"), и партия глобалистов пытается слепить из него фигуру, вокруг которой можно сплотиться против Трампа, указал обозреватель.
С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык (он якобы чуть ли не лучше Байдена). То есть киевский режим ждет, что им предложит Байден и глобалисты, сказал Селезнев.
"Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на Россию, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса – в интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Вчера, 18:15
Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде ТрампаВладимир Зеленский желает как можно скорее провести переговоры с представителями новой американской администрации, однако республиканцы не настроены общаться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который раньше был связующим звеном между Киевом и Вашингтоном. На примете есть другой высокопоставленный украинский чиновник
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийДавоскиевский режимпрезидент СШАЕвропадетали
 
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