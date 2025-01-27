https://ukraina.ru/20250127/1060591778.html

Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления - 27.01.2025 Украина.ру

Денис Селезнев: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

Главное наследие, которое Байден оставил Трампу – война, в которой Украина проигрывает. Трампу сейчас будет трудно найти способы надавить на Россию, чтобы она пошла на серьезные компромиссы на переговорах, считает военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2025-01-27T12:22

2025-01-27T12:22

2025-01-27T12:22

интервью

россия

украина

европа

дональд трамп

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

сво

курская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Денис, что реально может сделать Трамп за эти 100 дней, который он отвел Киту Келлогу для завершения украинского конфликта?- Сначала Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а эти 500 – 1000. Конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было разрулить звонками Путину и Зеленскому.С самого начала было понятно, что Трамп будет играть в кнут и пряник. "Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже". Заметная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с элитами Европы, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать.В частности, проведение главного глобалистского события года (форума в Давосе) неслучайно было организовано именно на следующий день после инаугурации Трампа. То есть вчера Трамп праздновал трампистскую революцию, а сегодня глобалистские элиты сидят и думают, что же с этим делать. Выглядели они невесело.И если Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, эта конфронтация будет проходить одновременно с конфронтацией внутри США. Ему придется бороться на две фронта, потому что первые его указы по поводу гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди американского чиновничества с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства. В этом плане ему будет сложнее, чем Байдену.Причем та же инаугурация показала, что демократы ничего не забыли и не простили. Там был показательный момент, когда Обама и Байден просто не стали аплодировать Трампу и сидели как на похоронах.Повторюсь, Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия.А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. На самом деле он с пренебрежением относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение Трампа-младшего (сын и отец вдвоем атакуют главаря киевского режима). Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой.Сам Зеленский колеблется. Он не знает, что ему делать. На том же форуме в Давосе он пытался строить из себя чуть ли не нового лидера Европы ("Украина может защитить независимость Европы"), и партия глобалистов тоже пытается выжать из остатков его авторитета фигуру, вокруг которой можно сплотиться против Трампа (Зеленский прямо сказал, что часть окружения Трампа работают на Россию). С другой стороны, киевский режим поздравляет Трампа с победой и обещает найти с ним общий язык (он якобы чуть ли не лучше Байдена). То есть киевский режим ждет, что им предложит Байден и глобалисты.Если Байден предложит Украине что-то привлекательное в виде дальнейшего давления на России, киевский режим будет поддерживать глобалистов в борьбе с Трампом.- Насчет Зеленского. Понятно, что для нас он просроченный президент, но у него под контролем большие силы и политическое влияние. Какие у него шансы в этой борьбе?- Согласен, что среди всех этих правительств из глобалистской партии войны Зеленский обладает наиболее устойчивой властью, боеспособной армией и доступом к ловле людей, которые будут умирать за эти идеи. В Европе ни у кого такого нет.Макрон, например, недавно объявил о "добровольной мобилизации во Франции". Но это же просто красивые слова, потому что подписать контракт с французской армией можно было всегда.Более того, ни в одной из крупнейших стран Европы, которые поддерживают Украину (Великобритания, Франция и Германия), нет устойчивых правительств.Во Франции Макрон находится в конфронтации с парламентом. Недавно там в первые за много десятилетий был роспуск правительства. Вряд ли он сможет переизбраться.В Великобритании партия лейбористов, которая триумфально победила летом, сейчас бьет рекорды по антирейтингам. Фамилию человека, который находится во главе правительства, вообще нет смысла запоминать, потому что он скоро сменится. На первое место там выходит "Партия реформ", которая появилась всего несколько лет назад – откровенно трампистская.В Германии вообще досрочные выборы. Шансы на то, что Шольц сохранить власть – тоже сомнительно.И да, на этом фоне Зеленский обладает устойчивой властью, годится на роль лидера Европы.Но Трамп понимает, что если он хочет заключить с Россией хоть какую-то сделку, то Зеленского придется убрать. Путин же прямо сказал, что с этим человеком Москва говорить не будет. То есть на Украине придется создать переходное правительство, которое обеспечит легитимность власти. Как это будет – неясно. Но мы видим, что политическая жизнь на Украине в последнее время оживилась.Во-первых, к Трампу сразу же побежали ходоки. На его инаугурации многие с удивлением заметили Юлию Тимошенко. То есть ее лоббисты позволили ей пробраться туда. А до этого она в Париже смогла сфотографироваться с Келлогом. То есть она усиленно предлагает себя на роль президента Украины.Во-вторых, киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. Ходят слухи, что санкции будут и против Порошенко, которого сейчас работают украинские СМИ и было возбуждено ряд дел по обвинению в сотрудничестве с Россией.То есть все понимают, что для выхода на переговоры с Москвой нужно будет проводить выборы. Когда это будет – неизвестно, но они в этом направлении двигаются.- Вернемся к Трампу. Мы понимаем, какое наследие ему оставил Байден и внутри Америки, и на Украине. Сможет он его разгрести?- Байден оставил Трампу последствия собственных фантазий о том, что Россию можно разгромить военно-экономическими методами (санкции и поддержка Украины). Сейчас в это трудно поверить, но США на это всерьез рассчитывали даже 2023 году, когда 50 стран Запада планировали летний контрнаступ. Этот замысел провалился, и теперь никто не знает, что делать дальше. Поэтому решили просто ждать, что в России снова будет пригожинский мятеж, Путина свергнут олигархи и инфляция приведет к народному бунту.А почему? Потому что не придумали внятного плана действий помимо того, что Украина должна дойти до границ 1991 года.Сейчас ситуация такова, что с 2024 года армия России ведет медленное, но уверенное наступление, а ВСУ начали усыхать. Мы видим очевидные проблемы с мобилизацией, дезертирством и поставками вооружения, потому что европейские арсеналы опустошаются. Киевский режим теряет территории. Предсказать, сколько он еще продержится (три месяца или год) – совершенно невозможно. Потому что он не контролирует ситуацию на местах.Об этом свидетельствует ситуация с бригадой "Анна Киевская", которая, прибыв на фронт, сразу же разбежалась. Не станет ли это каскадным явлением – предсказать невозможно.Это и есть наследие Байдена – война, в которой Украина проигрывает. Трампу сейчас будет трудно найти способы надавить на Россию, чтобы она пошла на серьезные компромиссы.- А инструменты эскалации в отношении России могут сработать?- Все эти инструменты, которые мог использовать Трамп, впустую использовал Байден. Ракетные удары вглубь России, которые могли стать козырем Трампа, ни к чему не привели. Россия не снизила от этого темп наступления. А что еще они могут сделать – не знаю. В конце концов, передавать же Украине ядерное оружие?- По поводу ситуации на фронте. У Зеленского был последний комариный писк в Рамштайне, что курская авантюра стала чуть ли не лучшей операцией ВСУ за эти три года.- Дело в том, что командование ВСУ в лице Сырского оказалось в ловушке советской военной школы, в которой, исходя из численности и оснащенности Советской Армии, глубокая наступательная операция считалась одним из залогов победы. Такой подход мог быть адекватным для современной России, потому что он в России родился, а Украина – другая страна с другими реалиями. Тем не менее, увлекаясь этими представлениями о чудодейственной силе наступления, киевский режим летом 2024 года совершил серьезную ошибку.Как это было?В мае 2024 года на Украине заработал новый закон о мобилизации, который в первые три месяца позволил киевскому режиму набрать столько людей, чтобы восполнить потери и готовить новые резервы. В частности, сейчас открыто говорят, что Украина за весь 2024 год смогла мобилизовать 200 тысяч человек, из которых 100 тысяч поступили летом. Но после того, как люди приспособились к новым условиям и исчерпались те, кто безропотно шел на фронт, показатели мобилизации снова просели в три раза.Тем не менее, этого притока людей хватило, чтобы Украина начала формировать новые бригады 150-й серии и комплектовать старые бригады, отведенные на переформирование, с целью начать новое наступление, которое и было проведено в Курской области.Как мы помним, до конца лета продвижение ВС РФ в Донбассе не было значительным и пугающим. Противнику также удалось застопорить наше наступление в Харьковской области (обе стороны до сих пор уничтожают Волчанск, а линия фронта там никуда не движется). Поэтому у Украины создалось впечатление, что наступление России выдыхается и что группировка в Донбассе его сдержать сможет.Кроме того, последнее интервью Сырского показало, что командование ВСУ оперируют крайне завышенными потерями ВС РФ. Это делается не в пропагандистских целях. Он сказал о них вскользь, потому что искренне в это верит.Поэтому противник рассуждал так: "Наступление ВС РФ выдохлось, как когда-то выдохся наш контрнаступ. Людей мы наловили достаточно. Давайте наступать на Курск". Но их наступление остановилось буквально через неделю, не достигнув никаких внятных целей и перейдя в позиционную фазу. Только у Украины при этом еще и фронт растянулся.В это время те бригады, которые должны были остановить нас в Донбассе и снабжались пополнение по вторичному принципу, начали проседать. Это было видно по боям за Угледар, который пал за неделю.После этого Украина начала перебрасывать в Донбасс стратегические резервы и бригады, созданные с нуля. Но у этих новых бригад не было ядра ветеранов, вокруг которых можно было бы выстроить новобранцев, и они стали просто разваливаться. "Анна Киевская" - это самый скандальный случай, который закончился уголовными делами.Короче говоря, Украина вложилась в новый наступательный порыв, который снова закончился ничем. Мобилизация снова перестала покрывать потери. Людей снова не хватает. И с каждым месяцем это будет только ухудшаться.Как выйти из этой ситуации Байден не знал. Он ушел и перекрестился. Теперь Трамп должен как-то решить эту проблему. А как Трамп ее будет решать – непонятно.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

https://ukraina.ru/20241023/1058300864.html

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Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, европа, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво, курская область, донбасс, мобилизация