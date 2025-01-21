Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа
13:01 21.01.2025 (обновлено: 13:06 21.01.2025)
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
Правозащитники США подали иск против администрации нового президента Дональда Трампа. Причина - он подписал указ, который на их взгляд, нарушает саму основу американского государства - демократические принципы. Речь о решении Трампа ограничить получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщил Американский союз защиты гражданских свобод
"Защитники прав иммигрантов сегодня подали иск против администрации Трампа из-за его указа, который должен лишить некоторых рожденных в Соединенных Штатах детей гражданства США", - говорится в тексте пресс-релиза союза.
Директор Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Ромеро подчеркнул, что отказ в выдаче гражданства детям, рожденным на территории США, является "неконституционным" и представляет собой "безрассудный и безжалостный отказ от американских ценностей".
К слову, в указе, подписанном Трампом и опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что ребенок, родившийся в США не будет иметь право на гражданство в том случае, если оба родителя находились в стране по туристической, рабочей визе или с документами на временное проживание.
Также в документе отмечается, что если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны, то на получение гражданства по праву рождения ребенок также претендовать не сможет.
В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались:
- —назначения в администрации,
- —выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату,
- —миграционные указы (включая ограничения на получение американского гражданства по праву рождения, введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов),
- —отмена 78 решений, принятых Байденом (в том числе Куба вновь получила статус страны - спонсора терроризма),
- —привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие "чувствительной информации",
- —помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года,
- —указ о восстановлении свободы слова и "предотвращении государственной цензуры",
- —приостановка на 90 дней помощи США другим странам.
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.