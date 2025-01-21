Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа - 21.01.2025 Украина.ру
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Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа
Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа - 21.01.2025 Украина.ру
Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа
Правозащитники США подали иск против администрации нового президента Дональда Трампа. Причина - он подписал указ, который на их взгляд, нарушает саму основу американского государства - демократические принципы. Речь о решении Трампа ограничить получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщил Американский союз защиты гражданских свобод
2025-01-21T13:01
2025-01-21T13:06
новости
сша
дональд трамп
джо байден
демократическая партия
суд
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Директор Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Ромеро подчеркнул, что отказ в выдаче гражданства детям, рожденным на территории США, является "неконституционным" и представляет собой "безрассудный и безжалостный отказ от американских ценностей".К слову, в указе, подписанном Трампом и опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что ребенок, родившийся в США не будет иметь право на гражданство в том случае, если оба родителя находились в стране по туристической, рабочей визе или с документами на временное проживание.Также в документе отмечается, что если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны, то на получение гражданства по праву рождения ребенок также претендовать не сможет.В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались:В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.Еще по теме: Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, суд
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Демократическая партия, Суд

Первая ласточка раздора: правозащитники подали иск против Трампа

13:01 21.01.2025 (обновлено: 13:06 21.01.2025)
 
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
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Правозащитники США подали иск против администрации нового президента Дональда Трампа. Причина - он подписал указ, который на их взгляд, нарушает саму основу американского государства - демократические принципы. Речь о решении Трампа ограничить получение гражданства США по праву рождения. Об этом сообщил Американский союз защиты гражданских свобод
"Защитники прав иммигрантов сегодня подали иск против администрации Трампа из-за его указа, который должен лишить некоторых рожденных в Соединенных Штатах детей гражданства США", - говорится в тексте пресс-релиза союза.
Директор Американского союза защиты гражданских свобод Энтони Ромеро подчеркнул, что отказ в выдаче гражданства детям, рожденным на территории США, является "неконституционным" и представляет собой "безрассудный и безжалостный отказ от американских ценностей".
К слову, в указе, подписанном Трампом и опубликованном на сайте Белого дома, уточняется, что ребенок, родившийся в США не будет иметь право на гражданство в том случае, если оба родителя находились в стране по туристической, рабочей визе или с документами на временное проживание.
Также в документе отмечается, что если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны, то на получение гражданства по праву рождения ребенок также претендовать не сможет.
В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались:
  • назначения в администрации,
  • выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату,
  • миграционные указы (включая ограничения на получение американского гражданства по праву рождения, введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов),
  • отмена 78 решений, принятых Байденом (в том числе Куба вновь получила статус страны - спонсора терроризма),
  • привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие "чувствительной информации",
  • помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года,
  • указ о восстановлении свободы слова и "предотвращении государственной цензуры",
  • приостановка на 90 дней помощи США другим странам.
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.
Еще по теме: Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
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