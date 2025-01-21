Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060423759.html
Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов - 21.01.2025 Украина.ру
Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома
2025-01-21T10:34
2025-01-21T10:43
новости
сша
куба
украина
дональд трамп
джо байден
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060380895_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_328763faaf5b8d967aca67b82d09882b.jpg
В указе подчеркивается, что в дальнейшем любая помощь США другим странам должна будет полностью соответствовать внешней политике американского президента.Эксперты отмечают, что это решение, очевидно связано с желанием Трампа провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене. И только после того, как новая администрация сведет дебет с кредитом - будет приняты дальнейшие решения о помощи тем или иным государствам.Ранее Трамп объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск. Последний пообещал сократить излишние траты США как минимум на два триллиона долларов.В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались: В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.
сша
куба
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/13/1060380895_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_42c2b0c2d96f2c8fa28f88df6de4c085.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, куба, украина, дональд трамп, джо байден, илон маск
Новости, США, Куба, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск

Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов

10:34 21.01.2025 (обновлено: 10:43 21.01.2025)
 
Трамп
Трамп
Читать в
ДзенTelegram
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома
"Властью, данной мне как президенту <…> настоящим приказываю <…> [ввести] паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", - говорится в документе.
В указе подчеркивается, что в дальнейшем любая помощь США другим странам должна будет полностью соответствовать внешней политике американского президента.
"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - подчеркивается в документе.
Эксперты отмечают, что это решение, очевидно связано с желанием Трампа провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене. И только после того, как новая администрация сведет дебет с кредитом - будет приняты дальнейшие решения о помощи тем или иным государствам.
Ранее Трамп объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск. Последний пообещал сократить излишние траты США как минимум на два триллиона долларов.
В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались:
  • назначения в администрации,
  • выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату,
  • миграционные указы (включая ограничения на получение американского гражданства по праву рождения, введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов),
  • отмена 78 решений, принятых Байденом (в том числе Куба вновь получила статус страны - спонсора терроризма),
  • привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие "чувствительной информации",
  • помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года,
  • указ о восстановлении свободы слова и "предотвращении государственной цензуры".
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.
Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.
 
НовостиСШАКубаУкраинаДональд ТрампДжо БайденИлон Маск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
11:35Косачев высказался о решении украинского конфликта
11:23СК РФ изобличил ещё одного грузинского наёмника в зоне СВО
11:18Госсекретарь Трампа ответил, что Вашингтон планирует сделать с Украиной
10:56На инаугурации Трампа нашли "русский след"
10:34У ВСУ нет ресурса, чтобы удержать Красноармейск - украинский генерал
10:34Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
09:20Сенат одобрил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря США
09:00"Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января
08:58О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
08:07Главное за ночь 21 января
08:00"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность"
07:00Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать
06:45Открылся сезон охоты на Порошенко. Сможет ли Зеленский "съесть" экс-президента Украины
06:40Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России
06:30Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире
06:15Фронт рвется, кризис за кризисом: Сазонов о том, смогут ли ВСУ перебросить в Херсон части из-под Курска
06:00"Не вывозят раненых, сидят в своих норах": военкор рассказал про ситуацию для ВСУ в Курской области
05:45"Сделка с дьяволом" и крестовый поход США: историк о том, как Трамп будет готовить Израиль к новой битве
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
Лента новостейМолния