Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
10:34 21.01.2025 (обновлено: 10:43 21.01.2025)
Трамп
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома
"Властью, данной мне как президенту <…> настоящим приказываю <…> [ввести] паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", - говорится в документе.
В указе подчеркивается, что в дальнейшем любая помощь США другим странам должна будет полностью соответствовать внешней политике американского президента.
"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", - подчеркивается в документе.
Эксперты отмечают, что это решение, очевидно связано с желанием Трампа провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене. И только после того, как новая администрация сведет дебет с кредитом - будет приняты дальнейшие решения о помощи тем или иным государствам.
Ранее Трамп объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск. Последний пообещал сократить излишние траты США как минимум на два триллиона долларов.
В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались:
- —назначения в администрации,
- —выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату,
- —миграционные указы (включая ограничения на получение американского гражданства по праву рождения, введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов),
- —отмена 78 решений, принятых Байденом (в том числе Куба вновь получила статус страны - спонсора терроризма),
- —привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие "чувствительной информации",
- —помилование около полутора тысяч осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года,
- —указ о восстановлении свободы слова и "предотвращении государственной цензуры".
В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.
Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.
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