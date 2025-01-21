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Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов

Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов - 21.01.2025 Украина.ру

Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома

2025-01-21T10:34

2025-01-21T10:34

2025-01-21T10:43

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В указе подчеркивается, что в дальнейшем любая помощь США другим странам должна будет полностью соответствовать внешней политике американского президента.Эксперты отмечают, что это решение, очевидно связано с желанием Трампа провести бухгалтерский учет всех государственных трат, которые были сделаны при его предшественнике Джо Байдене. И только после того, как новая администрация сведет дебет с кредитом - будет приняты дальнейшие решения о помощи тем или иным государствам.Ранее Трамп объявил, что создаст новый Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавят бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами и предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск. Последний пообещал сократить излишние траты США как минимум на два триллиона долларов.В целом первый день президентства Трамп стал днем скоростного подписания указов. Новый глава США за 47 минут принял несколько десятков решений, в их числе оказались: В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Это его второй срок в этой должности. Первый раз Трамп управлял США в 2017-2021 годах.Трамп стал первым с XIX века политиком в истории США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Ранее такое удавалось только Гроверу Кливленду, который был 22-ым (1885—1889) и 24-ым (1893—1897) президентом США от Демократической партии.Другие подробности в материале "Сделка" по конфликту, существование государства под вопросом. Главное на Украине на утро 21 января.

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новости, сша, куба, украина, дональд трамп, джо байден, илон маск