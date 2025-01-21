Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
С начала января раскрыто 35 коррупционных схем с участием представителей различных госучреждений. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
"35 коррупционных схем с начала года заблокировали оперативники ДСР Нацполиции", - сказано в официальном сообщении.
Общая сумма задокументированных взяток составила около 5 млн гривен ($118 тыс). Среди 42 фигурантов – должностные лица медицинских и образовательных учреждений, РТЦК (переименованные военкоматы), разных органов исполнительной власти, депутаты и гражданские лица.
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