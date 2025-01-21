Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУ

НАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)