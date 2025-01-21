Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников - 21.01.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников - 21.01.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников
С начала января раскрыто 35 коррупционных схем с участием представителей различных госучреждений. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
2025-01-21T11:38
2025-01-21T11:38
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вооруженные силы украины
нацполиция
всу
военкомат
криминал
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военком
мобилизация
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"35 коррупционных схем с начала года заблокировали оперативники ДСР Нацполиции", - сказано в официальном сообщении.Общая сумма задокументированных взяток составила около 5 млн гривен ($118 тыс). Среди 42 фигурантов – должностные лица медицинских и образовательных учреждений, РТЦК (переименованные военкоматы), разных органов исполнительной власти, депутаты и гражданские лица."Таковы результаты антикоррупционной работы за первые три недели 2025 года", - резюмировали в Нацполиии.Накануне, 20 января СБУ сообщила о расследовании проявлений коррупции в 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ (155 омехбр "Анна Киевская"). Подробности в публикации СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
https://ukraina.ru/20250120/1060358956.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, нацполиция, всу, военкомат, криминал, коррупция, военком, мобилизация, уклонисты, взятка
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ВСУ, военкомат, криминал, коррупция, военком, мобилизация, уклонисты, взятка

Нацполиция Украины раскрыла 35 коррупционных схем с участием военкомов, медиков, учителей, чиновников

11:38 21.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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С начала января раскрыто 35 коррупционных схем с участием представителей различных госучреждений. Об этом 21 января сообщила Нацполиция Украины.
"35 коррупционных схем с начала года заблокировали оперативники ДСР Нацполиции", - сказано в официальном сообщении.
Общая сумма задокументированных взяток составила около 5 млн гривен ($118 тыс). Среди 42 фигурантов – должностные лица медицинских и образовательных учреждений, РТЦК (переименованные военкоматы), разных органов исполнительной власти, депутаты и гражданские лица.
Вчера, 06:30
Мобилизация 18+ и людоловы из ТЦК: эксперт рассказал, почему в 2025 году не получится уничтожить ВСУНАТО заинтересован в нанесении максимального ущерба России. Минимизировать этот ущерб поможет только одно – продвижение ВС РФ на территории Украины вплоть до границ с Польшей. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
"Таковы результаты антикоррупционной работы за первые три недели 2025 года", - резюмировали в Нацполиии.
Накануне, 20 января СБУ сообщила о расследовании проявлений коррупции в 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ (155 омехбр "Анна Киевская"). Подробности в публикации СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
 
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