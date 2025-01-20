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СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ держан её бывший командир

СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ держан её бывший командир - 20.01.2025 Украина.ру

СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ держан её бывший командир

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ(155 омехбр "Анна Киевская") задержан сотрудниками СБУ и ГБР Украины. Об этом 20 января сообщила СБУ.

2025-01-20T18:55

2025-01-20T18:55

2025-01-20T18:55

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Сотрудники СБУ и Госбюро расследований задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ за допущение дезертирство подчиненных, проинформировала спецслужба. Содействие в задержании оказали министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления - бездействии военной власти, совершенное в условиях военного положения. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.Там также проинформировали о продолжении досудебного расследования для установления всех обстоятельств совершения преступления и других фигурантов. Комплексные мероприятия проводит военная контрразведка СБУ совместно с ГБР при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Офиса генпрокурора Украины.155-я омехбр "Анна Киевская" было сформировано в 2024 году преимущественно из насильственно мобилизованных. Бригада проходила подготовку на Украине, в Польше и во Франции.Минобороны Франции заявило, что полностью обучило, экипировало и вооружило за счёт французских налогоплательщиков 155-ю омехбр "Анна Киевская". На торжествах по отправке бригады на Украину присутствовали высокопоставленные офицеры НАТО, в том числе министр обороны Франции Себастьян Лекорню - 15 ноября он лично расписался на флаге этой бригады ВСУ. Владимир Зеленский благодаприл французского президента Эммануэля Макрона за подготовку и оснащение бригады.По словам дезертировавших из 155-й омехбр, их во время пребывания в ЕС содержали на закрытых объектах, с колючей проволокой и сторожевыми собаками по периметру. Первые случаи дезертирства начались в ЕС, а по прибытии на Украину перед отправкой в зону СВО из не сбежало около 1,7 тыс человек при численности около 5,8 тыс.Дезертирство стало поводом для замены комбрига. В начале декабря своего поста лишился Дмитрий Рюмшин и новым командиром остатков "Анны Киевской" стал полковник Тарас Максимов.Также на эту тему: Чистки в украинском командовании. Итоги 19 января на Украине

https://ukraina.ru/20250120/1060404998.html

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