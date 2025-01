https://ukraina.ru/20250121/1060420558.html

Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа

Вот этот день настал - республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре, вступил в должность и официально стал 47-м президентом США. Его второй срок правления начинается прямо сейчас

По традиции инаугурация президента США проходит 20 января, хотя бывают и исключения, но не в этот раз, зато изменилось традиционное место проведения церемонии - Дональд Трамп распорядился перенести её из западного крыла Белого дома в ротонду Капитолия (тем самым застав врасплох организаторов и правоохранительные органы, а часть пригласительных для гостей аннулирована, присутствовать смогли только обладатели билетов на президентскую трибуну и члены Конгресса).Официальная причина - плохая погода. Беспокойства эти не беспочвенны - 9-й президент США Уильям Генри Гаррисон в день своей инаугурации, когда было холодно, отказался надеть шляпу, шарф и перчатки, из-за чего заболел и умер спустя всего 31 день на посту. Сейчас в Вашингтоне, по словам горожан, по ощущениям было -6°C, по прогнозу -4°C, но сильный ветер, вот уж не предусмотрительно бывшая/будущая первая леди Меланья Трамп выбрала наряд - ей постоянно приходилось придерживать шляпу. На самом же деле, как уверены многие, перенести церемонию в закрытое помещение, чего не было 40 лет, Трамп, переживший 2 покушения, решил из соображений безопасности. Хотя любители символизма могут увидеть в этом стремление 45-го и 47-го президента подражать Рональду Рейгану: не только собирается воплощать формулу "мир через силу" во внешней политике, но и проводит инаугурацию в помещении, последний раз такое было как раз при Рейгане в 1985 году.Инаугурация президента США - это совокупность устоявшихся за долгие годы традиций. День Трамп начал, как и полагается, с утренней службы в церкви Святого Иоанна рядом с Белым домом.Затем избранные президент и вице-президент с супругами прибыли в Белый дом на совместное чаепитие со своими уходящими предшественниками. Так что Дональд Трамп и Джо Байден всё-таки выпили вместе чайку! 4 года назад, отказываясь признавать законность избрания своего соперника-демократа, Трамп его инаугурацию демонстративно бойкотировал и в Белом доме не встретил. А теперь гештальт закрыт, как модно сейчас говорить.Одним из главных символов первой церемонии инаугурации Трампа, в 2016 году, стало небесно-голубое пальто его супруги Меланьи от Ralph Lauren. На сей раз одежду этого модного дома предпочла чета Байденов: Джо был в тёмно-синем костюме с фиолетовым подтоном, а Джилл - в пальто под пояс, перчатках и туфлях фиолетового цвета (если продолжать искать символизм, то, смешав красный и синий - цвета Республиканской и Демократических партий, получится как раз-таки фиолетовый). В 2021-м фиолетовое пальто надевала Камала Харрис, сегодня они с мужем Дугласом Эмхоффом пришли в чёрном, оно и понятно - не самый радостный день для уходящей вице-президента на празднике жизни того, кому она проиграла выборы.Впрочем, Меланья тоже остановила свой выбор на тёмной палитре: приталенное тёмно-синее, почти чёрное пальто Adam Lippes, бархатные лодочки, шляпка Eric Javits типа канотье с белой лентой. Головной убор сразу привлёк внимание общественности, поскольку закрывал глаза будущей первой леди, оттого не было видно её эмоций, кроме того, поля шляпы настолько широки, что позже помешали Трампу поцеловать свою супругу в щёку. Из-за этого в сети шляпу назвали "буферной зоной" от мужа. Кстати накануне стало известно, что многие известные бренды отказались работать с Меланьей с момента прихода её мужа в политику, даже её стилист Эрве Пьер получил отказ от модных домов.Появившаяся позже дочь Трампа Иванка, как и мачеха, выбрала коллекцию Adam Lippes - юбку карандаш, асимметричный жакет и берет изумрудного цвета, тонкий кожаный чёрный ремешок, перчатки и сумочка Chanel. А её дочь Арабелла Кушнер, наоборот, предпочла светлые тона - бежевые облегающие брюки и пальто-кейп с поясом.Вернёмся к происходящему в Вашингтоне. Чета Байденов встретила Трампов на ступенях Белого дома, они сделали памятное фото вчетвером и прошли пить чай. После чего, согласно традиции, действующий и избранный президенты вместе на одном лимузине отправились в Капитолий на церемонию.На инаугурацию, как и положено, прибыли все ныне живущие бывшие президенты США с супругами: Билл Клинтон и Хиллари (которая в 2016-м проиграла Трампу президентские выборы), Джордж Буш-младший и Лора, лишь Барак Обама был один, поскольку его жена Мишель бойкотировала мероприятие (звучат разные версии, почему - от личной неприязни к Трампу до разлада с мужем - не было её и несколькими днями ранее на церемонии прощания с 39-м президентом Джимми Картером), за что, по рассказам источников, ей досталась порция критики от Меланьи. И неспроста. Как узнали источники CNN, первая леди во второй срок правления Трампа будет принимать более активное участие в политике, давая ему советы по различным вопросам.Обычно другие государства на церемонии представляют высокопоставленные дипломаты, например, послы, но Трамп пошёл против традиции и пригласил на свою инаугурацию иностранных политиков: президента Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, от Китая приехал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, от Индии и Японии - главы МИД, от Евросоюза - посол сообщества в США (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предпочла поехать на Давосский саммит). Российским должностным лицам приглашения не направляли.Первым в должность вступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, поклявшись в верности Конституции и стране, держа руку на Библии, которую ему подарила бабушка.Присягу у второго лица государства принял судья Верховного суда Бретт Кавано, назначенный на этот пост Трампом в 2018 году.Затем наступила очередь самого Трампа. Он, как и 20 января 2017 года, произнёс клятву, стоявшая рядом Меланья держала сразу 2 Библии (так же делал в своё время Обама) - полученную Дональдом в детстве от матери и ту, на которой приносил клятву в 1861-м 16-й президент США Авраам Линкольн - однако руку на книги не клал. Это не считается нарушением, поскольку политик обязательно должен только произнести клятву. Принимал присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс."Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединённых Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединённых Штатов. И да поможет мне Бог", - сказал Трамп.45-й и 47-й президент США, теперь официально. Это всего лишь второй случай в истории страны, когда президент имеет двойной номер, поскольку занял пост во второй раз не подряд (прежде это удавалось Гроверу Кливленду, 22-му и 24-му президенту, в конце XIX века).Чего ждать от президента Трампа 2.0После чего Трамп выступил с программной речью, в которой чётко обозначил свои приоритеты в качестве главы государства. Главный лозунг политика на протяжении уже 8 лет - Make America great again, он же прошёл красной нитью и через его выступление в ротонде Капитолия. Ключевой целью своей администрации Трамп считает создание нации, которая будет "гордой, процветающей, свободной и сильной как никогда прежде". Он объявил о завершении упадка Америки и начале её золотого века."Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом в том, что мы находимся в начале захватывающей новой эры национального успеха. Страну захлёстывает волна перемен. Солнечный свет заливает весь мир, и у Америки есть шанс воспользоваться этой возможностью, как никогда раньше", — сказал Трамп.При этом не стал вернувшийся к власти президент скрывал наличие у страны серьёзных проблем, обвиняя в этом, конечно же, своих предшественников."У нас есть система здравоохранения, которая не справляется в периоды катастроф, хотя на неё тратится больше денег, чем в любой другой стране мира. У нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться себя, а в некоторых случаях - ненавидеть нашу страну. <...> Сейчас наше правительство не может справиться даже с простым внутренним кризисом, в то же время спотыкаясь о непрерывную череду катастрофических событий за рубежом. Администрация выделяла неограниченное финансирование для защиты иностранных границ, но отказывалась защищать американские границы", - сказал Трамп.Байден и Харрис, которые находились в кадре на протяжении всего выступления республиканца, в этот момент сидели с мрачными лицами. А кому понравится, когда на тебя выливают ушат грязи да ещё и в твоём присутствии, причём на весь мир? А ведь всего несколькими минутами ранее Трамп пожимал руку тому же Байдену со словами "спасибо, Джо".Трамп пообещал положить конец политизации Министерства юстиции, прекратить правительственную цензуру, вернуть свободу слова, восстановить суверенитет, обеспечить безопасность, сбалансировать весы правосудия, а вооружённые силы Соединённых Штатов, по словам главы государства, сосредоточатся на единственной миссии - победе над врагами Америки.И вновь Трамп повторил своё амбициозное обещание - остановить все войны."Наша мощь остановит все войны и принесёт новый дух единства в мир, который был злым, жестоким и совершенно непредсказуемым. Моим самым гордым наследием будет наследие миротворца и объединителя. Вот кем я хочу быть - миротворцем и объединителем", - заявил 45-й и 47-й президент США.В этом контексте он напомнил о заключённой накануне его инаугурации соглашении о перемирии между Израилем и ХАМАС. Вклад Трампа в заключение этой сделки отмечает Тель-Авив.А вот про Украину, где американский президент собирался завершить конфликт ещё до вступления в должность, а то и вовсе за 24 часа, в программной речи не прозвучало ни слова.Впрочем, один мощный сигнал Киеву всё же был - источники издания Daily Mail сообщили о намерении Трампа подписать в числе первых указ, запрещающий помощь другим странам, если она противоречит стратегическим интересам США. Нетрудно догадаться, что речь в том числе об Украине, ведь политик регулярно критиковал демократов за бездумную трату средств американских налогоплательщиков на помощь Киеву, а Владимира Зеленского называл "лучшим торгашом в истории", поскольку после каждого визита в США "уезжает из страны с миллиардами долларов". Он был бы рад приехать в Штаты и к 20 января, но не получил приглашения на инаугурацию, однако предпочёл сделать вид, что и некогда ему разъезжать по заграницам - дома дел полно."Трубу прорвало? Ведь за 2024 год просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили. Новый год только начался, а у него за 2 недели уже случились попрошайные визиты в Германию, Италию, Польшу. И домашние дела снова помехой не стали. То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался", - иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Трамп, пообещав сделать Америку сильной и великой, как никогда, поборов всех врагов, объявил о первых шагах, которые намерен сделать как глава государства."Я направлю войска на южную границу, чтобы отразить это катастрофическое вторжение в нашу страну. Как верховный главнокомандующий я несу высшую ответственность за защиту нашей страны от угроз и вторжений, и я сделаю это на уровне, которого ещё никто никогда не видел, - заявил Трамп, сообщив о подписанном указе о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. - Я прикажу правительству использовать всю мощь федеральных и местных правоохранительных органов для устранения присутствия всех иностранных банд и преступных сетей, которые приносят разрушительные преступления на нашу землю".Президент, как и в первый срок правления, намерен немедленно остановить проникновение нелегалов на территорию США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Сотни тысяч людей спешили попасть в Америку со стороны Мексики, чтобы успеть до инаугурации Трампа. Массовая депортация нелегальных мигрантов, в первую очередь из Мексики, Венесуэлы и Сальвадора - вот чего американские граждане, как показал опрос, ждут от новой администрации больше всего.Бурные овации зала вызвала новость, что отныне в США будет всего 2 пола: женский и мужской. До чего докатилась страна со своей политикой толерантности, что люди радуются таким вещам.Без Украины с Россией международного компонента в речи Трампа хватало. Так, Мексиканский залив вскоре переименуют в Американский. Кроме того, Вашингтон намерен вернуть контроль над Панамским каналом, который передал Панаме в 1999 году."С американских судов взимают слишком большую плату, отношение к ним ни в какой степени не справедливо. И это относится к ВМС США. Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы передали его Панаме, и теперь мы заберём его назад. Нас обманули: Панама нарушила свои обещания, условия нашего договора были полностью проигнорированы", - сказал Трамп.Эти планы американского лидера не остались без ответа - президент Панамы Хосе Рауль Мулино тут же заявил, что канал остаётся под контролем его страны и никто не должен вмешиваться в работу его правительства.А ещё Трамп намерен расширять территорию США. И на ум сразу приходит Гренландия, которую президент-бизнесмен собирается толи купить, толи присоединить силой, несмотря на отчаянное сопротивление Дании.В своём выступлении Трамп сказал, что кто-то не верил в возможность его возвращения в Белый дом, но он вот, здесь, в Капитолии, он одержал победу на выборах, несмотря даже на уголовное преследование и покушения."За последние 8 лет мне пришлось пройти больше испытаний, чем любому президенту за всю нашу 250-летнюю историю, и я многому научился на этом пути. Путь к восстановлению нашей республики был нелёгким, это я могу вам сказать. Те, кто хочет помешать нашему делу, пытались отнять у меня свободу и, более того, лишить меня жизни. Всего несколько месяцев назад на прекрасном поле в Пенсильвании пуля убийцы рассекла мне ухо, но я почувствовал тогда и ещё больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасён Богом, чтобы вновь сделать Америку великой", - заявил он.После церемонии сложивший полномочия и пришедший к власти президенты попрощались у ступеней Капитолия, и Байдены улетели на ожидавшем их вертолёте на базу Эндрюс, а оттуда - в Калифорнию. По доброй традиции Джо написал своему преемнику письмо и оставил его в Овальном кабинете, но не стал раскрывать общественности содержание, сказав, что "это между Трампом и мной". Журналисты же не унимались и интересовались, "каково Ваше сегодняшнее послание", на что Байден сначала ответил "радость", затем, взяв паузу, сказал "надежда".Трамп же, как и обещал, сразу отправился пописывать первые указы. Во-первых, о том, чтобы государственные флаги во время инаугурации президента над правительственными зданиями не приспускали никогда. Ещё будучи у власти, Байден распорядился приспустить флаги на период 30-дневного траура по скончавшемуся Джимми Картеру. Председатель Палаты представителей Майк Джонсон пообещал, что над Капитолием полотнища в день инаугурации не будут приспущены, утром 20 января не сразу удалось их поднять из-за похолодания. Во-вторых, Трамп подписал указы, касающиеся назначений членов его администрации. Белый дом объявил имена исполняющих обязанности глав ключевых ведомств:и. о. главы Пентагона — ветеран ВМС США Роберт Салессес;и.о. госсекретаря - дипломат Лиза Кенна;и. о. министра финансов - Дэвид Лебрик, возглавлявший налогово-бюджетную службу ведомства с 2014 года;и. о. директора Национальной разведки - первый заместитель главы ведомства - Стейси Диксон;и.о. министра юстиции/генерального прокурора - юрист Джейс Макгенри, специализирующийся на миграционных вопросах.Они будут работать до утверждения в Конгрессе предложенных Трампом кандидатур на эти должности. А тем временем профильный комитет, а затем и Сенат полного состава дали добро первому из выдвиженцев нового президента - Марко Рубио становится госсекретарём США.Хорошо поработали - пора и покушать. Меню инаугурационного обеда состояло из 3 блюд: на закуску - крабовая котлета с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом, основное блюдо - рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном, а на десерт - террин из яблок с мороженым из сметаны и солёной карамелью. Из напитков подавали вина из различных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, игристое Sauvage из Нью-Мексико, Cabernet Sauvignon и Russian River из Калифорнии.Холодная погода внесла свои коррективы в проведение парада в честь нового президента: обычно он проходит от Капитолийского холма, где находятся глава государства и гости, по Национальной аллее, а сейчас часть мероприятий перенесли в спортивно-развлекательный комплекс Capital One Arena.На той же арене перед собравшимися американцами выступил соруководитель нового департамента по достижению госэффективности Илон Маск и наделал шума. Миллиардер поблагодарил всех собравшихся за поддержку Трампа и показал жест, напоминающий нацистское приветствие, хотя пользователи соцсетей спорят, а было ли зигование или такой ракурс съёмки, либо это скаутское приветствие "салют Беллами" (правую руку поднимают к груди и затем резко направляют к американскому флагу), но как бы то ни было, телеканал Fox News в тот момент предпочёл показать зрителей, перевёл камеру и CNN.Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал этот эпизод рассуждением о фашизме и его природе: "Говорят, что мы хотим обобщить термин "фашизм", применяя его к любому человеку. Но это не так. Фашист — это тот, кто хочет уничтожить различия. Нацист убивает тех, кто отличается, уничтожает разнообразие, которое является основой жизни".На радость тысячам человек, отстоявшим в очереди на вход несколько часов, на Capital One Arena приехал и сам Трамп."Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января (о штурме Капитолия 4 года назад - ред.), чтобы их освободили. Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет, подписывать помилование для многих людей. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей", - заявил вступивший в должность президент.Сказано - сделано. И прямо там, на спортивной арене, поставил подписи под несколькими документами: указом о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату, о немедленном возвращении всех федеральных служащих к работе в офисах на полный рабочий день, об отмене принятых в период президентства Байдена 78 решений, а также директива федеральному правительству о восстановлении свободы слова и недопущении в дальнейшем государственной цензуры. Кроме того, Трамп ввёл "регуляторный мораторий", запрещающий федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока текущая администрация не установит полный контроль над работой правительства.Впервые за день Трамп сказал про Украину."Вы увидите много хорошего. Нам нужно остановить войны, которые идут, какие-то глупые вещи, которые происходят. Война на Украине. Её никогда бы не было, а она началась. Как вы знаете, по Израилю не нанесли бы удар 7 октября", - сказал он.Кроме того, президент на Capital One Arena назвал самые значимые понятия в своей жизни."Я всегда говорил, что пошлины – это самое красивое слово в словаре, но фейковые новости меня за это раскритиковали. Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия – на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми," – заявил он.Из этой фразы сразу становится очевидным, что в период правления переизбранного американского лидера вновь будет прибегать к заградительным мерам, а, возможно, и санкционным войнам, чтобы преградить дорогу конкурентам США. И Трамп уже объявил, что скорее всего, введёт 25%-ные пошлины против Канады и Мексики, а в отношении РФ предпочитает сохранить тарифы.Вечером 20 января Трамп прибыл в Белый дом в статусе 47-го президента Соединённых Штатов. И уже оттуда подробнее высказался о том, как намерен уладить украинский конфликт. Возможные сроки его завершения американский лидер, по его словам, поймёт только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, а он может состояться "очень скоро".Зеленский готов к заключению "сделки" с Россией, утверждает Трамп. Свежо придание да верится с трудом, посмотрим!Читайте также Возвращение Трампа

