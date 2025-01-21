https://ukraina.ru/20250121/1060419475.html

Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать

Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать - 21.01.2025 Украина.ру

Мясокомбинат имени Зеленского вместо "трусливого мира". Украинские политики намерены и дальше убивать

На Украине самозваные "элитарии" думают, как бы добиться продолжения выгодного для них во всех смыслах кровопролития, а народ тем временем самоорганизуется для отпора людоловам из ТЦК.

2025-01-21T07:00

2025-01-21T07:00

2025-01-21T07:00

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Украинские паблики со ссылкой на источники в офисе Зеленского пишут, что там заняли жёсткую позицию в отношении любых предложений по урегулированию конфликта."Зеленский считает предложенный Трампом план по урегулированию войны в Украине недопустимой ошибкой и называет его "трусливый мир". Андрей Ермак считает важным озвучить все эти нарративы Трампу до переговоров с Путиным, чтобы США не стали ассоциироваться с "трусливым миром", который сейчас навязывают Украине", - отмечает телеграм-канал "Резидент".Авторы канала указывают, что на фоне этой позиции у Зеленского рассматриваются меры, которые могут усилить внутренний контроль над ситуацией: "на Банковой согласны понизить мобилизационный возраст до 18 лет и национализировать заводы олигархов, но продолжить затяжную войну, чем принять условия "трусливого мира".Такую позицию будто бы поддержал и премьер Британии Кир Стармер, которого, по информации Daily Mail, могут поставить "в конец очереди" на встречу с Трампом — правда, по другому поводу, из-за его поддержки Камалы Харрис.Но все меры офисных свидетельствуют о нарастающем кризисе. "Привлечение к военной службе юношей младшего возраста и конфискация крупных активов могут временно укрепить позиции Киева, но в долгосрочной перспективе приведут к ещё большей дестабилизации", - пишет "Резидент".Ситуация для руководства киевского режима и так не очень, "картинка" массовой поддержки, которую рисуют украинские провластные СМИ, не вполне отражает действительность. Она, действительность, куда многообразнее."Если вы думаете, что современная Украина населена исключительно ордами зомбированных бандеровцев, то вы глубоко ошибаетесь: по всей стране полно людей, адекватно воспринимающих ситуацию, и это неопровержимо доказывают видео, на которых простые люди отбивают незнакомых сограждан от людоловов из ТЦК. Таких видео очень много, и некоторые из них становятся вирусными", - отмечает украинская юрист и общественный деятель Татьяна Монтян.По её словам, не стоит из этого делать слишком уж далеко идущих выводов и искать в этих видео, например, признаки массовой поддержки России или чего-то подробного - "однако саму суть происходящего эти люди понимают прекрасно, и лояльности в отношении мясокомбината им. Зеленского не испытывают ни на грош".Но вернемся к Стармеру. Напомним, что британский премьер недавно нанёс визит в Киев, где подписал с Зеленским некое соглашение о партнёрстве сроком аж на сто лет.На Украине об этом документе отзываются с сарказмом — те, ко может себе это позволить.Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский задал в своём блоге простой вопрос: "Я извиняюсь, а Величайший (так иронично о просроченном Зеленском — Ред.) подписал "100-летнее" соглашение как кто?".Он продолжил: "С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете. Это - макулатура, которая будет денонсирована сразу же после выборов в Украине".Что до самих будущих выборов, то нардеп предлагает парламенту перед их проведением решить вопрос сокращения количества депутатов - "450 рыл в Раде это слишком много".Дубинский отметил, что дело даже не в качестве депутатов, сами таких выбрали, но в том, что "страна стала меньше на 10 млн человек, и на 20% по территории"."Если использовать для оценки количества оставшегося населения коэффициентом потребления зерна (6 млн тонн за 2024 год), то количество населения в Украине можно предположить в районе 21-24 млн человек", - написал нардеп, добавив, что это "примерно вдвое меньше официальной статистики".По его мнению, для нынешней Украины вполне достаточно будет двухсот-трёхсот парламентариев.Ранее Дубинский высказал уверенность в том, что Зеленскому придётся уйти, поскольку тот "становится единственным препятствием для договоренности между сверхдержавами".Пока, по словам нардепа, у Зеленского такой выбор - "или довести ситуацию до крайности, когда участники переговоров перейдут к миссии по установлению (принуждению) мира, что будет означать раздел Украины на 2 части, или попытаться сохранить страну, приняв условия, которые предложит Трамп".Дубинский полагает, что "если их не принять, - Украина действительно рискует потерять государственность".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в интервью "Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь"

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Сергей Зуев

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, сизо, верховная рада, рада, эксклюзив