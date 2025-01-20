Главное за ночь 20 января - 20.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 20 января
Главное за ночь 20 января - 20.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 20 января
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных... Украина.ру, 20.01.2025
2025-01-20T08:04
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ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных Херсоне и Краматорске, а также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник: 14 - над Брянской областью, шесть - над Калужской, по три – над Белгородской и Курской областями, по два – над Рязанской и Орловской, а также один – над Татарстаном, — Минобороны РФВременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, — сообщили в Росавиации.Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание оперативно ликвидировано, предварительно, пострадавших и разрушений нет, — губернатор.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, — пресс-служба УФСБ России по региону.Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность, — сообщили источники CNN. Одной из целей переговоров будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы.Израиль освободил 90 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС, — Times of Israel.Об успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, полтава, дональд трамп, владимир путин, росавиация, хамас
Новости, Россия, Украина, Полтава, Дональд Трамп, Владимир Путин, Росавиация, ХАМАС

Главное за ночь 20 января

08:04 20.01.2025 (обновлено: 08:05 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных Херсоне и Краматорске, а также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник: 14 - над Брянской областью, шесть - над Калужской, по три – над Белгородской и Курской областями, по два – над Рязанской и Орловской, а также один – над Татарстаном, — Минобороны РФ
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, — сообщили в Росавиации.
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание оперативно ликвидировано, предварительно, пострадавших и разрушений нет, — губернатор.
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, — пресс-служба УФСБ России по региону.
Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность, — сообщили источники CNN. Одной из целей переговоров будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы.
Израиль освободил 90 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС, — Times of Israel.
Об успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаПолтаваДональд ТрампВладимир ПутинРосавиацияХАМАС
 
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