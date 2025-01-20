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Главное за ночь 20 января

Главное за ночь 20 января - 20.01.2025 Украина.ру

Главное за ночь 20 января

ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных... Украина.ру, 20.01.2025

2025-01-20T08:04

2025-01-20T08:04

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ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных Херсоне и Краматорске, а также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник: 14 - над Брянской областью, шесть - над Калужской, по три – над Белгородской и Курской областями, по два – над Рязанской и Орловской, а также один – над Татарстаном, — Минобороны РФВременные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, — сообщили в Росавиации.Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание оперативно ликвидировано, предварительно, пострадавших и разрушений нет, — губернатор.Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за минувшую неделю, — пресс-служба УФСБ России по региону.Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность, — сообщили источники CNN. Одной из целей переговоров будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы.Израиль освободил 90 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС, — Times of Israel.Об успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, полтава, дональд трамп, владимир путин, росавиация, хамас