Главное за ночь 20 января
08:04 20.01.2025 (обновлено: 08:05 20.01.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по целям на всей территории Украины. Взрывы раздавались в Полтаве, Сумах, Харькове, Черкассах, Чернигове, оккупированных Херсоне и Краматорске, а также в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник: 14 - над Брянской областью, шесть - над Калужской, по три – над Белгородской и Курской областями, по два – над Рязанской и Орловской, а также один – над Татарстаном, — Минобороны РФ
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска, — сообщили в Росавиации.
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание оперативно ликвидировано, предварительно, пострадавших и разрушений нет, — губернатор.
Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность, — сообщили источники CNN. Одной из целей переговоров будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы.
Об успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.