Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
На южном рубеже Курского направления под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки. В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе Погребков. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, рассказал эксперт.
На южном рубеже под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки, которая расположена рядом с Суджей – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои, отметил Алехин.
"ВСУ отчаянно сопротивляются, солдат и техники у них еще хватает. ВС РФ работают по их позициям из артиллерии, атакуют с помощью дронов. В частности, нам удалось накрыть несколько отрядов противника, прятавшихся в жилых домах. Здания "сложили" ударами", — подчеркнул полковник запаса.
В самой Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.
"Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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