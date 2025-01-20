Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу - 20.01.2025 Украина.ру
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Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу
Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу - 20.01.2025 Украина.ру
Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу
На южном рубеже Курского направления под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки. В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-20T06:10
2025-01-20T06:10
новости
россия
суджа
сумы
геннадий алехин
курская область
освобождение
сумская область
резервы
сво
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На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе Погребков. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, рассказал эксперт.На южном рубеже под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки, которая расположена рядом с Суджей – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои, отметил Алехин.В самой Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он."Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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суджа
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новости, россия, суджа, сумы, геннадий алехин, курская область, освобождение, сумская область, резервы, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Суджа, Сумы, Геннадий Алехин, Курская область, освобождение, Сумская область, резервы, СВО, детали, Спецоперация

Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу

06:10 20.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На южном рубеже Курского направления под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки. В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе Погребков. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, рассказал эксперт.
На южном рубеже под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки, которая расположена рядом с Суджей – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои, отметил Алехин.
"ВСУ отчаянно сопротивляются, солдат и техники у них еще хватает. ВС РФ работают по их позициям из артиллерии, атакуют с помощью дронов. В частности, нам удалось накрыть несколько отрядов противника, прятавшихся в жилых домах. Здания "сложили" ударами", — подчеркнул полковник запаса.
В самой Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он.
"Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Сергей Сазонов интервью
17 января, 18:36
Сергей Сазонов: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и ИзраильТрамп и его администрация будут готовить Израиль к новой битве. Израиль получил временную передышку, добившись стратегического преимущества. Сильно ослабленный Иран отступил, побоявшись вступать в большую схватку с Израилем и США. Руководство ХАМАС перебито, его военные силы переведены в состояние вялотекущей партизанской войны.
 
НовостиРоссияСуджаСумыГеннадий АлехинКурская областьосвобождениеСумская областьрезервыСВОдеталиСпецоперация
 
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