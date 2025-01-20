https://ukraina.ru/20250120/1060359745.html

Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу

Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу - 20.01.2025 Украина.ру

Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу

На южном рубеже Курского направления под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки. В Судже противник держит основные силы и опирается на сеть дорог с твердым покрытием, которые ведут на Сумы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-20T06:10

2025-01-20T06:10

2025-01-20T06:10

новости

россия

суджа

сумы

геннадий алехин

курская область

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сумская область

резервы

сво

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На северном рубеже Курского направления завязались бои в районе Погребков. В районе Малой Локни подразделения ВС РФ прорывают оборону ВСУ. Не прекращаются боестолкновения вблизи Николаевки, рассказал эксперт.На южном рубеже под контроль ВС РФ перешла большая часть Махновки, которая расположена рядом с Суджей – важного в тактическом отношении населенного пункта. Сейчас там идут встречные бои, отметил Алехин.В самой Судже противник держит основные силы и опирается на сеть асфальтированных дорог, которые ведут на Сумы. Именно по ней в Курскую область ВСУ перебрасывают резервы, которые потом "расползаются" по разным участкам, сообщил он."Мы пытаемся по ним работать, в том числе на дистанции в 20 километров. В частности, наши ракетчики и операторы БПЛА разгромили большой караван ВСУ в Юнаковке (Сумская область), уничтожив большое количество личного состава, 17 бронированных машин и полевой склад с боеприпасами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия встретила ВСУ кинжальным огнем у Погребков и почти зацепилась за Суджу" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html

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