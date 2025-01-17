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Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ

Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ - 17.01.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 января ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности

2025-01-17T12:53

2025-01-17T12:53

2025-01-17T12:53

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"Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков.Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, сша, россия, кремль, дональд трамп, олег хавич