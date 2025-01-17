Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ - 17.01.2025 Украина.ру
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Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ
Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ - 17.01.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 января ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности
2025-01-17T12:53
2025-01-17T12:53
новости
дмитрий песков
сша
россия
кремль
дональд трамп
олег хавич
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"Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков.Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, сша, россия, кремль, дональд трамп, олег хавич
Новости, Дмитрий Песков, США, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Олег Хавич

Кремль отреагировал на возможное ужесточение санкций США против нефтяной промышленности РФ

12:53 17.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 января ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности
"Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков.
Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине.
Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ПесковСШАРоссияКремльДональд ТрампОлег Хавич
 
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