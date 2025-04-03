Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
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Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области
Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области - 03.04.2025 Украина.ру
Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области
Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. За это проголосовали депутаты нижней палаты российского парламента.
2025-04-03T15:08
2025-04-03T15:08
новости
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курская область
вячеслав володин
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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также бойцов добровольческих формирований, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Изменения вносятся в закон "О ветеранах", сообщили в нижней палате парламента России."Это вопрос поддержки наших солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения", – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Он отметил, что статус ветерана и инвалида боевых действий позволит военнослужащим получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.Под действие нового закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета. Новый статус получат те из них, кто отражал вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивал вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО. Перечень таких территорий определит правительство России, пояснили в парламенте.Там также отметили, что статус ветерана также получат лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования. Для этого следует соответствовать критериям выполнения задач, возложенных на Вооруженные Силы (войска национальной гвардии РФ) в ходе специальной военной операции, отражения вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.Статус инвалида боевых действий поучат вышеуказанные категории, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил резидент России Владимир Путин, напомнили в парламенте.Ранее, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
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новости, россия, курская область, вячеслав володин, владимир путин, михаил мишустин, росгвардия, следственный комитет, мчс рф, белгородская область, кто, закон, ветераны, сво, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство
Новости, Россия, Курская область, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Росгвардия, Следственный комитет, МЧС РФ, Белгородская область, КТО, Закон, ветераны, СВО, социальная политика, социальные выплаты, социальное государство

Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

15:08 03.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. За это проголосовали депутаты нижней палаты российского парламента.
Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также бойцов добровольческих формирований, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Изменения вносятся в закон "О ветеранах", сообщили в нижней палате парламента России.
"Это вопрос поддержки наших солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения", – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что статус ветерана и инвалида боевых действий позволит военнослужащим получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
Под действие нового закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета. Новый статус получат те из них, кто отражал вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивал вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО. Перечень таких территорий определит правительство России, пояснили в парламенте.
Там также отметили, что статус ветерана также получат лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования. Для этого следует соответствовать критериям выполнения задач, возложенных на Вооруженные Силы (войска национальной гвардии РФ) в ходе специальной военной операции, отражения вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.
Статус инвалида боевых действий поучат вышеуказанные категории, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил резидент России Владимир Путин, напомнили в парламенте.
Ранее, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России
 
НовостиРоссияКурская областьВячеслав ВолодинВладимир ПутинМихаил МишустинРосгвардияСледственный комитетМЧС РФБелгородская областьКТОЗаконветераныСВОсоциальная политикасоциальные выплатысоциальное государство
 
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