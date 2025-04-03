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Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области - 03.04.2025 Украина.ру

Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области

Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. За это проголосовали депутаты нижней палаты российского парламента.

2025-04-03T15:08

2025-04-03T15:08

2025-04-03T15:08

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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также бойцов добровольческих формирований, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Изменения вносятся в закон "О ветеранах", сообщили в нижней палате парламента России."Это вопрос поддержки наших солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения", – заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.Он отметил, что статус ветерана и инвалида боевых действий позволит военнослужащим получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.Под действие нового закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета. Новый статус получат те из них, кто отражал вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивал вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО. Перечень таких территорий определит правительство России, пояснили в парламенте.Там также отметили, что статус ветерана также получат лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования. Для этого следует соответствовать критериям выполнения задач, возложенных на Вооруженные Силы (войска национальной гвардии РФ) в ходе специальной военной операции, отражения вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.Статус инвалида боевых действий поучат вышеуказанные категории, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил резидент России Владимир Путин, напомнили в парламенте.Ранее, 26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в парламенте и заверил, что участники боевых действий в зонах СВО и КТО получат всестороннюю помощь государства. Подробности в публикации Ветераны СВО получат всестороннюю помощь – премьер-министр России

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