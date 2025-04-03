https://ukraina.ru/20250403/1062267490.html

На Западе угрожают: "Ирана не будет к сентябрю". Тегеран не поддается давлению

На Западе угрожают: "Ирана не будет к сентябрю". Тегеран не поддается давлению - 03.04.2025 Украина.ру

На Западе угрожают: "Ирана не будет к сентябрю". Тегеран не поддается давлению

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обостряется, на фоне нарастающего противостояния между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

2025-04-03T15:39

2025-04-03T15:39

2025-04-03T15:39

эксклюзив

иран

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

масуд пезешкиани

оон

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Вашингтон пытается склонить Тегеран к так называемой ядерной сделке, принуждая его к сворачиванию своей многолетней ядерной программы. С этой целью Дональд Трамп в очередной раз угрожает иранской власти масштабными воздушными ударами, если она не согласится с американскими условиями и откажется пойти на значительные уступки Белому дому."Если они не заключат сделку, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", – заявил об этом президент США.К кампании информационного давления на Иран сразу подключились медиа из Великобритании и ЕС. Они тоже сгущают краски и пророчат ближневосточному государству полную катастрофу, откровенно пытаясь запугать иранское общество."Есть четкое понимание намерений. Время Ирана подходит к концу. Если там не ответят на великодушное предложение президента Трампа в обмен на проведение полного аудита иранских ядерных возможностей и их полного демонтажа, то к сентябрю Ирана больше не будет. Все предельно просто.Источник в израильском правительстве подтвердил, что Израиль и США нанесут удары по ядерным объектам Исламской республики, если Тегеран не возобновит переговоры по ядерной сделке. Несомненно то, что удар будет нанесен, если Иран откажется резко изменить занимаемую позицию. Ответить надо будет только на вопрос, когда такой удар состоится", – пишет об этом британское издание Express.Один из правых депутатов израильского парламента заявил: "военный вариант в ситуации с Ираном определенно реален – он обсуждается, и время принятия решения приближается".Таблоид Daily Mail утверждает, что все вспыхнет не осенью и не летом, а уже через пару недель. Ссылаясь на анонимных американских чиновников, он сообщает – США и Израиль активно готовятся к совместным бомбардировкам военных и гражданских объектов на территории Ирана, концентрируя для этого военную авиацию."Хотя угрозы применения силы против Ирана звучали и раньше, на этот раз есть веские признаки того, что США и Израиль действительно готовятся к удару. Неделю назад США перебросили три стратегических бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit на свою базу на острове Диего-Гарсия (архипелаг Чагос), вместе с самолетами дозаправки.Таким образом, общее число B-2 на базе увеличилось до семи. Это – редкая концентрация столь дорогих и высокотехнологичных боевых машин. B-2 способны нести проникающие бомбы GBU-57 Bunker Buster, предназначенные для уничтожения укрепленных подземных объектов, подобных тем, что используются в иранской ядерной программе", – сообщают британские журналисты.В мировых СМИ обсуждают слухи, согласно которым иранское правительство уже закрыло воздушное пространство своей страны. Однако быстро выяснилось, что это информационная провокация, направленная на нагнетание паники у иранцев. А рейсовые пассажирские самолеты по-прежнему летают в иранские города в обычном штатном режиме.Иранские власти взвешенно отвечают на постоянные ультиматумы, не уступая позиций и настаивая на своем праве реализовывать мирную ядерную программу.Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан сообщил, что иранские власти в ответном письме Трампу отказали США в прямых переговорах по вопросу о ядерной сделке – однако готовы к диалогу с участием стран-посредников.В то же время, Иран заявил, что в случае агрессии США или Израиля он оставляет за собой право на ответные действия. А попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку будут быстро пресечены."Если они это сделают, наш ответ будет жестким. Если они задумают поднять мятеж внутри страны, то сам иранский народ даст им ответ", – сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи."Иран остается приверженным миру, стабильности и безопасности в регионе и не стремится к эскалации. Однако мы решительно предостерегаем против любой военной авантюры и оставляем за собой право на быстрый и жесткий ответ на любую агрессию США или израильского режима против нашего суверенитета, территориальной целостности или национальных интересов", – отметил постоянный представитель Исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.Как сообщает издание The Tehran Times, вооруженные силы Ирана подготовили дальнобойные ракеты, способные наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке и в акватории Индийского океана – включая упомянутый атолл Диего-Гарсия.Причем, значительное количество готовых к запуску ракет находится в специально защищенных подземных сооружениях, разбросанных по всей стране, и рассчитанных на то, чтобы выдержать удар с воздуха.В последние дни израильские самолеты демонстративно атаковали города Сирии и ливанскую столицу Бейрут. Это рассматривается как своеобразная репетиция военных действий против Ирана – потому что новые бомбардировки были напрямую согласованы с американской администрацией."Как и ожидалось, Соединенные Штаты Америки полностью поддержали авиаудары Израиля по Бейруту, ставшие нарушением достигнутого в ноябре 2024 года перемирия между Ливаном и Израилем.Израиль является близким союзником США, но такого карт-бланша, как сейчас, у еврейского государства не было очень давно. Нетаньяху делает в регионе практически все, что хочет. Трамп полностью поддерживает израильского премьера, который, в свою очередь, называет Трампа "лучшим другом Израиля в Белом доме в истории". Трамп высылает из США студентов, участвующих в антиизраильских протестах, бомбит Йемен, предъявляет ультиматум Ирану", – оценивает сложившуюся ситуацию Олег Царев.Однако полномасштабная война с Исламской республикой несет для Вашингтона довольно очевидные риски.Бомбардировки союзных Ирану йеменцев до сих пор не привели к какому-то очевидному результату. Йеменские хуситы не прекращают сопротивления. Они все так же пытаются атаковать американские корабли в акватории Красного моря, а на днях им удалось сбить очередной ударный беспилотник ВВС США.Как полагают эксперты, возможные атаки на Иран встретят еще более серьезный вооруженный отпор, который дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке, или даже во всем мире – как это было во время американской агрессии против Ирака.Иранские войска способны перекрыть судоходство в Ормузском проливе, через которые проходят около 30% мировых поставок сырой нефти – что приведет к стремительному росту цен на энергоносители, усиливая инфляцию в странах Запада.Но главное, это война поставит крест на хорошо известных обещаниях Трампа, который еще недавно обещал войти в историю как президент мира.О конфликте Израиля и Ирана читайте в интервью: "Петр Акопов: Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"

https://ukraina.ru/20250320/1061909248.html

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эксклюзив, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, масуд пезешкиани, оон