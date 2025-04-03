Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Фонды Евросоюза должны компенсировать Польше издержки военного снабжения соседней Украины. Об этом 3 апреля в Варшаве заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в польской столице Косиняк-Камыш пожаловался на Венгрию, которая блокирует компенсационные выплаты правительствам стран, которые вооружали украинскую армию.
"Это очень большие деньги, - сказал Косиняк-Комыш. - В Польше мы оцениваем это на примерно 400-500 миллионов евро".
Польский министр выразил надежду на преодоление венгерской блокировки компенсационных выплат правительствам, участвующим в милитаризации Украины.
Ранее, 25 февраля на конференции в польском Сенате министр обороны стран анонсировал подготовку Варшавой 46-го пакета военной помощи Украине на 200 млн евро. До этого он же в январе заявлял в интервью Financial Times, что в польском обществе есть усталость от конфликта на Украине и напряжение от демонстративной роскоши украинцев, обосновавшихся в Польше.
Подробнее о неформальном саммите 10 министров обороны в Варшаве и видении Еврокомиссией перспектив СВО сказано в публикации Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
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