Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину - 03.04.2025 Украина.ру
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Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину - 03.04.2025 Украина.ру
Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
Фонды Евросоюза должны компенсировать Польше издержки военного снабжения соседней Украины. Об этом 3 апреля в Варшаве заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
2025-04-03T16:49
2025-04-03T16:49
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По итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в польской столице Косиняк-Камыш пожаловался на Венгрию, которая блокирует компенсационные выплаты правительствам стран, которые вооружали украинскую армию.Министр обороны Польши отметил при этом, что несмотря на происки официального Будапешта инструменты получения Варшавой компенсаций за военные поставки на Украину имеются.Польский министр выразил надежду на преодоление венгерской блокировки компенсационных выплат правительствам, участвующим в милитаризации Украины.Ранее, 25 февраля на конференции в польском Сенате министр обороны стран анонсировал подготовку Варшавой 46-го пакета военной помощи Украине на 200 млн евро. До этого он же в январе заявлял в интервью Financial Times, что в польском обществе есть усталость от конфликта на Украине и напряжение от демонстративной роскоши украинцев, обосновавшихся в Польше.Подробнее о неформальном саммите 10 министров обороны в Варшаве и видении Еврокомиссией перспектив СВО сказано в публикации Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире Также 3 апреля генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю США Марко Рубио заявил, что наблюдается движение к продолжительному миру и, при этом, европейские государства предоставляют много военной поддержки Украине. Подробности в публикации Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"
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новости, украина, польша, варшава, ес, еврокомиссия, нато, украина-нато, военная помощь, сво
Новости, Украина, Польша, Варшава, ЕС, Еврокомиссия, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, СВО

Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину

16:49 03.04.2025
 
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
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Фонды Евросоюза должны компенсировать Польше издержки военного снабжения соседней Украины. Об этом 3 апреля в Варшаве заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в польской столице Косиняк-Камыш пожаловался на Венгрию, которая блокирует компенсационные выплаты правительствам стран, которые вооружали украинскую армию.
Министр обороны Польши отметил при этом, что несмотря на происки официального Будапешта инструменты получения Варшавой компенсаций за военные поставки на Украину имеются.
"Это очень большие деньги, - сказал Косиняк-Комыш. - В Польше мы оцениваем это на примерно 400-500 миллионов евро".
Польский министр выразил надежду на преодоление венгерской блокировки компенсационных выплат правительствам, участвующим в милитаризации Украины.
Ранее, 25 февраля на конференции в польском Сенате министр обороны стран анонсировал подготовку Варшавой 46-го пакета военной помощи Украине на 200 млн евро. До этого он же в январе заявлял в интервью Financial Times, что в польском обществе есть усталость от конфликта на Украине и напряжение от демонстративной роскоши украинцев, обосновавшихся в Польше.
Подробнее о неформальном саммите 10 министров обороны в Варшаве и видении Еврокомиссией перспектив СВО сказано в публикации Еврокомиссия обещает Зеленскому патроны под разговоры о мире
Также 3 апреля генсек НАТО Марк Рютте в приветствии госсекретарю США Марко Рубио заявил, что наблюдается движение к продолжительному миру и, при этом, европейские государства предоставляют много военной поддержки Украине. Подробности в публикации Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"
 
НовостиУкраинаПольшаВаршаваЕСЕврокомиссияНАТОУкраина-НАТОвоенная помощьСВО
 
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