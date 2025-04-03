Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить
14:49 03.04.2025 (обновлено: 14:55 03.04.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки"
"Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - сказал Абдулай Диоп.
Он добавил, что Киев является спонсором терроризма, и его необходимо остановить.
На этой же конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке.
Летом прошлого года президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Подробнее о поддержке африканских стран со стороны РФ - в материале Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева на сайте Украина.ру.