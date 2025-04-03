Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить - 03.04.2025 Украина.ру
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Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить - 03.04.2025 Украина.ру
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить
Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки"
2025-04-03T14:49
2025-04-03T14:55
новости
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сергей лавров
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"Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - сказал Абдулай Диоп.Он добавил, что Киев является спонсором терроризма, и его необходимо остановить.На этой же конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке.Летом прошлого года президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.Подробнее о поддержке африканских стран со стороны РФ - в материале Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мали, украина, россия, сергей лавров, мид, оон
Новости, Мали, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД, ООН

Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить

14:49 03.04.2025 (обновлено: 14:55 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки"
"Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - сказал Абдулай Диоп.
Он добавил, что Киев является спонсором терроризма, и его необходимо остановить.
На этой же конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что киевский режим при попустительстве своих западных спонсоров поддерживает террористические группировки в регионе Сахеля в Африке.
Летом прошлого года президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
Подробнее о поддержке африканских стран со стороны РФ - в материале Мали уповает не на ООН, а на Россию в защите от террористических происков Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиМалиУкраинаРоссияСергей ЛавровМИДООН
 
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