https://ukraina.ru/20250403/1062273332.html

Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее

Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее - 03.04.2025 Украина.ру

Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее

Отставной генерал, а ныне действующий посол Валерий Залужный не покидает заголовки новостей. На этот раз неожиданно всплыла история с едва не случившимся арестом тогда еще главкома ВСУ два года назад. Учитывая, что Залужный по всем опросам обходит Владимира Зеленского по популярности, такой сор из избы выносят не просто так

2025-04-03T16:51

2025-04-03T16:51

2025-04-03T16:51

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украина

великобритания

валерий залужный

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вооруженные силы украины

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борислав береза

кривонос

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Битва двух спецназовКак говорят сетевые острословы, настало время удивительных историй. В роли рассказчиков – скандальный экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза и бывший член украинского Совбеза Сергей Кривонос.На совместном стриме эти двое впервые сделали достоянием широкой публики эпизод с арестом Залужного, который якобы был сорван в 2023 году. Отправить генерала за решетку было поручено спецназу СБУ, который не нашел ничего лучше, как штурмовать некое секретное здание в центре Киева, в котором в тот момент заседал Залужный вместе с верхушкой Генштаба и западными военачальниками-советниками.Прямо в разгар этой встречи началась попытка штурма, рассказал Береза. Сидящие в здании украинские генералы забили тревогу: на место был вызван полк охраны и еще один спецназ, на этот раз уже армейский.Схлестнулись ли представители конкурирующих ведомств в боестолкновении прямо посреди украинской столицы история умалчивает, однако победителями так или иначе вышли армейцы.Как рассказал Кривонос, спецназовцы из ВСУ "остановили атаку, уложили всех и показали, кто в стране настоящий военный лидер". За всем этим, уточняет Береза, наблюдали три десятка военачальников НАТО, которые находились там в тот день.В этот момент к поверженным противникам вышел Залужный.Далее, по словам экс-парламентария, Залужный задал вопрос тем, кто пришел его задерживать: а что дальше?"Вам дали приказ меня задержать, а что потом? Вы хоть понимаете, что будет с этой страной, если вы арестуете Верховного главнокомандующего (на самом деле Верховный – это Владимир Зеленский, а Залужный – главком ВСУ – ред.)?" - снова цитирует Береза Залужного.После того, как арест главкома обернулся полным фиаско, Офис президента якобы осознал свою ошибку и начал названивать командующему ВСУ с извинениями: не так вы все поняли и давайте замнем ситуацию.И таки замяли и даже будто бы скрыли это все под грифом "секретно", не понятно только, почему сейчас об этом можно вдруг стало говорить открыто.Почему об этом вспомнили именно сейчасВ 2023 году Залужный был еще полноправным главкомом украинской армии, лишь в начале февраля Зеленский дал ему Героя Украины и отправил в отставку, а еще через пару месяцев назначил послом в Великобритании.Общепринятая версия постигшего его карьеру излома – зависть и страх Зеленского перед растущей популярностью главкома, который стал лидировать в опросах общественного мнения в плане гипотетических президентских выборов.Залужного отправили в почетную ссылку в Лондон, что тоже не случайно. Для столь серьезной и важной для Украины страны очевидно могли бы подыскать опытного и известного на Западе МИДовца, а не вчерашнего генерала, чьи дипломатические навыки колеблются в районе нулевой отметки.Связи Залужного с британцами вообще тема, которая еще ждет своего исследователя. Известно, например, что, будучи выпускником Национального университета обороны Украины в 2014 году он был награжден переходящим мечом королевы Великобритании.Эту награду присуждают лучшим выпускникам этого военного вуза с 1996 года. Вручает ее посол Великобритании. Не будет сильным преувеличением сказать, что раздача королевских мечей происходит в украинской военной альма-матер не просто так. Все это время британские спецслужбы вели Залужного и в критический момент забрали его на Туманный Альбион.Экс-главком остался в колоде и до сих пор рассматривается британскими политическими и разведывательными кругами как один из кандидатов на замену Зеленскому. С учетом участившихся слухов о вероятных выборах на Украине уже в этом году, Залужный может с подачи своих кураторов снова совершить кульбит и из дипломата переквалифицироваться в политика, а там глядишь и в президента.В этой связи мутная история с несостоявшимся арестом должна укрепить ореол Залужного как бравого генерала, чей спецназ кладет лицом в киевский асфальт лучших бойцов СБУ. Такие байки в лучших традициях голливудских боевиков импонируют обывателю и могут рассматриваться как пиар-элемент стартующей предвыборной кампании. Все это также подчеркивает слабость и нерешительность власти, которая испугалась Залужного и дала заднюю. Если государство с его спецслужбами не может остановить бывшего главкома, то что может помешать ему выиграть президентские выборы?Какой это будет президент догадаться не сложно. Послушный проводник интересов британской короны, без всякого опыта в политике и госуправлении, он идеально вписывается на роль зиц-председателя, который недрогнувшей генеральской рукой вобьет последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности. Последнее станет неминуемым итогом обуреваемой Лондоном жажды эскалации и войны. Войны с Россией до последнего украинца.Подробнее об экс-главкоме ВСУ - в материале издания Украина.ру Валерий Залужный. Биография.

https://ukraina.ru/20250220/1061196042.html

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эксклюзив, украина, великобритания, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сбу, борислав береза, кривонос