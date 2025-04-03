https://ukraina.ru/20250403/1062272588.html

"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе

"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе - 03.04.2025 Украина.ру

"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе

Вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области обсудили 3 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.

2025-04-03T16:20

2025-04-03T16:20

2025-04-03T16:20

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дмитрий полянский

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восстановление

мирные жители

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Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.Хинтштей выразил уверенность в скором завершении контртеррористической операции по освобождению Курской области от вторгшихся с Украины интервентов. Он проинформировал об оказываемой помощи курянам, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.Председатель Государственной Думы подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. По его мнению, поддержке жителей приграничных районов региона необходимо уделять самое пристальное внимание, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.Хинштейн и Володин обсудили принятый сегодня закон об отнесении к ветеранам боевых действий участников КТО в курской области. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.Он поблагодарил Володина и депутатов за оперативность в этом вопросе, а также за оказываемое региону содействие.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также на эту тему: Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области Накануне Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области

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