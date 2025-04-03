"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе
Вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области обсудили 3 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.
Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.
"Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", — сказал Володин.
Хинтштей выразил уверенность в скором завершении контртеррористической операции по освобождению Курской области от вторгшихся с Украины интервентов. Он проинформировал об оказываемой помощи курянам, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
"Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — сказал Хинштейн.
Председатель Государственной Думы подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. По его мнению, поддержке жителей приграничных районов региона необходимо уделять самое пристальное внимание, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.
Хинштейн и Володин обсудили принятый сегодня закон об отнесении к ветеранам боевых действий участников КТО в курской области. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.
"Наши бойцы сегодня отстаивают свободу и независимость России, важно всячески их поддержать", — отметил Хинштейн.
Он поблагодарил Володина и депутатов за оперативность в этом вопросе, а также за оказываемое региону содействие.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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