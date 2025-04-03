"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062272588.html
"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе
"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе - 03.04.2025 Украина.ру
"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе
Вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области обсудили 3 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.
2025-04-03T16:20
2025-04-03T16:20
новости
курская область
россия
украина
вячеслав володин
хинштейн
дмитрий полянский
кто
восстановление
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062272433_1:0:1254:705_1920x0_80_0_0_c1970845a8e2e479c6d81d7b402b428f.jpg
Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.Хинтштей выразил уверенность в скором завершении контртеррористической операции по освобождению Курской области от вторгшихся с Украины интервентов. Он проинформировал об оказываемой помощи курянам, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.Председатель Государственной Думы подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. По его мнению, поддержке жителей приграничных районов региона необходимо уделять самое пристальное внимание, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.Хинштейн и Володин обсудили принятый сегодня закон об отнесении к ветеранам боевых действий участников КТО в курской области. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.Он поблагодарил Володина и депутатов за оперативность в этом вопросе, а также за оказываемое региону содействие.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также на эту тему: Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области Накануне Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
https://ukraina.ru/20250403/1062270938.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062272433_158:0:1098:705_1920x0_80_0_0_ea2f05df17de37acca6dd5d63cfa39ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вячеслав володин, хинштейн, дмитрий полянский, кто, восстановление, мирные жители, социальная политика, социальное государство, законодательство
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Хинштейн, Дмитрий Полянский, КТО, восстановление, мирные жители, социальная политика, социальное государство, законодательство

"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе

16:20 03.04.2025
 
© /duma.gov.ru
© /duma.gov.ru
Читать в
ДзенTelegram
Вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области обсудили 3 апреля председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом сообщает пресс-служба российского парламента.
Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.
"Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", — сказал Володин.
Хинтштей выразил уверенность в скором завершении контртеррористической операции по освобождению Курской области от вторгшихся с Украины интервентов. Он проинформировал об оказываемой помощи курянам, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
"Совсем недалек тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад. Расскажу о подготовке к программе восстановления. Разминируем территорию. Первые шаги делаем. И нам очень важна и законодательная поддержка парламента", — сказал Хинштейн.
Председатель Государственной Думы подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. По его мнению, поддержке жителей приграничных районов региона необходимо уделять самое пристальное внимание, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.
Хинштейн и Володин обсудили принятый сегодня закон об отнесении к ветеранам боевых действий участников КТО в курской области. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.
"Наши бойцы сегодня отстаивают свободу и независимость России, важно всячески их поддержать", — отметил Хинштейн.
Он поблагодарил Володина и депутатов за оперативность в этом вопросе, а также за оказываемое региону содействие.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
15:08
Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской областиСтатус ветерана боевых действий получат военнослужащие, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России. За это проголосовали депутаты нижней палаты российского парламента.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также на эту тему: Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
Накануне Полянский рассказал об освобождении почти всей Курской области
Мнение эксперта представлено в публикации "Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВячеслав ВолодинХинштейнДмитрий ПолянскийКТОвосстановлениемирные жителисоциальная политикасоциальное государствозаконодательство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Новости "Восточного партнёрства": Грузия сократила срок безвиза для украинцев
17:59Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокам
17:54Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами
17:37Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
17:27Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
16:51Пауки в банке под английским ковром. Зеленский или Залужный - вопрос не в том, кто лучше, а кто подлее
16:49Польша желает полмиллиарда евро за военные поставки на Украину
16:20"Важно, чтобы у жителей Курской области было всё хорошо": Володин и Хинштейн обсудили ситуацию в регионе
16:00"Захар Беркут" (1971) – фильм по сценарию коммуниста-бандеровца
15:39На Западе угрожают: "Ирана не будет к сентябрю". Тегеран не поддается давлению
15:27"Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку
15:08Парламентарии законодательно закрепили статус ветерана боевых действий для бойцов в Курской области
14:49Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством, которое необходимо остановить
14:40"Трамп жёстко нагнул мировую торговую систему" - Медведев
14:32В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?
14:30Трест, который лопнет: тарифная война Трампа
14:20"Коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией – Стубб
14:04"За все придется платить им": Каллас разъяснила последствия решения Трампа о пошлинах
13:55Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать "столько, сколько необходимо"
13:54Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной
Лента новостейМолния