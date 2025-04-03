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"Захар Беркут" (1971) – фильм по сценарию коммуниста-бандеровца

"Захар Беркут" (1971) – фильм по сценарию коммуниста-бандеровца - 03.04.2025 Украина.ру

"Захар Беркут" (1971) – фильм по сценарию коммуниста-бандеровца

3 апреля 1972 года на советские киноэкраны вышла историческая драма Киностудии им. Довженко "Захар Беркут". Фильм был снят по одноимённой повести Ивана Франко, сюжет которой был практически полностью им выдуман

2025-04-03T16:00

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Монгольское нашествие на Русь в 1237-41 годов имело большое значение для дальнейшей судьбы русских земель. Оно фактически поставило жирную точку на истории когда-то могущей державы – Киевской Руси. Монголы уничтожили сотни городов, включая Киев. Разорванная княжеской междоусобицей Русь понесла огромные потери. Погибло множество князей, их воинов, горожан, селян. Десятки тысяч мастеровых людей были угнаны в полон – археологи фиксируют "проседание" материальной культуры восточных славян после Батыевого нашествия на сотни лет.Монгольское нашествие на Русь не могло остаться незамеченным советскими кинематографистами, тем более что отечественные писатели написали на эту тематику немало выдающихся произведений. К ним, несомненно, относится и повесть русинского писателя Ивана Франко "Захар беркут".Первая экранизация повести состоялась ещё в 1929 году. С 1925 года на Украине по приглашению Всеукраинского фотокиноуправления трудился немецкий кинооператор и режиссер Йозеф Рона. До этого он два года работал оператором в Нью-Йорке, а в СССР творил сначала в Одессе, а затем в Киеве. Там он и снял немую экранизацию Захара Беркута. В начале 30-х Йозеф Рона вернулся обратно в Германию.В 1969 году в Киеве решили экранизировать "Захара Беркута" второй раз. Сценарий к экранизации написал любопытный украинский культурный деятель – поэт и писатель Дмитрий Павлычко. Он родился в 1929 году на Западной Украине на Ивано-Франковщине. В 1945 году успел повоевать в УПА*:"В 16 лет я стал украинским повстанцем. Пятеро ребят из Стопчатова, в их числе был и я, и пятеро из соседнего большого Ключева в апреле 1945-го присоединились к сотне, которой командовал Спартан. Перед тем гитлеровцы поймали моего брата Петра, бандеровца, который находился в школе старшин УПА в Карпатах, и расстреляли его в Коломые"**.По приказу своего сотенного Павлычко вернулся "на гражданку", где "кровавая гебня" арестовала его на целых 8… месяцев. Он прошёл проверку, и был отпущен на свободу, стал комсомольцем, окончил филфак Львовского университета, издавался со своими стихами в разных журналах, прославляя компартию и ее вождей. Было издано 11 сборников поэзии Павлычко. Также он занимался переводами на украинский язык. Переехал в Киев, избирался депутатом Верховных Советов УССР и СССР.В 1964 году писатель работал над сценарием фильма "Сон" по мотивам одноимённого произведения Т.Г. Шевченко, ну а в 1969 году получил заказ на сценарий "Захара Беркута". Любопытно, что с распадом СССР он стал снова пламенным националистом, принял активное участие в создании Народного Руха Украины, Демпартии Украины, стал первым главой Общества украинского языка им. Шевченко и яростным противником использования на Украине русского языка – языка оккупантов. Он был идейным вдохновителем двух майданов, выступал против ДНР и ЛНР, призывал к захватам храмов Московского патриархата.Правда националисты до самой смерти Павлычко в 1923 году не очень-то ему доверяли, из-за пламенных верноподданнических стихов Компартии и её лидерам, о чём постоянно напоминали.Экранизацию доверили недавно закончившему ВГИК в мастерской самого Сергея Аполлинариевича Герасимова (его имя данный ВУЗ носит в наше время) 30-летнему киевлянину Леониду Михайловичу Осыке. Он уже успел к тому времени снять небесталанные картины "Кто вернется, долюбит" (1967) и "Каменный крест" (1968) – экранизацию новеллы Василия Семеновича Стефаника. Странно, почему на студии посчитали, что экранизация "Захара Беркута" по сложности будет мало чем отличаться от предыдущих фильмов Осыки – ведь они были совершенно камерными, а тут предстояло снимать нешуточную массовку. Тем не менее, заказ на экранизацию получил именно он, и тут же столкнулся с массой проблем.В первую очередь требовался реквизит. Для этого на несколько месяцев пришлось перепрофилировать фабрику по изготовлению лыж на производство... луков и стрел. Была привлечена колоссальная массовка – 2000 человек – и целый батальон конников из 11-го отдельного кавалерийского полка.На главную роль Захара Беркута пригласили 55-летнего Василия Ильича Симчича. Весной 1939 года, будучи студентом Львовской высшей торговой школы, он участвовал в событиях, связанных с провозглашением Карпатской Украины. До освобождения Западной Украины учительствовал, играть на сцене стал только с приходом Советской власти. В 1941-42 годах выступал на сцене Харьковского украинского драматического театра, в 1944-62 был актёром и режиссёром (с 1953 года) Коломыйского передвижного драматического театра. Киношники любили снимать его из-за недюжинного таланта перевоплощения и фактурной внешности.Многих актеров Осыка пригласил из своего предыдущего фильма "Каменный крест". Так, например, главную женскую роль Мирославы – дочери русского боярина Тугар Волка, присланного в Карпаты Даниилом князем Галицким, сыграла его жена Антонина Лефтий. В "Каменном кресте" у неё была эпизодическая роль. Впоследствии из-за алкоголизма мужа она развелась с ним и в 1988 год уехала в Австралию.Роль главного отрицательного героя – Тугар Волка – сыграл муж Ады Роговцевой Константин Степанков. В "Каменном кресте" он также изображал самого отрицательного героя – гуцула, убившего пойманного главным героем вора. Бронислав Брондуков, того вора и сыгравший, в "Захаре Беркуте" выступил в непривычном для себя амплуа – сыграл монгольского темника Бурундая.Иван Миколайчук в "Каменном кресте" получил роль без слов – сына главного героя. В "Захаре Беркуте" он снова сын главного героя (Любомир), но говорит уже несколько фраз. Оператора Василия Кваса Осыка также привел на "Захара Беркута" за собой с "Каменного креста".Главную роль старшего сына Захара – Максима Беркута, жертвующего жизнью ради того, чтобы спасти свой народ, режиссер доверил Ивану Гаврилюку. На то время актеру исполнилось всего 22 года, и он ещё не успел приобрести известность, хотя и снялся в пяти фильмах. Но впоследствии ему предстояло стать одним из самых знаковых киноактёров Советской Украины.Одного из бояр сыграл советский "король" эпизода Лев Алексеевич Перфилов, самой известной ролью которого стал фотограф УгРо Гриша Ушивин ("Шесть-на-девять").Монголов играли выдающиеся советские актеры с соответствующей внешностью. Народный артист Киргизии Болот Бейшеналиев, снявшийся в таких легендарных фильмах, как "Андрей Рублёв" (1966), "Освобождение" (1968-1972) или "Горячий снег" (1972), в "Захаре Беркуте" довольно правдиво изобразил хана Пету.Фильм сначала снимали в Киргизии, где была запечатлена большая часть боевых сцен. Однако по возвращению в Киев уже на студии при проявке выяснилось, что практически вся пленка шосткинского комбината "Свема" оказалась бракованной – отснятый материал безвозвратно загублен. Пришлось переснимать боёвку в Карпатах и в Хотинском замке. Камерные сцены, каковых немного, отсняли в павильонах киностудии Довженко.Сюжет фильма, в основном повторяющий сюжет повести Ивана Франко, таков: Даниил князь Галицкий направляет к карпатским русинам-общинникам, главным центром которых является селение Тухля (существующее, кстати, и поныне) своего боярина Тугар Волка. Тот фактически хочет превратить этих свободных общинников в своих холопов, но у него для этого мало сил, да тут ещё и выясняется, что в земли княжества вторглись монголы. Волк хочет возглавить ополчение тухольцев, но они ему не доверяют и на это, как выясняется, у них есть все причины. В общине живет бывший лучник боярина – Дмитрий, сражавшийся с ним еще в 1223 году на реке Калке и ставший свидетелем, как Тугар Волк продался монголам.Боярин убивает Дмитрия и ретируется к монголам, забрав, в том числе, и свою дочь Мирославу, успевшую влюбиться в сына главы общины тухольцев старого Захара Беркута – Максима.Горцы захватывают имение Волка, но там их настигают монголы и берут в плен Максима. Максим просит Мирославу пробраться к его отцу и предупредить, что он поведёт захватчиков не к перевалу, как они хотят, а в долину реки, которую нужно перегородить, свалив в самом её узком месте скалу – Сторож.Жители Тухли во главе с Захаром устраивают монголо-татарам ловушку – перекрывают реку, затапливают местность, забрасывают врага камнями с высот. Мирослава спасена. Тугар Волк, Максим и его брат Любомир погибают, враг остановлен. Любопытно, что у Франко Максим остаётся живым, а Любомира вообще нет. На Киевской студии специально показали, какую большую жертву приносит Захар Беркут ради счастья своего народа.Картину посмотрели более 5,2 млн. зрителей, что для такого высокобюджетного фильма с таким интересной исторической подосновой, конечно, слишком мало. Но здесь виной, скорее, не столько актёрская игра, сколько режиссура и падение в качестве после пересъёмок из-за брака плёнки.Тем не менее, на кинофестивале "Молодежь-молодым" в Днепропетровске в 1971 году "Захар Беркут" получил главный приз. Специальным дипломом за оригинальную операторскую работу отметили Валерия Кваса. На всесоюзном кинофестивале в Тбилиси, в 1973 году, картина получила приз и премию за воспроизведение на экране традиций народного героического эпоса.В 2019 году "Захара Беркута" пересняли украинцы с американцами. Одним из режиссеров картины выступил известный украинский режиссёр и русофоб Ахтем Сеитаблаев. В отличии от советской картины, главные роли достались исключительно американским актёрам – Захара Беркута сыграл исполнитель роли робота Т-1000 в фантастическом боевике "Терминатор 2" Роберт Патрик. Однако "жидкий метал" не смог превратить фильм в блокбастер – он оказался провальным – при бюджете более 110 млн. гривен собрал в прокате на Украине и за её пределами чуть более 40 млн.Но, возможно, заработок и не был основной целью. Создатели фильма превратили его рекламу в очередную антироссийскую пропаганду. Основным её лейтмотивом стала якобы защита сотни лет тому назад предками украинцев Европы от "восточной" угрозы, под которой они и прямо и непрямо имеют в виду Россию. И плевать, что люди, которые тогда сражался с монголами, называли себя русинами.* Террористическая организация, запрещённая в России.** Признание было сделано уже в современной Украине, когда быть бандеровцем было почётно. Маститый поэт мог и соврать (собственно, многие лично его знающие люди так и считали).

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