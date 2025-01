https://ukraina.ru/20250114/1060236455.html

Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти

Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти - 14.01.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Прощальные санкции от Байдена против российской нефти

Пока неясно, как новые ограничения повлияют на нефтяные цены на глобальном уровне, а также на фактические потоки нефти для производителей, грузоотправителей, трейдеров и пользователей.

2025-01-14T07:15

2025-01-14T07:15

2025-01-14T07:15

хроника энергетической войны

россия

сша

китай

джо байден

дональд трамп

reuters

ес

сургутнефтегаз

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057940303_0:93:1290:819_1920x0_80_0_0_5d9373fb89d03a6c77eb3b8cb2924806.jpg

Администрация Байдена ввела самые жёсткие санкции против российской нефтяной промышленностиВ пятницу, 10 января, США объявили о самых масштабных и агрессивных санкциях в отношении российской нефтяной отрасли. Это произошло всего за десять дней до того, как Джо Байден покинет Белый дом и его сменит на посту президента Дональд Трамп. Если введённые меры останутся в силе при Трампе, то они имеют больше шансов нарушить российский экспорт нефти, чем всё, что было сделано до сих пор любой западной державой, отмечают аналитики рынка.В санкциях, сообщения о которых подтолкнули мировые цены на нефть к отметке выше 80 долларов за баррель, фигурируют более 150 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые топ-менеджеры российской нефтяной отрасли. ️Санкции могут привести к серьезным перебоям в экспорте российской нефти её основным покупателям – Индии и Китаю, сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на источники в российской нефтяной торговле и в индийской нефтепереработке.В частности, санкции против "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" – самый прямой и агрессивный шаг, предпринятый Вашингтоном против российской нефтянки. В 2024 году эти две компании поставляли по морю около 970 000 баррелей нефти в день, и тот факт, что они попали в список, станет причиной беспокойства для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и государственных компаний в Китае.Это больше, чем глобальный избыток предложения, который Международное энергетическое агентство прогнозирует для мирового рынка в 2025 году. Это также почти 30 % российского морского экспорта. Аналитики не предполагают, что поставки этих двух компаний будут полностью прекращены, но сам факт введения санкций против них, а также другие объявленные меры означают, что перебои не исключены.США также объявили о введении санкций в отношении около 160 отдельных нефтяных танкеров. В общей сложности ныне под санкциями находятся 270 танкеров, перевозящих российскую нефть. Это вдвое больше, чем весь список судов, на которые до сих пор были нацелены США, Великобритания и Евросоюз. Последние меры включают санкции против целого флота челночных танкеров, используемых для перевозки нефти с ключевых проектов в арктическом и тихоокеанском регионах России.Арктические суда доставляют грузы в порт Мурманск, где под санкции попали два танкера-хранилища, и, возможно, не почувствуют непосредственного воздействия санкций. Однако это может затруднить техническое обслуживание судов, которое обычно проводится в Китае. Танкеры-челноки, работающие в Тихом океане, перевозят российскую нефть в Китай, и новые санкции могут осложнить эту торговлю, потенциально требуя переброски грузов с одного танкера на другой перед доставкой.Минфин США также нацелился на "непрозрачных трейдеров, желающих поставлять и продавать" российскую нефть, которые "часто зарегистрированы в юрисдикциях с высоким уровнем риска, имеют мутные корпоративные структуры и персонал, связанный с Россией, и скрывают свою деловую активность". Многие из этих торговых компаний были созданы только после начала конфликта на Украине. Действия против нынешних нефтетрейдеров, скорее всего, приведут к кратковременным сбоям, но вполне вероятно, что многие из них вновь появятся под другими именами.Санкции в отношении двух крупнейших российских поставщиков услуг по страхованию защиты и возмещения ущерба для нефтяных танкеров – "Ингосстраха" и "АльфаСтрахования" – могут не оказать существенного влияния на потоки российской нефти. Однако запрет на предоставление страховых услуг этими двумя компаниями может временно вытеснить некоторые танкеры с основных страховых рынков.Санкции также требуют от нефтесервисных компаний США прекратить работу в России до 27 февраля. По крайней мере, две американские глобальные компании-провайдеры продолжали работать в стране даже после событий на Украине. Однако новые ограничения вряд ли окажут непосредственное влияние на способность России добывать нефть, поскольку основную часть нефтесервисных услуг в стране оказывают отечественные поставщики, включая компании, ранее принадлежавшие иностранным инвесторам.Бывшие дочерние компании глобальных нефтесервисных компаний сохранили оборудование, персонал и ноу-хау, достаточные для поддержания темпов бурения в России. По оценкам исследовательской компании Rystad Energy A/S, год назад лишь около 15% российского рынка бурения зависело от иностранных технологий.Первая реакция рынка на новые санкции против российской нефтиНовый пакет санкций, принятый уходящей администрацией Байдена, грозит потрясениями, потенциально меняя рыночные рамки для ОПЕК+, поскольку альянс планирует начать ослабление ограничений на добычу в конце этого года после ряда задержек. Российские нефтегазовые доходы в 2024 году выросли на 26% до $108 млрд, напомнило агентство Reuters.13 января стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,22%, до $81,53 за баррель. За всю прошлую неделю Brent подорожала на 4,25%. Однако в настоящее время остается неясным, как новые ограничения повлияют на нефтяные цены, а также на фактические потоки нефти для производителей, грузоотправителей, трейдеров и пользователей.Банк Citigroup Inc. заявил, что может пострадать до 30% так называемого теневого флота российских танкеров. Это поставит под угрозу до 800 000 баррелей в день, хотя реальные потери могут составить менее половины этой цифры. В свою очередь, в Goldman Sachs Group Inc. заявили, что не меняют ожиданий относительно российского предложения, поскольку цены на нефть могут еще уменьшиться, чтобы стимулировать закупки.При этом 13 января шесть стран ЕС призвали Еврокомиссию снизить предельную цену на российскую нефть, установленную странами G7 в размере $60 за баррель. Они утверждают, что это сократит доходы России и не вызовет рыночного шока. Напомним, потолок цен на нефть был установлен G7 на уровне 60 долларов за баррель, на нефтепродукты – не более 100 долларов за баррель для продуктов класса "премиум" и 45 долларов за баррель для продуктов класса "дисконт".– заявили Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония в письме, направленном в исполнительный орган ЕС."Сегодня международный рынок нефти лучше обеспечен, чем в 2022 году. Это уменьшает риск того, что снижение предельных цен вызовет шок предложения… Ввиду ограниченности хранилищ и чрезмерной зависимости от экспорта энергоносителей Россия не имеет альтернативы продолжению экспорта нефти даже при существенно более низкой цене", – говорится в письме.По сообщениям Reuters, более 65 нефтяных танкеров встали на якорь в разных местах, после объявления нового пакета санкций США. Пять из этих танкеров остаются неподвижными у китайских портов, еще семь встали на якорь у Сингапура, а другие остановились вблизи России, в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Кроме того, еще 25 танкеров остаются неподвижными в различных точках, включая порты Ирана и район Суэцкого канала, согласно данным анализа движения судов.Аналитики оценивают, что около 10% мирового флота нефтяных танкеров подпадает под санкции США. "Эти санкции должны оказать поддерживающий эффект на рынок танкеров, так как общее предложение судов сокращается. Однако реальный потенциал усиления рынка проявится, когда другие экспортеры компенсируют выпадающие объемы", – заявил в комментарии Reuters представитель аналитической компании Jefferies Омар Нокта.Высокопоставленный индийский чиновник сообщил журналистам американского агентства Bloomberg, что суда, попавшие под санкции, не будут допущены к разгрузке. Это исключает танкеры, зафрахтованные до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта, когда заканчивается переходный период санкций. По словам чиновника, Россия ещё не сообщила о своей позиции по санкциям, но он уверен, что "Россия найдет способы доставить свои баррели в Индию". По сообщению того же агентства, Китай также отказался принимать ряд танкеров с российской нефтью после введения новых санкций США. Три судна с 2 млн баррелей "чёрного золота" из России встали в водах восточного Китая: Huihai Pacific, "Мермар" и "Олия".Об энергетических проблемах Приднестровья и вариантов выхода из него - в статье Ивана Лизана "Счёт на недели: как спасти Приднестровье от энергокризиса"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

россия

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

россия, сша, китай, джо байден, дональд трамп, reuters, ес, сургутнефтегаз, brent, эксклюзив