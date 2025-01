https://ukraina.ru/20250110/1060188993.html

Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?

Война искусственных интеллектов: догонит ли Россия "Палантир" и "Андурил"?

В США крупнейшие компании в сфере ИИ планируют собрать большой консорциум для противостояния Китаю

Американские Palantir Technologies Inc. и Anduril Industries создают консорциум из IT-компаний, чтобы "гарантировать, что США останутся мировым лидером в области искусственного интеллекта". Эту новость в разных вариациях распространяют в СМИ с начала декабря 2024 года, когда об этом впервые официально объявили в Anduril. По последней версии от журналистов Financial Times, переговоры уже идут с компанией Илона Маска SpaceX, разработчиком нейросетей и языковых моделей OpenAI, пионером в области маркировки данных Scale AI и производителем безэкипажных катеров Saronic.Причем Anduril на самом деле сотрудничает с OpenAI с апреля 2024 года. А у Илона Маска, кроме SpaceX, есть компания xAI, которая с 2023 года работает над созданием искусственного интеллекта, как заявляется, для ускорения научных открытий и изучения Вселенной. SpaceX, по его словам, почти не использует ИИ в исследовании космоса."Как ни странно, одна из областей, где ИИ почти не используется, — это исследование космоса. Так что SpaceX в основном не использует ИИ, Starlink не использует ИИ. Я не против его использования - мы не видели для него применения", - сказал Маск в мае 2024 года."Почти не используется" из уст Маска - это и состыковка корабля Dragon 1 с Международной космической станцией в 2012 году при помощи навигации на базе ИИ, и посадка ускорителя ракеты Starship, и автопилот на базе ИИ для ракеты Falkon 9 и т.д. Так что лукавит американец, лукавит.Scale AI уже третий год как сотрудничает с OpenAI и разработчиком модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude компанией Anthropic. Летом 2024-го в компании объявили еще о партнерстве с запрещенными в России американскими соцсетями.Модель Claude используют в Голливуде при работе со сценариями фильмов, для поиска по архивам Европейского парламента, и даже для написания проповедей для американских священников - за 130 долларов в месяц команда Pulpit AI гарантирует генерацию религиозного контента от текстов до видеозаписей и постов в соцсетях.Ничего, в общем-то, святого: только бизнес и большие деньги. Здесь можно или занять позицию российских экранных патриотов, которые в мае 2022 года наперебой называли натовское оружие на Украине списанным и ржавым (а когда оказалось, что это не слишком соответствует действительности, никто не извинился за вранье), или подойти к делу с точки зрения реализма: признать, что очередную гонку вооружений страна не выдержит, но оставаться в тени прогресса - преступление. Итоги холодной войны США и СССР можно пересматривать хоть с десятка разных углов, но они все же останутся итогами, вписанными в историю.Так что там у американцев?Американские журналисты убеждают, что новый консорциум может потеснить американских гигантов. Оборонный бюджет Штатов на следующий год составит $895 млрд, Пентагон традиционно заключает контракты с Lockheed Martin, Raytheon (входит в RTX), Boeing и другими. IT-консорциум якобы может отвоевать у них часть подрядов.Вышеуказанные американские компании все равно или создают собственные модели ИИ, или давно инвестируют в развитие отрасли, пользуются поддержкой государства.Lockheed Martin в декабре 2024 года объявила о создании дочерней компании Astris AI, которая сосредоточится на разработке решений в области ИИ для ОПК и сферы нацбезопасности США.Raytheon с лета курирует совместные разработки ИИ с Anacapa Micro Products Inc. и с разработчиком синаптического интеллекта Nara Logics по программе Mentor Protégé.Boeing с 2017 года вкладывает средства в развитие ИИ, сотрудничает с американским НИИ Искусственного интеллекта в динамических системах (финансируется Национальным научным фондом США) и т.д.Northrop Grumman разработала американскую суперинтегрированную систему управления боевым пространством IBCS, а с мая 2024-го - сотрудничает с производителем ИИ-чипов Nvidia. Но об этой компании американские журналисты почему-то промолчали.Palantir с 2003 года разрабатывает прикладное программное обеспечение для Пентагона, ЦРУ, бизнеса, здравоохранения и других сфер жизнедеятельности человека. Например, 12 января 2025 года на выставке в Нью-Йорке компания представит свои разработки в сфере ИИ для розничной торговли. А накануне она объявила о разработках операционной системы для авиации.Anduril - разработчик операционной системы Lattice OS для ведения боевых действий, производитель беспилотных воздушных и подводных систем, ракетных двигателей. Сооснователя компании Палмера Лаки называют сторонником Дональда Трампа. Изначально к работе в этом стартапе были привлечены сотрудники из Palantir.Американские единорогиВ октябре 2024 года сотрудники российского ИСИЭЗ НИУ ВШЭ опубликовали доклад об ИИ-стартапах в мире, которым присвоен статус единорогов. Этот статус означает, что компания достигла оценки в 1 млрд долларов в течение не более десяти лет с момента основания, не проходила первичное размещение на бирже, находится в собственности основателей не менее чем на четверть.В рейтинг ИИ-единорогов включили 19 стран. Первое место заняли США (131 компания), Китай (39 компаний), Великобритания (8 компаний). России в рейтинге нет. Среди американских единорогов в области генеративного ИИ исследователи выделили OpenAI (157 млрд долларов) и xAI (24 млрд долларов). Капитализация компаний в области сервисов для ИИ, среди которых и Scale AI, в среднем составляет 1,4 млрд долларов.По мнению эксперта, в России актуальной становится задача создать комплекс мер по привлечению в страну специалистов в сфере высоких технологий, упростить требования по трудоустройству иностранцев-выпускников российских вузов и востребованных специалистов.А как в России?В 2019 году президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития ИИ на период до 2030 года. В 2021 году для реализации стратегии утвержден бюджет в размере 24,1 млрд рублей (0,24 млрд долларов США по текущему курсу) + 5,1 млрд рублей внебюджетного финансирования в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". При правительстве РФ создан Национальный центр развития искусственного интеллекта. При этом центре - оперативный Штаб по контролю за реализацией поручений Президента РФ и Правительства РФ в сфере ИИ.По данным Центра, в России есть шесть компаний, работающих в сфере ИИ:Promobot - производитель робототехники, в том числе манипуляторов для пищепрома, деревообработки, металлургии, автомобилестроения и других, сканера-преобразователя документов из аналоговых в цифровые, образовательных комплексов.Content AI - разработчик программных продуктов в сфере интеллектуальной обработки информации (текстов, документов, естественного языка).Cognitive Pilot - дочернее предприятие Сбера, разработчик и производитель автопилотов для сельскохозяйственной техники, систем автоматического вождения городского транспорта.Группа компаний ЦРТ - разработчик систем аудиораспознавания для контактных центров, систем аудио и видеопротоколирования, диктофонов и видеорегистраторов, систем видеоидентификации и других.NtechLab - была признана технологически превосходящей в надежности и мощи программного обеспечения в 2018 году Национальным технологическим институтом США. Алгоритмы компании по распознанию лиц FindFace назвали лучшими, чем программное обеспечение от Google и китайских фирм. Технология построена на базе ИИ и биометрической идентификации.VisionLabs также предлагает продукты в сфере биометрической идентификации, бесконтактного измерения температуры тела человека, распознавания лиц и автомобилей.С 2021 по 2024 годы Центр поддержал 549 проектов в сфере ИИ. Известны четыре российские модели генеративного ИИ: Шедеврум (Яндекс), Kandinsky (Сбер), YandexGPT (Яндекс), GigaChat (Сбер).Но это - гражданская часть. Что касается ИИ в военном деле, известно, что в государственной программе вооружений на 2025-2034 годы будет предусмотрен раздел по искусственному интеллекту, как объяснял журналистам заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.Скопировать не выйдетМодель развития российской отрасли ИИ не может просто физически копировать опыт других государств.Во-первых, наша страна три года находится в состоянии вооруженного конфликта, причем несмотря на все трудности экономику не переводят на военные рельсы. Спецоперация вызвала отток IT-специалистов, но, по данным отечественных СМИ, большинство из них продолжили работать удаленно на российские предприятия.Во-вторых, Россия возглавляет мировой рейтинг стран, против которых работают экономические санкции - журналисты насчитали более 15 тысяч ограничительных мер, введенных после 2022 года. Нишу, не попадающую под удары западными санкциями, заполнили украинские диверсанты, агрессия ВСУ и прочих украинских вооруженных формирований, международные террористы - например, подрыв "Северных потоков", радикальные исламисты - теракт в "Крокусе", заложники в СИЗО Ростова-на-Дону, религиозные сектанты и распространители деструктивных мировоззрений вроде запрещенной в РФ экстремистской ЛГБТ.В-третьих, в 2024 году российскому проекту импортозамещения исполнилось десять лет, но наладить серийное производство, сборку и внедрение по-настоящему отечественного компьютерного "железа" (процессоры, материнские платы, оперативную память и др.) так и не удалось. И не удастся, потому что в принципе компьютер - результат совместной работы не одного государства, производственные мощности разбросаны по всему миру. А санкции, помимо прочего, затронули и контакты в научной сфере. Тем не менее, в сфере ИИ есть некоторый прогресс, с небольшим перечнем замещенных отечественными аналогами программных продуктов можно ознакомиться на сайте Центра ИИ РФ.В-четвертых, промышленность и бизнес негативно относятся к повышению ключевой ставки ЦБ РФ с 4,25% в марте 2021-го до 21% к октябрю 2024 года. Ставка сократила возможности, вытеснила с рынка слабых игроков, а сильных - замедлила.Подробнее - в материале Алексея Туманова Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив В-пятых, остро стоит вопрос трудовой миграции. В регионах запрещают найм иностранных работников во множестве сфер, где не требуется интеллектуальный труд, в частности, из-за перенасыщения рынка труда иностранцами. В то же время, существует ряд мер поддержки для мигрантов, которые могли бы работать в информационном секторе. Это значит, что реальные специалисты с профильным высшим образованием в массе своей не спешат переезжать в Россию.Дисбаланс указывает на то, что армия таксистов, поваров и курьеров, к тому же частично пораженная радикальным, враждебным коренному населению религиозным мировоззрением, не способна построить Силиконовую долину. Да и не заинтересована в этом.Поэтому что нам с того, что в одной стороне света собирают деньги на противостояние с отстающим противником в другой части света? Да ничего. Россия проходит свой путь и, не говоря ни слова об участии в какой-то гонке, должна решить как минимум пять этих вопросов, начиная с главного - первого. А потом - хоть на поиски Атлантиды, хоть с датской Гренландией дружить.Читайте также: Германия поставит Украине дроны с ИИ. Что за этим стоит?

