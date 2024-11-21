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Германия поставит Украине дроны с ИИ. Что за этим стоит?

Германия поставит Украине дроны с ИИ. Что за этим стоит? - 21.11.2024 Украина.ру

Германия поставит Украине дроны с ИИ. Что за этим стоит?

Украина - полигон для обкатки образцов вооружений для цифровой трансформации вооруженных сил

2024-11-21T07:33

2024-11-21T07:33

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Западные СМИ подбросили россиянам тему для обсуждения − массовые поставки на Украину новейших беспилотников с искусственным интеллектом. Новые БПЛА якобы настолько новые, что могут обходить все средства радиоэлектронной борьбы и оставаться незамеченными, и настолько секретные, что в открытом доступе про них ничего нет.На самом деле за этим сообщением скрывается главное и основное - европейские и американские компании используют Украину в качестве полигона для испытаний в боевых условиях прототипов той техники, которую предпочли бы поставлять в национальные армии и в подразделения НАТО, выдвигая на передний план гонку технологий.С чего началосьИтак, власти Германии предоставят Украине четыре тысячи ударных беспилотников HX-2 Karma с искусственным интеллектом от немецкой фирмы Helsing (создана в 2021 году). Заказ был сделан в сентябре, поставки могут начаться в декабре. Об этом в статье для немецкой газеты Bild пишет журналист Юлиан Репке.Беспилотник предположительно оснащен "машинным зрением". Он может распознавать свое местонахождение, вероятно, по GPS или "по многим тысячам маркеров", как заявил Репке источник в оборонной отрасли."Что помогает оператору оставаться на курсе даже при неблагоприятных погодных условиях или в разбомбленных районах. Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно", — пишет Репке.Беспилотники назвали "мини-Taurus" из-за якобы схожести с немецкими авиационными крылатыми ракетами класса "воздух-поверхность" Taurus (вес 1,3 тонны, дальность до 500 км). По данным из открытых источников, на "таурусах" установлена комбинированная система наведения, которую часто в СМИ ошибочно называют "искусственным интеллектом", в составе которой:Комбинированные системы наведения в ракетостроении начали использовать для того, чтобы повысить возможности обходить системы ПВО, параллельно увеличивая эффективность и точность нанесения ударов. Например, головка наведения нужна для окончательной наводки на цель при подлете - участие оператора или спутникового навигатора уже не потребуется.Как заявляется, дальность действия HX-2 Karma якобы превышает обычные показатели в четыре раза, но точная дальность все же остается неизвестной. Какими характеристиками или даже компонентами или технологиями "таурусов" обладают "мини-таурусы", также неизвестно.Что известно о HelsingКомпания Helsing - немецкий стартап, она открыла филиал в Эстонии в 2024 году. В конце лета представители компании заключили с эстонскими властями соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на основе искусственного интеллекта, а в сентябре уже провели несколько обучающих мероприятий с украинцами. Согласно документу, представители Helsing вложат 70 млн евро в строительство инфраструктуры, также они будут сотрудничать с местными промышленниками и внедрять новые технологии в эстонскую армию. Публично об этом было заявлено под соусом "защиты восточного фланга НАТО".Предварительно (за год до Эстонии) директор компании по программам Кристиан Фишбах заявил о четырех выводах, сделанных на основе огромного украинского полигона, из чего вывел формулу: не большие пожирают маленьких, а быстрые медленных.Фишбах сделал акцент на скорости анализа и принятия решений, адаптивности к тактическим условиям, экосистемы New Defence для войск и именно интеграции беспилотных систем и непрямого огня (артиллерия). Компания занимается исключительно внедрением искусственного интеллекта в армию. Казалось бы, причем тут производство беспилотников?Те немногие немецкие СМИ, которые не подходят под определение "разжигатели войны, такие, как Bild", обращают внимание на то, что как бы в Helsing ни объявляли себя "защитниками демократий", без немецких налогоплательщиков стартап не смог бы запуститься. Плюс компания сотрудничает с датским производителем беспилотников Sky-Watch - в Германии конкуренция между аналогичными предприятиями слишком жесткая и высокотехнологичная.В конце октября в городе Манхинг (на севере от Мюнхена) состоялась презентация этого самого дрона HX-2 Karma от Helsing. После этого глава немецкой компании-производителя Quantum-Systems Флориан Зайбель в соцсетях раскритиковал дрон. По его словам, подобные "рекламные обещания вредят отрасли, потому что подрывают доверие" к производителям."Quantum-Systems и Helsing конкурируют за самый важный на данный момент тендер Бундесвера на дроны (малые БПЛА Aladin, 700 штук)", - заявляли в Ассоциации резервистов Немецкого бундесвера. - "К началу декабря станет понятно, насколько успешно было использование остатков бюджета для поставок дронов на Украину".Quantum-Systems − пока что единственное предприятие, которое построило завод по производству дронов на Украине − до ноября возглавляло немецкий рейтинг по поставкам с БПЛА Vector (совместно с Rheinmetall). Однако второе место доставалось Helsing с RQ-35 Heidrun, утверждают резервисты Бундесвера.Датский объект спекуляцииМини-БПЛА RQ-35 Heidrun - дрон, произведенный датской компанией Sky-Watch. Исходя из описания аппарата на официальном сайте компании, можно сделать вывод, что часть анонса HX-2 Karma от Репке из Bild взята именно оттуда.Датский Heidrun известен в украинских СМИ с марта 2022 года. Он разработан для разведки и наблюдения, способен работать "даже в условиях радиоэлектронной борьбы или отсутствия GPS". В 2023 году Киев рассчитывал получить некоторое количество таких дронов:"Германия пришлет нам 80 таких модернизированных датских БПЛА через компанию Dynamit Nobel Defense. Но сроки поставки держатся в секрете, как и обновленная конфигурация БПЛА", - сообщало издание "Фокус".На сайте Sky-Watch уточняется, что компания предлагает собственный наземный программно-технический комплекс для управления дроном - планшет и приложение Sky-Watch Drone Manager, и две версии дронов: для разведки (Heidrun EO/IR) и для картографии (Heidrun GeoIntel).В первом беспилотнике применяются технологии разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR, в западном воентехе выделяется почти в отдельную дисциплину) и основное здесь - видеоконтроллер и камера, способные быстро передавать качественное изображение на расстояние свыше 30 километров. Второй способен передавать на землю результаты сканирования - двухмерные и трехмерные модели местности.С выставки на испытанияПо данным из открытых источников, стоимость одного дрона RQ-35 Heidrun достигает 16 тысяч долларов США. А по данным немецкого правительства, по состоянию на 20 ноября 2024 года Германия поставила на Украину всего 369 таких беспилотников за все время СВО против 368 Vector от Quantum-Systems. Действительно, как и отмечали немецкие резервисты, до последних поставок больше всего Украина получила дронов от Quantum-Systems (348 против 269).Также немцы передали Украине новейшие разработки:- 18 беспилотников Hornet XR (Granta Autonomy, Литва) - небольшие дроны-разведчики с дальностью полета до 160 км. Впервые публике показали образец на выставке Eurosatory летом 2024 года в Париже. Руководитель предприятия Гедиминас Гуоба прямо подчеркивал, что БПЛА тестируют в ВСУ, и разработчиков больше всего интересовало изучение возможности летать в обход российских средств радиоэлектронной борьбы,- 60 разведывательных Golden Eagle. Вероятнее всего, речь идет о Golden Eagle MK2 (Teal Drones, Red Cat Holdings, США). Компания получила первый заказ на поставки еще в апреле 2022 года. Тогда представители предприятия уклончиво заявляли, что дроны заказала "одна из стран членов-НАТО, которая хочет передать их Украине". А уже весной 2024 года отчитались об успешном прохождении испытаний средств радиоэлектронной борьбы на Украине. В испытаниях принимали участие представители американской Doodle Labs - разработчиком технологии широкополосной мобильной связи для передачи данных на расстояния до 100 километров, систем бесперебойной связи, защиты от помех.Разработки Teal Drones обкатываются на Украине, а после дорабатываются до образцов уже для американской армии. Например, последний их дрон Black Widow ("Черная вдова") оснащен программным обеспечением для идентификации, отслеживания и классификации целей Athena AI (одна из немногих на рынке систем искусственного интеллекта), которое работает на первой в мире платформе для роботизированной техники Qualcomm RB5 с поддержкой ИИ и 5G.- Два дрона самолетного типа с вертикальным взлетом VT-4 Rochen (OptoPrecision, Германия), которые только в августе 2024 года впервые продемонстрировали на военном полигоне Оберлаузиц на севере Саксонии в ФРГ,- 139 Songbird (Germandrones, Германия) с лидарными (для создания трехмерных топографических карт) сканерами, позволяющими обнаруживать слепые зоны,- 18 разведывательных Primoco ONE (Primoco UAV SE, Чехия) на поршневых двигателях. Впервые такой беспилотник российские войска сбили осенью 2023 года в районе Энергодара в Запорожской области России,- Один беспилотный авиакомплекс LUNA NG (Rheinmetall, Германия), способный нести на борту другие беспилотники или барражирующие боеприпасы, выполнять функции средства радиоэлектронной борьбы. Кстати, год назад журналисты Bild анонсировали поставки целой партии таких беспилотников, что по факту выразилось в одном-единственном, если верить немецким властям, экземпляре.В августе 2024 года под эгидой Центра передового опыта по кибербезопасности армии США в штате Джорджия состоялась конференция TechNet Augusta 2024 по вопросам киберопераций и внедрению искусственного интеллекта в вооруженные силы. В мероприятии приняли участие военные чиновники, производители и разработчики. Центральной темой, соответственно, стало использование потенциала ИИ в армии, интеграция передовых технологий и БПЛА в рамках единого проекта по цифровой трансформации американских вооружённых сил.Поэтому дроны от Helsing, поставками которых грозят журналисты немецкой Bild, вряд ли могут представлять из себя что-то по-настоящему серьёзное (особенно учитывая критику внутри немецкого профессионального сообщества). Однако тема гонки технологий и, особенно, внедрения искусственного интеллекта остается актуальной и открытой. Читайте также: "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО

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эксклюзив, новости, украина, германия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, бундесвер, бпла