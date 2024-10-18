https://ukraina.ru/20241018/1058174832.html

Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив

Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив - 18.10.2024 Украина.ру

Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив

Продавать сложнее, чем производить. Или все же нет?

2024-10-18T08:35

2024-10-18T08:35

2024-10-18T08:35

эксклюзив

бизнес

промышленность

россия

импортозамещение

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китай

госдума

ржд

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16 октября в Москве на площадке Центра событий РБК состоялся Национальный промышленный конгресс PromSpace. Главная тема для обсуждений - как обеспечить технологический суверенитет России, и что для этого нужно сделать. Мероприятие разделили на несколько логических частей: дискуссия о финансировании промышленности за деловым завтраком, в том числе, банкиров; сессии с перерывами на "нетворкинг" и "кофе-брейки" о том, во что и как эти пока еще не выделенные деньги вкладывать. Среди участников - представители бизнеса и государства.ПроизводствоДеньги сейчас - дорогое удовольствие, признают промышленники и сетуют на повышение Центробанком ключевой ставки. Что же делать в условиях, когда ставка становится фактором инфляции, а крупным производителям проще забыть про инвестиции и вкладывать в более надежный и прогнозируемый депозит? Формула должна быть другой, и ЦБ, считают промышленники, должен нести ответственность за экономический рост.А пока деньги выделяет государство, идет рассмотрение проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-27 годов. По словам заместителя главы Минпромторга Романа Чекушоа, в следующем году запланировано увеличение финансирования развития промышленности в 2,5 раза, что говорит о приоритетах.У России было две отправных точки: 2014 год, когда был принят закон о промышленной политике с инструментами поддержки, и 2022 год - с ограничениями поставок, сырья, комплектующих и оборудования."Они фактически дали нам стимул для переосмысления подходов к операционным цепочкам, к тому, как мы видим развитие нашей промышленности, и привели к тому, что сегодня, в конце 2024 года, мы имеем точное понимание, каким образом мы будем развивать конкретные отрасли промышленности. И фактически сегодня мы уже перешли от таких, как вы помните, у нас были отраслевые планы импортозамещения. Сейчас это фактически перечни критической продукции по различной номенклатуре, по подотрослям, по которым, в принципе, оставляется поддержка", - сказал Роман Чекушов.В числе таких мер он назвал Фонд развития промышленности (ФРП), агентство по технологическому развитию, блок грантовой поддержки - Центр поддержки инжиниринга и инноваций, программу поддержки НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), кредитные программы, национальный проект технологического лидерства.Управляющий партнер российского IT-ходинга Fplus Алексей Мельников заявил, что за два с половиной года санкций Россия практически вышла на уровень мировых аналогов, но меры поддержки, по его мнению, не сбалансированы."Уважаемый Минмромторг предоставляет нам достаточно большое количество субсидий, большое количество гранатов на разработку IT-оборудования. При этом, производство этого IT-оборудования сталкивается с тем, что мы продаем его заказчикам, заказчики его, как правило, приобретают в рассрочку. Рассрочка идет по ставке сейчас уже 22%. Возникает вопрос: почему деньги, соответственно, Минпромторг перекладывает в банки? Зачем это нужно? И это яркий пример несбалансированных мер поддержки", - сказал он.Например, Fplus планирует создать совместное производство в Индии. В России фактически невыгодно производить (читай: собирать из ввезенных компонентов) оборудование, так как на международном рынке оно проигрывает в цене китайскому. По мнению Мельникова, укрепить национальное лидерство в технологиях можно только двумя стратегиями:"Я больше года уже провожу эксперименты, и я перешел на китайскую технику. Это тоже, на самом деле, не выход, потому что, ну, китайская техника - это китайская техника, это не то, что производится на территории России и ждать, что они здесь организуют производство, наверное, тоже не приходится. Поэтому конкуренция должна быть, и, наверное, конкурировать мы должны научиться. Я все-таки выступаю за правильную конкуренцию. Когда это все будет на территории России, то конечно, можно и закрывать рынки для для ввоза", - ответил Мельникову депутат Госдумы РФ Александр Козловский.Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП ) Александр Мурычев раскритиковал повышение Центробанком ключевой ставки."С текущими уровнями ключевой ставки компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести связанные с этим риски. Политика повышения ключевой ставки Банком России вынуждает правительство РФ отвлекать средства из бюджета на субсидирование этих ставок для обеспечения экономического роста и достижения национальных целей. В результате происходят разнонаправленные действия, что не способствует устойчивости российской экономики", - сказал он.Специалисты с огромным опытом, советскими закалкой и высочайшим уровнем образования предлагают решения, которые работали в Советском Союзе, но не сработали бы в Российской Федерации. Одни предлагают нагрузить государственное устройство бюрократическими и что-то контролирующими органами, другие с удовольствием вернули бы Госплан (а рыночную экономику куда и как?). Третьи, к которым примкнули бы и постсоветские спецы, повысили бы уровень подготовки кадров. Актуально? Очень. Точно также, как и двадцать лет назад.Получается, что молодые руководители, у которых нет ни закалки строителя БАМа, ни сопоставимого опыта и познаний в управлении, разрубили бы Гордиев узел. Но они четко понимают, в каком времени мы все же живем. Некоторые предлагают закрыть рынок для одних товаров, импортировать дешевые китайские компоненты, собирать из них продукт, а на наценке очень круто заработать. Или еще проще: без процесса сборки. Схема проста, и она лучше всего объясняет, почему одни устройства вдруг в публичном дискурсе становятся вражескими, а другие - дружественными. "Исключить конкурентов" - это больше про перераспределение финансовых потоков, а не политику.ЭкспортРоссия - экспортная страна. Другая задача - произведенный товар надо продавать, а чтобы быть конкурентоспособными в торговом деле, нужна мощная цифровая логистика и доставка товаров буквально до двери покупателя. Санкции закрыли для РФ традиционные маршруты экспорта, и сейчас три главных коридора - "Север-Юг", "Запад-Восток" и перевозки в направлении Азово-Черноморских портов."Север-Юг" - это в том числе и железнодорожные перевозки через Казахстан и Туркмению до иранского портового города Бендер-Аббас, затем поставлена задача - добраться до крупнейшего порта Джабаль-Али (ОАЭ). Первый поезд шел 34 дня, маршрут отлаживали буквально в ручном режиме. После отладки - 12 дней. В итоге в месяц по маршруту ходят четыре поезда и доход это не приносит. Чтобы "выйти в ноль" должны ходить шесть-семь поездов, такого показателя рассчитывают достичь в следующем году. А еще груз нужно застраховать.Проще и выгоднее гнать груз на Восток, в Китай, могут считать те, кому приходится на самом высшем уровне заниматься ручным управлением. И нужно развивать неприбыльные транспортные коридоры, считают те, кто близок к принятию геополитических решений. Налицо непонимание между советскими и несоветскими. О чем думают исполнители - загадка.Президент РФ поставил задачу увеличить экспорт в полтора раза, но что перевозить и как считать? В Минтранспорта называют тему дискуссионной, в Минэкономразвития занимаются методологией. Можно возить только уголь и считать в тоннах, но эффекта для экономики страны достаточно не будет, как и если считать в рублях - рост покажет только изменение курсовой разницы, заявил заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило. Дискуссия продолжается, в итоге, вероятно, будет предложен некий композитный расчет объемов и стоимости."Север-Запад" теряет позиции. С 2021 года экспорт снизился на 9%. Перевозки на Восток, а также через Азово-Черноморские порты и Арктику растут. Так и коридор "Север-Юг" показал рост перевозок на 18% в этом году, в первую очередь благодаря перевалкам через Каспий. Большая часть грузоотправителей заявляются на Восточный полигон, меньшая - "Север-Юг" и Севморпуть."Немного желающих. Понимаете, желающих вот прямо здесь сейчас, наверное, нет, но гораздо важнее, что есть очень много участников, которые верят в развитие перевозок по этим маршрутам, вкладываются сейчас в развитие инфраструктуры, и, ну скажем так, имеют на руках договоры, которые будут дальше помогать им развивать перевозки", - сказал Шило.В Минтранспорта есть целевой сценарий по всем маршрутам. Базисным годом, от которого ведут расчеты, считают 2021 - как год до потрясений экономики. Итак, если подсчитывать в тоннах, для выполнения указа президента экспорт нужно поднять до 1,542 млрд тонн в год.В 2022 году начали уходить морские линии, на "Север-Западе" и "Север-Юге" не присутствовала практически ни одна иностранная компания. В РЖД выбрали для "раскачки" маршрута "Север-Юг", пустили совместно с казахскими, туркменскими и иранскими коллегами пилотный поезд. До иранского Бендер-Аббаса сейчас он едет 12 дней, но без такого хаба, как порт Джабаль-Али, будет сложно, сказал и.о. генерального директора "РЖД Логистики" Олег Полеев. Из Джабаль-Али открываются прямые маршруты в Индию, Африку, Китай, Корею и другие страны."Мы поговорили с партнерами и работаем теперь с ними, организовывая этот хаб. Без него, действительно, этот маршрут будет неинтересен. С 2023 года мы начали регулярные импортные отправки. То есть, сегодня у нас есть кольцевые маршруты: мы везем до Бендер-Аббаса и, соответственно, забираем из Бендер-Аббаса в Россию. То есть, это позволило сократить и стоимость, и сроки, и улучшить качество перевозок. Но я говорю, что в целом, вот сегодня мы для себя там ставим задачу: за 15 суток доезжать до Джабаль-Али и, соответственно, дальше с какими-то морскими линиями уезжать. Есть несколько вопросов, которые нужно решить", - сказал он.Помимо скорости перевозки грузов российской стороне важно, чтобы со всеми участниками маршрута был утвержден единый грузовой документ, позволяющий сделать таможенные процедуры максимально быстрыми.Восточный полигон нужно разгружать, считает советник президента, бывший министр транспорта РФ Игорь Левитин. Северный морской путь и северный коридор - перспективные для России проекты, считает он."Почему я так говорю? Потому что восточный полигон сам по себе уже устоялся. И тут я всё время говорю: успокойтесь все. Больше, чем мы сможем [провести грузов по восточному коридору], мы не проведём. Рельсы не резиновые, то есть они, к счастью стальные. Всё, вот здесь надо всем понять, это дорого, это ориентир, скажем, больше на Китай, а вот Вьетнам, Индия, Пакистан - это всё глобальный Юг и Африка, северный коридор", - сказал он.Когда задумывался транспорт, никто не предполагал, что через тундру можно возить грузы, добавил он. А в результате фантастика стала реальностью. Также Левитин предложил отказаться от субсидирования грузоотправителей, потому что "все продают брокеры и трейдеры". Субсидировать надо в фрахт, добавил он. Например, лес из Архангельской области вывозить в Санкт-Петербург и субсидировать фрахт, а не везти его на Восточный полигон. Судостроительную отрасль Россия никогда не разовьет, если будет продавать груз у себя в порту. Проще, по словам Левитина, купить ржавую баржу. Иначе не будет судостроения и придется метаться между Европой и Азией. Дискуссия, заключил он, подвела к тому, что "не надо говорить, что это все санкции. Мы с вами многое не сделали, что сделал весь мир - считали, что у нас своя линия" и свой особый путь. А меняться надо, и это диктует вызов, брошенный нашей стране.

https://ukraina.ru/20240419/1054604010.html

https://ukraina.ru/20240427/1054756161.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, бизнес, промышленность, россия, импортозамещение, индия, китай, госдума, ржд