https://ukraina.ru/20250110/1060154580.html

В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне

В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне - 10.01.2025 Украина.ру

В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне

Из-за насыщенности средствами РЭБ дроны "гасятся" и бьют не туда. Поэтому ВС РФ были вынуждены перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-10T03:30

2025-01-10T03:30

2025-01-10T03:30

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Атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением колонн противника, рассказал эксперт. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей, сработали дроны на оптоволокне, добавил он.А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ "гасятся" и попадают не туда. Поэтому российские военные вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И примерно к марту у противника тоже появятся такие дроны, подчеркнул историк.По его словам, чтобы справиться с этой проблемой, нужно насытить войска гладкоствольными ружьями 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами, указал эксперт."Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060056315.html

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