В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне
Из-за насыщенности средствами РЭБ дроны "гасятся" и бьют не туда. Поэтому ВС РФ были вынуждены перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением колонн противника, рассказал эксперт. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей, сработали дроны на оптоволокне, добавил он.
"С другой стороны, у этого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров. Оно хорошо в степи, а не в лесу, в отличие от обычных fpv-дронов", — отметил Поликарпов.
А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ "гасятся" и попадают не туда. Поэтому российские военные вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И примерно к марту у противника тоже появятся такие дроны, подчеркнул историк.
По его словам, чтобы справиться с этой проблемой, нужно насытить войска гладкоствольными ружьями 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами, указал эксперт.
"Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциямиЭкономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке. И это то, что до США пытаются донести. У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии.