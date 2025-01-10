В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне - 10.01.2025 Украина.ру
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В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне
В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне - 10.01.2025 Украина.ру
В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне
Из-за насыщенности средствами РЭБ дроны "гасятся" и бьют не туда. Поэтому ВС РФ были вынуждены перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-10T03:30
2025-01-10T03:30
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Атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением колонн противника, рассказал эксперт. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей, сработали дроны на оптоволокне, добавил он.А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ "гасятся" и попадают не туда. Поэтому российские военные вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И примерно к марту у противника тоже появятся такие дроны, подчеркнул историк.По его словам, чтобы справиться с этой проблемой, нужно насытить войска гладкоствольными ружьями 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами, указал эксперт."Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, беспилотники, рэб, донбасс, курская область, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, дроны, беспилотники, РЭБ, Донбасс, Курская область, СВО, Спецоперация, детали

В войска нужно давать "Мурку": эксперт раскрыл, как можно справиться с дронами ВСУ на оптоволокне

03:30 10.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Из-за насыщенности средствами РЭБ дроны "гасятся" и бьют не туда. Поэтому ВС РФ были вынуждены перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Атака ВСУ на хутор Бердин в Курской области показала, что ВС РФ без особых проблем справляются с уничтожением колонн противника, рассказал эксперт. Хотя там не было мощных оборонительных рубежей, сработали дроны на оптоволокне, добавил он.
"С другой стороны, у этого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров. Оно хорошо в степи, а не в лесу, в отличие от обычных fpv-дронов", — отметил Поликарпов.
А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ "гасятся" и попадают не туда. Поэтому российские военные вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И примерно к марту у противника тоже появятся такие дроны, подчеркнул историк.
По его словам, чтобы справиться с этой проблемой, нужно насытить войска гладкоствольными ружьями 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами, указал эксперт.
"Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как будут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциямиЭкономические санкции, если вдруг додавливают Россию, как хотят американцы, до предела, вызывают не капитуляцию, они вызывают ядерный удар по Америке. И это то, что до США пытаются донести. У них нет варианта победы. Поэтому надо садиться и мириться на условии уступки ими своей позиции по нерушимости мировой гегемонии.
 
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