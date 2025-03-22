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Киев согласился провести выборы - спецпосланник Трампа

Киев согласился провести выборы - спецпосланник Трампа - 22.03.2025 Украина.ру

Киев согласился провести выборы - спецпосланник Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заверил, что Киев согласился с проведением выборов на Украине

2025-03-22T11:57

2025-03-22T11:57

2025-03-22T11:57

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"Они согласились на это. Выборы на Украине будут", - сообщил он.В этом же интервью он указал, что Владимир Зеленский "в значительной степени" согласился с тем, что Украина не станет членом НАТО.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о будущем Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, владимир зеленский, украина, киев, сша, дональд трамп, стив уиткофф, нато