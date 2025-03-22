Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров - 22.03.2025 Украина.ру
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Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров
Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров - 22.03.2025 Украина.ру
Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров
Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале прокомментировал план Верховной Рады на следующей неделе принять законопроект "О внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" , разрешающий применение оружия против участников массовых беспорядков
2025-03-22T15:26
2025-03-22T15:26
новости
киев
украина
николай азаров
владимир зеленский
нацгвардия
верховная рада
рада
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"Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву", - написал Азаров.По его словам, "марионеточная Рада" на следующей неделе планирует проголосовать во втором чтении за проект закона в новой редакции, которая уже прошла одобрение в правоохранительном парламентском комитете. Таким образом, как отмечает Азаров, Нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Также Нацгвардия сможет использовать беспилотники, в том числе для наблюдения за митингующими, добавил политик.О вероятной незавидной судьбе Зеленского - в материале "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.
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60
новости, киев, украина, николай азаров, владимир зеленский, нацгвардия, верховная рада, рада
Новости, Киев, Украина, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Верховная Рада, Рада

Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров

15:26 22.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале прокомментировал план Верховной Рады на следующей неделе принять законопроект "О внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" , разрешающий применение оружия против участников массовых беспорядков
"Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву", - написал Азаров.
По его словам, "марионеточная Рада" на следующей неделе планирует проголосовать во втором чтении за проект закона в новой редакции, которая уже прошла одобрение в правоохранительном парламентском комитете.
Таким образом, как отмечает Азаров, Нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Также Нацгвардия сможет использовать беспилотники, в том числе для наблюдения за митингующими, добавил политик.
О вероятной незавидной судьбе Зеленского - в материале "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаНиколай АзаровВладимир ЗеленскийНацгвардияВерховная РадаРада
 
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