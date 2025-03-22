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Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров

Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров - 22.03.2025 Украина.ру

Киев готовит правовую базу для силового удержания власти - Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале прокомментировал план Верховной Рады на следующей неделе принять законопроект "О внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" , разрешающий применение оружия против участников массовых беспорядков

2025-03-22T15:26

2025-03-22T15:26

2025-03-22T15:26

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"Киевский режим прекрасно понимает, что удержаться сможет только на штыках. Поэтому он активно готовит для этого законодательную почву", - написал Азаров.По его словам, "марионеточная Рада" на следующей неделе планирует проголосовать во втором чтении за проект закона в новой редакции, которая уже прошла одобрение в правоохранительном парламентском комитете. Таким образом, как отмечает Азаров, Нацгвардия получит право использовать без предупреждения огнестрельное оружие, резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры против митингующих. Также Нацгвардия сможет использовать беспилотники, в том числе для наблюдения за митингующими, добавил политик.О вероятной незавидной судьбе Зеленского - в материале "Живым он никому не нужен": в окружении Зеленского обсуждают его ликвидацию, заявили в подполье на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, николай азаров, владимир зеленский, нацгвардия, верховная рада, рада