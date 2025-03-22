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Шойгу поблагодарил Сербию за отказ от присоединения к антироссийским санкциям

Шойгу поблагодарил Сербию за отказ от присоединения к антироссийским санкциям - 22.03.2025 Украина.ру

Шойгу поблагодарил Сербию за отказ от присоединения к антироссийским санкциям

Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве

2025-03-22T13:30

2025-03-22T13:30

2025-03-22T13:30

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"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", - сказал Шойгу.В свою очередь Вулин заверил, что Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии.Он также напомнил, что Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН, официальный Белград ее признает, потому что не хочет "обидеть друзей".В феврале ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась. Президент Сербии Александр Вучич вечером того же дня заявил, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали "как надо, воздержались".Подробнее о резолюции - в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, сербия, украина, москва, сергей шойгу, александр вучич, владимир зеленский, оон