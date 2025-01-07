Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация - 07.01.2025 Украина.ру
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Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация
Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация - 07.01.2025 Украина.ру
Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация
После атаки ВСУ на хутор Бердин в Курской области до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один удар. Он может быть нанесен именно в Брянской области, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
2025-01-07T14:54
2025-01-07T14:54
интервью
украина
курахово
курская область
дональд трамп
вооруженные силы украины
рамштайн
росгвардия
ружье
дроны
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Аркадьевич, первым знаменательным событием 2025 года стало взятие российской армией Курахово. В какой степени бои за этот город помогли нам уничтожить военный потенциал Украины?- Освобождение Курахово произошло позже, чем я ожидал. Украинцы цеплялись за него всеми четырьмя лапами, не желая его сдавать. Судя по всему, там была большая мясорубка: вражеские войска оказались в мешке и понесли очень большие потери.У киевского режима была альтернатива: или отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать наши войска ценой больших потерь в личном составе. Украинское командование выбрало второй вариант. Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн".К счастью, у них это не получилось.Следующие цели ВС РФ: Великая Новоселка и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Я пока не знаю, сможем ли мы выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели подготовить там оборонительные линии. То есть удержание Курахово нужно было противнику еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах.Насколько эта оборона будет прочной – узнаем в ближайшем будущем.- Насчет выхода в Днепропетровскую область. Сначала нам нужно освободить Дачное (находится сразу за Курахово), а потом брать череду населенных пунктов по обоим берегам реки Волчья.- Во-первых, и Дачное, и населенные пункты на реке Волчья – очень небольшие. Во-вторых, как я уже сказал, мы сначала закончим с Великой Новоселкой.Сейчас на этом направлении мы сформировали для ВСУ два мешка. Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Если противник там будет упираться, он выиграет время, но потеряет личный состав и технику. А планового отхода киевский режим опасается, потому что он может перерасти в стихийное бегство.- Вы сказали, что Украине было важно удержать Курахово до "Рамштайна". А их странная контратака на хутор Бердин в Курской области, которая была 5 января – это тоже политическая вещь?- Исходя из направления атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела. А так как она не имела смысла, возможно, Украина рассчитывала, что она увенчается успехом, после которого мы будем вынуждены стянуть в Курскую область много войск. Но у них ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов.И если эта атака действительно была приурочена к 9 января, то до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один украинский удар.Я бы предположил, что он будет нанесен именно в Брянской области.- Еще много говорят об ударе на Рыльск прямо по дороге из Глухова.- Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить нас с южного берега реки Сейм (они же там бомбили мосты), атаковать Рыльск имело бы смысл. Сейчас такого смысла нет. И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января.- По поводу Брянской области мне встречались оценки, что ВСУ попытаются занять плацдарм между Погаром и Стародубом. Во-первых, из Украины туда ведут много дорог. Во-вторых, вдоль дороги между городами течет река Вабля. Если враг захватит эту территорию, ее будет удобно оборонять и по ней будет удобно маневрировать войсками.- Вполне может быть, потому что какие-то войска у Украины в Черниговской области собраны.- А вы не встречали информацию, чтобы мы бомбили знаменитый учебный центр "Десна", где эти войска могут концентрироваться?- Недавно мы наносили ракетный удар по Чернигову. Детальной информации об этой атаке у нас нет, но, возможно, что по "Десне" тоже что-то прилетало. Что именно сейчас происходит в "Десне", мы тоже не знаем. Может быть, там идет накопление войск. А, может быть, там проходят обучение какие-то бригады.Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы на других направлениях задействованы не были. То есть группировка у противника там есть. Для чего киевский режим ее держит – мы не знаем.Когда римские полководцы не знали, что делать, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал. Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией Трампа (смеется).- Короче говоря, Минобороны не просто так вынуждено было отреагировать на сообщения военкоров, которых перепугала эта атака на Бердин.- Да. Но атака на Бердин сама по себе не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в нашей обороне. Если бы эта затея удалась, мы бы вынуждены были стянуть туда войска, а Украина сделала бы нам гадость где-то еще.В целом атака на Бердин показала, что наши ребята без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя у нас там не было мощных оборонительных рубежей, сработали наши дроны на оптоволокне.С другой стороны, у этого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров. Оно хорошо в степи, а не в лесу, в отличие от обычных fpv-дронов.А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном.- Как мы будем решать эту проблему?- Нужно будет насытить войска гладкостволками 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами. Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры.- Насчет централизованных закупок пока непонятно. Была идея, чтобы Росгвардия отдавала на фронт ружья, конфискованные или попадающие под утилизацию.- Отдавать на фронт все ружья Росгвардии – это тоже неправильно. На уверен, что все они 12 калибра. Если среди конфиската окажется много нарезняка и ружей от 16 до 20 калибра, возникнут проблемы с боеприпасами. Я все же считаю, что нужно принять конкретное решение – по "Мурке" на отделение. И заодно нагрузить Тульский завод выпуском этого оружия.- Ждать ли нам мобилизации в 2025 году?- Посмотрим. Судя по претензиям Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто. Мы же понимаем, что сначала с фронта придут морпехи, а потом они организуют референдум за присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. Трамп же сказал, что многие канадцы этого хотят. Гренландию Трамп точно переварит. Там никаких проблем с референдумом не будет вообще Наш опыт может быть использован на североамериканском континенте (смеется).Если говорить серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт (пока они никакие) и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить). К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев.Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева. Их будет даже больше, чем нужно. А что у нас с людьми сейчас – информация закрытая.Мы сможем более подробно обсудить это к апрелю-маю. Во-первых, в феврале точно провалятся попытки переговоров. Во-вторых, к марту у Украины возникнет еще больше проблем с людьми, несмотря на то, что она вынуждена будет призывать 18-летних.О других аспектах СВО - в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20250106/1060128807.html
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интервью, украина, курахово, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, рамштайн, росгвардия, ружье, дроны, сша, брянская область, мобилизация, павлоград
Интервью, Украина, Курахово, Курская область, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, Росгвардия, ружье, дроны, США, Брянская область, мобилизация, Павлоград

Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация

14:54 07.01.2025
 
© Из личного архиваМихаил Поликарпов интервью
Михаил Поликарпов интервью
© Из личного архива
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После атаки ВСУ на хутор Бердин в Курской области до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один удар. Он может быть нанесен именно в Брянской области, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Михаил Аркадьевич, первым знаменательным событием 2025 года стало взятие российской армией Курахово. В какой степени бои за этот город помогли нам уничтожить военный потенциал Украины?
- Освобождение Курахово произошло позже, чем я ожидал. Украинцы цеплялись за него всеми четырьмя лапами, не желая его сдавать. Судя по всему, там была большая мясорубка: вражеские войска оказались в мешке и понесли очень большие потери.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
У киевского режима была альтернатива: или отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать наши войска ценой больших потерь в личном составе. Украинское командование выбрало второй вариант. Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн".
К счастью, у них это не получилось.
Следующие цели ВС РФ: Великая Новоселка и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Я пока не знаю, сможем ли мы выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели подготовить там оборонительные линии. То есть удержание Курахово нужно было противнику еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах.
Насколько эта оборона будет прочной – узнаем в ближайшем будущем.
- Насчет выхода в Днепропетровскую область. Сначала нам нужно освободить Дачное (находится сразу за Курахово), а потом брать череду населенных пунктов по обоим берегам реки Волчья.
- Во-первых, и Дачное, и населенные пункты на реке Волчья – очень небольшие. Во-вторых, как я уже сказал, мы сначала закончим с Великой Новоселкой.
Сейчас на этом направлении мы сформировали для ВСУ два мешка. Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Если противник там будет упираться, он выиграет время, но потеряет личный состав и технику. А планового отхода киевский режим опасается, потому что он может перерасти в стихийное бегство.
- Вы сказали, что Украине было важно удержать Курахово до "Рамштайна". А их странная контратака на хутор Бердин в Курской области, которая была 5 января – это тоже политическая вещь?
- Исходя из направления атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела. А так как она не имела смысла, возможно, Украина рассчитывала, что она увенчается успехом, после которого мы будем вынуждены стянуть в Курскую область много войск. Но у них ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов.
И если эта атака действительно была приурочена к 9 января, то до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один украинский удар.
Я бы предположил, что он будет нанесен именно в Брянской области.
- Еще много говорят об ударе на Рыльск прямо по дороге из Глухова.
- Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить нас с южного берега реки Сейм (они же там бомбили мосты), атаковать Рыльск имело бы смысл. Сейчас такого смысла нет. И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января.
- По поводу Брянской области мне встречались оценки, что ВСУ попытаются занять плацдарм между Погаром и Стародубом. Во-первых, из Украины туда ведут много дорог. Во-вторых, вдоль дороги между городами течет река Вабля. Если враг захватит эту территорию, ее будет удобно оборонять и по ней будет удобно маневрировать войсками.
- Вполне может быть, потому что какие-то войска у Украины в Черниговской области собраны.
- А вы не встречали информацию, чтобы мы бомбили знаменитый учебный центр "Десна", где эти войска могут концентрироваться?
- Недавно мы наносили ракетный удар по Чернигову. Детальной информации об этой атаке у нас нет, но, возможно, что по "Десне" тоже что-то прилетало. Что именно сейчас происходит в "Десне", мы тоже не знаем. Может быть, там идет накопление войск. А, может быть, там проходят обучение какие-то бригады.
Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы на других направлениях задействованы не были. То есть группировка у противника там есть. Для чего киевский режим ее держит – мы не знаем.
Когда римские полководцы не знали, что делать, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал. Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией Трампа (смеется).
- Короче говоря, Минобороны не просто так вынуждено было отреагировать на сообщения военкоров, которых перепугала эта атака на Бердин.
- Да. Но атака на Бердин сама по себе не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в нашей обороне. Если бы эта затея удалась, мы бы вынуждены были стянуть туда войска, а Украина сделала бы нам гадость где-то еще.
В целом атака на Бердин показала, что наши ребята без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя у нас там не было мощных оборонительных рубежей, сработали наши дроны на оптоволокне.
С другой стороны, у этого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров. Оно хорошо в степи, а не в лесу, в отличие от обычных fpv-дронов.
А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном.
- Как мы будем решать эту проблему?
- Нужно будет насытить войска гладкостволками 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами. Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры.
- Насчет централизованных закупок пока непонятно. Была идея, чтобы Росгвардия отдавала на фронт ружья, конфискованные или попадающие под утилизацию.
- Отдавать на фронт все ружья Росгвардии – это тоже неправильно. На уверен, что все они 12 калибра. Если среди конфиската окажется много нарезняка и ружей от 16 до 20 калибра, возникнут проблемы с боеприпасами. Я все же считаю, что нужно принять конкретное решение – по "Мурке" на отделение. И заодно нагрузить Тульский завод выпуском этого оружия.
- Ждать ли нам мобилизации в 2025 году?
- Посмотрим. Судя по претензиям Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто. Мы же понимаем, что сначала с фронта придут морпехи, а потом они организуют референдум за присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. Трамп же сказал, что многие канадцы этого хотят. Гренландию Трамп точно переварит. Там никаких проблем с референдумом не будет вообще Наш опыт может быть использован на североамериканском континенте (смеется).
Если говорить серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт (пока они никакие) и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить). К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев.
Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева. Их будет даже больше, чем нужно. А что у нас с людьми сейчас – информация закрытая.
Сэмюэль Трэпп интервью
Вчера, 13:19
Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под КурскомПопытки глупого старика вооружить Украину не спасут Зеленского от Трампа. Если президент США откажется от силы и первым позвонит Путину, Киеву несдобровать.
Мы сможем более подробно обсудить это к апрелю-маю. Во-первых, в феврале точно провалятся попытки переговоров. Во-вторых, к марту у Украины возникнет еще больше проблем с людьми, несмотря на то, что она вынуждена будет призывать 18-летних.
О других аспектах СВО - в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России
 
ИнтервьюУкраинаКураховоКурская областьДональд ТрампВооруженные силы УкраиныРамштайнРосгвардияружьедроныСШАБрянская областьмобилизацияПавлоград
 
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