https://ukraina.ru/20250107/1060136805.html

Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация

Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация - 07.01.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация

После атаки ВСУ на хутор Бердин в Курской области до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один удар. Он может быть нанесен именно в Брянской области, считает Михаил Поликарпов — участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК

2025-01-07T14:54

2025-01-07T14:54

2025-01-07T14:54

интервью

украина

курахово

курская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

рамштайн

росгвардия

ружье

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Аркадьевич, первым знаменательным событием 2025 года стало взятие российской армией Курахово. В какой степени бои за этот город помогли нам уничтожить военный потенциал Украины?- Освобождение Курахово произошло позже, чем я ожидал. Украинцы цеплялись за него всеми четырьмя лапами, не желая его сдавать. Судя по всему, там была большая мясорубка: вражеские войска оказались в мешке и понесли очень большие потери.У киевского режима была альтернатива: или отходить на запад к Днепру на новые линии обороны, или стараться задержать наши войска ценой больших потерь в личном составе. Украинское командование выбрало второй вариант. Во-первых, им своих людей в принципе не жалко. Во-вторых, они руководствовались политическими соображениями: им важно было удержать Курахово до 9 января к встрече в формате "Рамштайн".К счастью, у них это не получилось.Следующие цели ВС РФ: Великая Новоселка и обход Красноармейска (Покровска) с запада. Я пока не знаю, сможем ли мы выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели подготовить там оборонительные линии. То есть удержание Курахово нужно было противнику еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах.Насколько эта оборона будет прочной – узнаем в ближайшем будущем.- Насчет выхода в Днепропетровскую область. Сначала нам нужно освободить Дачное (находится сразу за Курахово), а потом брать череду населенных пунктов по обоим берегам реки Волчья.- Во-первых, и Дачное, и населенные пункты на реке Волчья – очень небольшие. Во-вторых, как я уже сказал, мы сначала закончим с Великой Новоселкой.Сейчас на этом направлении мы сформировали для ВСУ два мешка. Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Если противник там будет упираться, он выиграет время, но потеряет личный состав и технику. А планового отхода киевский режим опасается, потому что он может перерасти в стихийное бегство.- Вы сказали, что Украине было важно удержать Курахово до "Рамштайна". А их странная контратака на хутор Бердин в Курской области, которая была 5 января – это тоже политическая вещь?- Исходя из направления атаки, никакого стратегического смысла она вообще не имела. А так как она не имела смысла, возможно, Украина рассчитывала, что она увенчается успехом, после которого мы будем вынуждены стянуть в Курскую область много войск. Но у них ничего не получилось: противник потерял там много техники и бойцов.И если эта атака действительно была приурочена к 9 января, то до инаугурации Трампа (20 января) нас ждет еще один украинский удар.Я бы предположил, что он будет нанесен именно в Брянской области.- Еще много говорят об ударе на Рыльск прямо по дороге из Глухова.- Если бы ВСУ еще в августе смогли выбить нас с южного берега реки Сейм (они же там бомбили мосты), атаковать Рыльск имело бы смысл. Сейчас такого смысла нет. И потом, Курская область – это тема уже избитая. Киевскому режиму нужно придумать что-то иное. И вот чего бы я еще не исключал, так это сюрпризов на Белорусском направлении, приуроченным к президентским выборам в республике 26 января.- По поводу Брянской области мне встречались оценки, что ВСУ попытаются занять плацдарм между Погаром и Стародубом. Во-первых, из Украины туда ведут много дорог. Во-вторых, вдоль дороги между городами течет река Вабля. Если враг захватит эту территорию, ее будет удобно оборонять и по ней будет удобно маневрировать войсками.- Вполне может быть, потому что какие-то войска у Украины в Черниговской области собраны.- А вы не встречали информацию, чтобы мы бомбили знаменитый учебный центр "Десна", где эти войска могут концентрироваться?- Недавно мы наносили ракетный удар по Чернигову. Детальной информации об этой атаке у нас нет, но, возможно, что по "Десне" тоже что-то прилетало. Что именно сейчас происходит в "Десне", мы тоже не знаем. Может быть, там идет накопление войск. А, может быть, там проходят обучение какие-то бригады.Во всяком случае, Украина перебрасывала силы в Черниговскую область, и эти силы на других направлениях задействованы не были. То есть группировка у противника там есть. Для чего киевский режим ее держит – мы не знаем.Когда римские полководцы не знали, что делать, они бросали тессеру (специальную игральную кость). Это был хороший элемент тактического искусства. У римлян он время от времени срабатывал. Но не потому, что им везло, а потому что у них была обученная армия и работающая военная машина. Украина же будет бросать кубики, чтобы решить, в какую самоубийственную атаку бросить свои войска перед инаугурацией Трампа (смеется).- Короче говоря, Минобороны не просто так вынуждено было отреагировать на сообщения военкоров, которых перепугала эта атака на Бердин.- Да. Но атака на Бердин сама по себе не имела тактического смысла. Ее стоит рассматривать как отвлекающий удар или попытку нащупать слабое место в нашей обороне. Если бы эта затея удалась, мы бы вынуждены были стянуть туда войска, а Украина сделала бы нам гадость где-то еще.В целом атака на Бердин показала, что наши ребята без особых проблем справляются с уничтожением вражеских колонн. Хотя у нас там не было мощных оборонительных рубежей, сработали наши дроны на оптоволокне.С другой стороны, у этого оружия есть свой минус – оно не является оружием "длинной руки", потому что оптоволокно может зацепиться за деревья, столбы, здания и порваться. Оно не может бить на 10 километров. Оно хорошо в степи, а не в лесу, в отличие от обычных fpv-дронов.А обычные дроны из-за насыщенности средствами РЭБ гасятся и попадают не туда. Поэтому мы вынуждены были перейти на оптоволокно. Украина тоже закупила много катушек. И месяца через два, где-то к марту, у противника тоже появятся дроны с оптоволокном.- Как мы будем решать эту проблему?- Нужно будет насытить войска гладкостволками 12-го калибра, стреляющими картечью и дробью. Это самое надежное средство для борьбы с дронами. Видимо, в каждое отделение нужно давать "Мурку" (MP-153). И надо сделать так, чтобы они попадали на фронт централизовано. Чтобы их не закупали бойцы за свой счет или волонтеры.- Насчет централизованных закупок пока непонятно. Была идея, чтобы Росгвардия отдавала на фронт ружья, конфискованные или попадающие под утилизацию.- Отдавать на фронт все ружья Росгвардии – это тоже неправильно. На уверен, что все они 12 калибра. Если среди конфиската окажется много нарезняка и ружей от 16 до 20 калибра, возникнут проблемы с боеприпасами. Я все же считаю, что нужно принять конкретное решение – по "Мурке" на отделение. И заодно нагрузить Тульский завод выпуском этого оружия.- Ждать ли нам мобилизации в 2025 году?- Посмотрим. Судя по претензиям Трампа на Гренландию и Канаду, возможно, что канадцам понадобится мобилизация для защиты Онтарио и Торонто. Мы же понимаем, что сначала с фронта придут морпехи, а потом они организуют референдум за присоединение Канады к США в качестве 51-го штата. Трамп же сказал, что многие канадцы этого хотят. Гренландию Трамп точно переварит. Там никаких проблем с референдумом не будет вообще Наш опыт может быть использован на североамериканском континенте (смеется).Если говорить серьезно, то многое будет зависеть от возможностей урегулировать украинский конфликт (пока они никакие) и от способностей НАТО снабжать Киев техникой и вооружениями (США будут от этого потихоньку отходить). К тому же, мы не знаем, не ослабевает ли у нас поток добровольцев.Если на фронте будут серьезные успехи и победа замаячит на горизонте, мобилизация не понадобится. Грубо говоря, если мы возьмем Павлоград, в армию придут много добровольцев, которые захотят поучаствовать в освобождении Киева. Их будет даже больше, чем нужно. А что у нас с людьми сейчас – информация закрытая.Мы сможем более подробно обсудить это к апрелю-маю. Во-первых, в феврале точно провалятся попытки переговоров. Во-вторых, к марту у Украины возникнет еще больше проблем с людьми, несмотря на то, что она вынуждена будет призывать 18-летних.О других аспектах СВО - в интервью Андрея Пинчука о том, как загнать ВСУ в Донбасский котел и сделать эффективным новый вид войск в ВС России

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250106/1060128807.html

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интервью, украина, курахово, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, рамштайн, росгвардия, ружье, дроны, сша, брянская область, мобилизация, павлоград