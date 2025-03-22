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Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектам
Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектам - 22.03.2025 Украина.ру
Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектам
Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-03-22T14:46
2025-03-22T14:46
2025-03-22T14:46
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Она подчеркнула, что несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, "вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются".По данным Министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов. В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление украинской стороны абсурдным.Подробнее о случившемся - в материале Павла Котова Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, сша, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, мария захарова
Новости, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова
Захарова пригрозила Украине ответом на атаки по российским энергообъектам
Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она подчеркнула, что несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, "вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются".
"Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс. Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - написала Захарова.
По данным Министерства обороны РФ, ночью 21 марта отступающие из Курской области
подразделения ВСУ
подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. ВСУ использовали станцию в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов.
В российском оборонном ведомстве назвали подрыв намеренной провокацией Киева для дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа
. В свою очередь, генштаб ВСУ поспешил оправдаться и обвинил Россию в атаке на станцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал заявление украинской стороны абсурдным.