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Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась

Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась - 08.01.2025 Украина.ру

Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что именно российско-украинский конфликт является в настоящее время главным нервом международной политики. И при этом вряд ли кто-то может сказать, как он разрешится вообще и что будет в ближайшее время – мир, продолжение войны, переговоры?

2025-01-08T08:23

2025-01-08T08:23

2025-01-08T09:44

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Тот, кто играет в преферанс, знает, что только 5-10 процентов в этой игре – случай. Полагаться на удачу нельзя, она может быть, а может и не улыбнуться. Главное в преферансе – расчет, чистая математика. Хотя и этого недостаточно. Если в процессе игры, при первых двух-трех раздачах карт вы верно оценили психологию партнеров, разгадали их логику и правильно применяете расчеты – можете быть уверены, что, если даже не выиграете (ну, все-таки удача тоже нужна), то точно не проиграете.Политика – тот же преферанс, только в ней играет не 3-4 игрока (обычно столько играют в "классике" и в "сочинке"), а десятки. А, следовательно, садясь за ломберный стол большой политики вы должны учитывать логику не только общих процессов в мировой политике (без понимания и знания которых вообще лучше в эту игру не ввязываться), а и психологию и внутреннюю логику десятков людей, вершащих судьбы народов. Ведь иной раз правильно выстроенную игру может нарушить нелогичный ход одного, может быть даже малозначительного, уже почти проигравшего всё игрока. Хотя общий процесс вряд ли нарушится. Это может быть сиюминутный, одноразовый проигрыш.Продолжая этот преферансный образ, нужно сказать и об аномалиях. Часто бывает так, что с вами за стол садится новичок. И именно он начинает выигрывать. Просто потому, что действует абсолютно нелогично, не понимая сути игры, ее тонких нюансов и хитрых расчетов, просто, действуя "от балды", в какой-то момент он начинает заполнять "пулю" победными реляциями. "Новичкам в картах везет", - говорят в таких случаях опытные игроки. Но с какого-то момента они начинают просчитывать эту нелогичную логику неофита и он проигрывается в конечном результате в пух и прах, даже сам не понимая, что же это с ним, удачливым в самом начале игры, вдруг произошло.Именно таким, поначалу удачливым неофитом был Зеленский. Его действия, заявления, провокации в самом начале вызывали нужную ему реакцию. И давали неплохие результаты. Та же провокация с Бучей, которую он и его команда разыграли как по нотам, была настолько вне логики обычной политической игры, настолько безжалостно наглой, что… на некоторое время сделала из него мирового лидера, которого охотно, стоя и с аплодисментами, принимали парламенты крупнейших государств. Но потом все стало на свои места. Сейчас уже никто не вспоминает Бучу. Потому что и сам Зеленский уже не педалирует эту тему – слишком токсичным оказался этот ход Зеленского в продолжительном историческом процессе. Он не может представить доказательств того, что эта трагедия, действительно была тем, что он преподнес миру, не может назвать фамилий людей, которые там якобы погибли (потому что возникнет вопрос, как они там оказались, если жили в других местах), не может представить результаты независимых экспертиз, не может представить каких-либо документальных подтверждений своих обвинений и потому вынужден тихо "сливать" провокацию, которая когда-то сделал его героем первых страниц всех западных изданий.Не меньшим отсутствием логики стали и его ранее, если не прямо одобрявшиеся, но молча поддерживаемые Западом действия по уничтожению православия и преследования священников. Но проходит время и вот уже в США стали возмущаться (именно сейчас, а не ранее), что он строит нацистское государство, воюя с памятниками, православной церковью и русским языком и культурой. И именно в США задаются вопросом, как можно поддерживать финансами, оружием и политически человека, который проводит у себя в стране антигуманную политику геноцида в отношении большей части граждан?Да и в самой стране, где еще год назад он всем своим действиям находил безусловную поддержку, сегодня, в последние недели, более-менее независимые эксперты констатируют, что Украины как государства скоро не будет, а украинское общество уже не существует, как и общественного мнения, свободы слова и свободы самовыражения. То есть все то, что сделало его, вчерашнего популярного актера, президентом, уже не существует. Сам Зеленский всё это уничтожил.Окончательно добило его игру (скажем так, хотя это и кощунственно звучит) курская провокация. Не имея ресурсов, ради сиюминутной политической выгоды он бросил в мясорубку отборные войска, сняв их с других направлений. И в результате потерял во много крат больше, чем смог захватить. Да, эти его абсолютно алогичные с точки зрения военной и политической стратегии действия трудно было просчитать заранее, но именно то, что он считал своим козырем стало его бесповоротным провалом. Курская провокация, конечно, завершится полным освобождением региона от нацистов. Еще один уже просчитанный прием Зеленского – блеф, а попросту ложь. Ложь про понесенные потери, ложь про собственные высокие рейтинги, про то, что Запад не дает оружия и поэтому ВСУ вынуждены отступать, ложь про уникальные разработки собственного украинского воентеха новых вооружений. Между тем, худшее для Зеленского (пока в стратегическом плане) уже произошло – его алогичная провокационная, не имеющая долгосрочных целей политическая логика неофита уже изучена, осознана и просчитана другими игроками. Тут показательно последнее заявление Макрона, который еще вчера готов был послать на Украину войска, а сегодня заявляет, что Зеленскому стоит "реалистично" оценивать ситуацию на фронте. Реалистично в том смысле, что война проиграна, территории потеряны и в дальнейшем никто, включая страны НАТО, участвовать в его авантюрах не будет.А ведь НАТО было так близко…Трамп в этом политическом преферансе сейчас получил на руки прикуп и пока никто не знает, какие карты он скинет с рук, а какие оставит. Возможно, сам Трамп пока не решил, что у него на руках – беспроигрышный мизер или всего лишь "сталинград" (преферансный термин, когда игрок заявляет, что берет всего лишь "свои шесть взяток на пиках", остальные четыре отдавая противникам).Но, поскольку он уже не первый раз за этим столом, его логику в целом нетрудно просчитать и с некоторыми вариациями оценить дальнейшие действия.Конечно, Трампа, вопреки его заявлениям (сделанных на публику, в ходе предвыборной кампании) меньше всего волнуют (если вообще волнуют) тысячи убитых с той и с другой стороны русских на полях сражений в Украине. С такими эмоциями в политику не идут, тем более во второй (а на самом деле в третий) раз.Его игра основана на экономическом расчете и идет в интересах исключительно США (вот именно поэтому тысячи и десятки тысяч убитых русских для него – ничто). А здесь всего несколько пунктов.1. США уже отбили свои затраты на Украину в этом конфликте. Прежде всего за счет резко возросших продаж сжиженного газа в Европу. И развернуть эту машину в обратном порядке (то есть возвращение поставок в Европу российского природного газа вместо американского более дорогого сланцевого) в ближайшие годы и десятилетия уже невозможно.2. Европа начала сворачивать производства многих видов продукции, ставшей нер6ентабельной из-за высоких цена на энергоносители и переводить их в США ("сделаем Америку снова великой!"). Чего стоит только увядание автомобильной промышленности Германии, бывшей когда-то локомотивом германской экономики. А ведь и это - результат российско-украинского конфликта.3. ВПК (военно-промышленный комплекс) США загружен заказами из Европы и будет обеспечен ими на ближайшие 10-15 лет.То есть США свои внутренние экономически проблемы с помощью войны на Украине решили, поэтому война им больше не нужна. Зато ее продолжение входит в стадию потери репутации, что, в общем, не так уже и важно, но для дальнейших планов Трампа все же нежелательно.4. При этом Трамп от проигрыша в этой войне ничего не теряет. Все неудачи, которые постигли Украину, а опосредовано и США, будут списаны на Байдена, который и так находится в межеумочном состоянии (а поэтому ему уже до лампочки, что на него еще спишут, кроме помилования Хантера и разворовывания на Украине гигантских даже по меркам США сумм). И с 21 января он уже вообще ни за что не отвечает.5. А вот что Трампу нужно – это остановить экспансию Китая, у которого транснациональных компаний (ТНК) уже более 120, как и у самих США и рынки Европы, Азии, Латинской Америки и Африки Китаем эффективно осваиваются, вытесняя с них США.И тут Трампу важно лишить Китай (с которым вряд ли Трамп начнет настоящую горячую войну) союзников, прежде всего самого грозного и бескомпромиссного – России. Поэтому Трамп будет делать все, чтобы, прекратив войну в Украине, Россия увязла на долгие годы на своих западных границах и в экономических проблемах восстановления порушенного украинского ЖКХ и производственного комплекса. Лучший вариант для него – чтобы и войны не было и мир был нестабильный и гнилой, как червивое яблоко.6. Ну, и как непременное условие к предыдущим пунктам – для Трампа важно остановить набирающую силу дедолоризацию мировой экономики (то есть точно "сделать Америку снова великой"). А этот пункт посильнее украинского конфликта волнует не только Трампа, а всю стоящую за ним промышленную и финансовую бизнес-когорту США). Пока доллар силен, США могут позволить себе иметь самый гигантский в мире государственный долг и надувать свою экономику за счет всех тех кто этим долларом пользуется. И тут война опять ему совсем не нужна и особенно не нужно воровство российских ЗВР (золотовалютных запасов). Кто ж будет отдавать на хранение ключ от квартиры, где деньги лежат, известному в квартале вору-рецидивисту?Но самым сильным игроком в этом политическом преферансе оказался Владимир Путин. И вот почему:1. Несмотря на санкции, российская экономика не только не рухнула, а еще более укрепилась.2. Несмотря на неудачи на первом этапе российско-украинского конфликта, российская армия продолжает свой неспешный и неумолимый ход по Украине. А российская армия уже официально даже в самых русофобских изданиях Запада признана самой сильной армией мира.3. Все бывшие враги России, которые бездумно и безответственно для своих стран поддерживали Зеленского, оказались в состоянии нестояния – правительства и руководители Франции, Германии, Великобритании, Канады, Австрии, Румынии и некоторых других стран находятся в настоящий момент в преддверии смены, отставок и перевыборов. И все это результат неправильной игры в поддержку Украины.4. Из побочных явлений – Россия очистилась от десятков или даже сотен предателей и двурушников, которые вчера еще пели и плясали (в прямом и переносном смысле этого слова) в российских медиа. Их не выслали, не разоблачили – они сами уехали и саморазоблачились.И мне тут на закуску вспоминаются слова моего друга и коллеги Владимира Скачко, которые он сказал еще в самом начале спецоперации. "Я не знаю, правы мы или нет, но верю, что ВВ все просчитал наперед".И самое интересное в этой истории то, что пока все говорят и пишут о своих ожиданиях, связанных с тем, что предложит Трамп, на самом деле, решать, быть войне дальше или нет и каким быть миру (в обоих значениях этого слова) будут не Трамп и Зеленский, а президент России Путин.Потому что в этом равнобедренном треугольнике есть самый острый угол, который всегда наверху.Потому что, может быть не в деталях, не в точных сроках, но стратегически Путин просчитал всю эту игру, еще только садясь за ломберный столик этого политического преферанса. И теперь все будет зависеть не от фигляра Зеленского, не от президента Трампа ("сделаем Америку снова великой"), а от Владимира Путина - за ним остается последнее слово.Более подробно о том, в каком состоянии находится Зеленский - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

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Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, впк, эксклюзив