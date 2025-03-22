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Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны

Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны - 22.03.2025 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-03-22T12:35

2025-03-22T12:35

2025-03-22T12:35

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"Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - перечислили в ведомстве. По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.О других успехах ВС РФ - в материале Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе на сайте Украина.ру.

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