Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны - 22.03.2025 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны
Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны - 22.03.2025 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-03-22T12:35
2025-03-22T12:35
новости
россия
украина
минобороны
миг-29
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"Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - перечислили в ведомстве. По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.О других успехах ВС РФ - в материале Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, минобороны, миг-29
Новости, Россия, Украина, Минобороны, МиГ-29

Российская ПВО уничтожила украинский самолет МиГ-29 - Минобороны

12:35 22.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбито пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - перечислили в ведомстве.
По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135-ти районах.
О других успехах ВС РФ - в материале Идут упорные бои: Онуфриенко рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе на сайте Украина.ру.
 
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