https://ukraina.ru/20250322/1061970748.html
Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян
Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян - 22.03.2025 Украина.ру
Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-03-22T12:03
2025-03-22T12:03
2025-03-22T12:03
видео
украина
россия
армен гаспарян
турция
владимир зеленский
вооруженные силы украины
общественная палата
дональд трамп
протесты
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00:23 – Как договариваться с Украиной? 07:16 – Распродажа Украины.11:30 – Об обстреле российских НПЗ и АЭС.13:56 – О легализации граждан Украины в России до 10 сентября.22:50 – Ситуация на Ближнем Востоке и протесты в Турции.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, армен гаспарян, турция, владимир зеленский, вооруженные силы украины, общественная палата, дональд трамп, протесты, видео
Видео, Украина, Россия, Армен Гаспарян, Турция, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Дональд Трамп, протесты
Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:23 – Как договариваться с Украиной?
07:16 – Распродажа Украины.
11:30 – Об обстреле российских НПЗ
и АЭС.
13:56 – О легализации граждан Украины в России до 10 сентября.
22:50 – Ситуация на Ближнем Востоке
и протесты в Турции
.