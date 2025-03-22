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Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян

Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян - 22.03.2025 Украина.ру

Куда пойдут боевики ВСУ после возвращения с фронта и чего стоит ждать от Зеленского — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-03-22T12:03

2025-03-22T12:03

2025-03-22T12:03

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вооруженные силы украины

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00:23 – Как договариваться с Украиной? 07:16 – Распродажа Украины.11:30 – Об обстреле российских НПЗ и АЭС.13:56 – О легализации граждан Украины в России до 10 сентября.22:50 – Ситуация на Ближнем Востоке и протесты в Турции.

украина

россия

турция

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видео, украина, россия, армен гаспарян, турция, владимир зеленский, вооруженные силы украины, общественная палата, дональд трамп, протесты, видео