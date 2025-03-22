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Обезьяна с гранатой или взорвать все АЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 марта

Обезьяна с гранатой или взорвать все АЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 марта - 22.03.2025 Украина.ру

Обезьяна с гранатой или взорвать все АЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 марта

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* предложил взорвать АЭС, если украинские военные будут терпеть поражение, сообщил бывший советник главы ОП Алексей Арестович*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-22T13:08

2025-03-22T13:08

2025-03-22T13:08

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

алексей арестович

кирилл буданов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* рассказал о том, как нынешняя американская администрация воспринимает Украину."Они нас воспринимают обезьяной с гранатой и просто опасные игрушки хотят взять под свой контроль. Они же знают про наши планы взорвать все атомные станции, если Украина будет проигрывать: Буданов* носился с этим годика полтора назад. Типа, взорвём все российские, до которых дотянемся, и все наши, чтобы никому не досталось", — отметил Арестович.По его словам, начальник ГУР МОУ носил эти предложения в Офис президента Украины."Носил это с собой в Офис. По принципу "сдохнем все, но за собой всех утянем". Они знают про наши планы страшные — там Гороховский собирал на атомное оружие. Невменяемые. Группа невменяемых, поэтому лучше все опасные производства взять под свой контроль", — указал Арестович*.Он указал, что предыдущая американская администрация также опасалась подобного развития событий."Демократы делали это кулуарным давлением и выделением грантов на "изучение полового диморфизма у полевых мышей, населяющих атомные станции" или кузнечиков. А эти парни (нынешняя американская администрация) простые. Они говорят: "Ребята, давайте так — мы просто забираем под управление, и всё". Это не потому, что они отбирают у нас имущество. Они отбирают у нас то, что может быть опасным для человечества и для нас самих в первую очередь", — указал Арестович.Ранее ряд западных СМИ сообщил о том, что во время разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского обсуждался вопрос передачи под контроль США всех украинских АЭС. Позднее Зеленский попытался оправдаться, заявив, что он поднял лишь вопрос о находящейся под контролем России Запорожской АЭС, на которую претендует Украина. Однако парламентская оппозиция уже потребовала отчёт у Зеленского и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.Обстрелы и налётыУтром 22 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территорией Воронежской области, 11 БпЛА – Белгородской области, 6 БпЛА – над территорией Ростовской области, 4 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 3 БпЛА – над территорией Астраханской области, 1 БпЛА – над территорией Брянской области, 1 БпЛА – над территорией Курской области, 1 БпЛА – над территорией Самарской области, 7 БпЛА – над акваторией Чёрного моря, 1 БпЛА – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 60 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 2 легковых автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ вппустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 6 кассетных снарядов калибром 155 мм. Также в Горловке, Енакиево и Макеевке объявлялась ракетная опасность. В целом по ДНР объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Алёшки — 7; Архангельская Слобода — 3; Старая Збурьевка — 2; Голая Пристань — 3; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Васильевка, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 22 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Северный, село Никольское и хутор Церковный подверглись атакам 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В хуторе Церковный повреждены КамАЗ и одна единица спецтехники. Сегодня утром в посёлке Северный в результате детонации беспилотника повреждено производственное предприятие", — указывалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Байцуры, Богун-Городок, Грузское, Крюково и хутору Климовое выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 7 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В селе Байцуры и хуторе Климовое повреждены по одному частному домовладению.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Шведуновка, хуторам Бабка, Лобковка, Михайловка и Нижние Мельницы выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 21 беспилотником, из которых 8 подавлены и сбиты системой ПВО."В результате детонации дронов ранены два мирных жителя. В хуторе Бабка один мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины, а в районе хутора Лобковка второй мужчина получил минно-взрывную травму и множественные непроникающие осколочные ранения грудной клетки и ног. После оказания медицинской помощи оба пострадавших продолжают лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В хуторе Бабка повреждена ГАЗель, в селе Двулучное загорелись сухая трава и камыш — силами ДПД очаги возгорания ликвидированы, в районе хутора Лобковка повреждён грузовой автомобиль, в селе Долгое — надворная постройка. После сбросов взрывных устройств с БПЛА ночью в селе Долгое повреждена линия электропередачи, в селе Борки — легковой автомобиль, утром в селе Шведуновка — линия газоснабжения.В Волоконовском районе сёла Коновалово и Тишанка подверглись атакам 3 беспилотников. В селе Тишанка повреждены коммерческий объект, частный дом и надворная постройка, в селе Коновалово — инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Замостье, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, а также хутору Масычево выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 15 беспилотниками, 3 из которых сбиты. В хуторе Масычево огнём уничтожены 7 транспортных средств, ещё 5 получили повреждения, в селе Новостроевка-Первая повреждён частный дом."Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в городе Грайворон повреждены две квартиры в МКД, 2 частных дома и 7 транспортных средств, в селе Замостье — подсобное помещение на территории социального объекта, в посёлке Чапаевский — 3 автомобиля, надворная постройка и частное домовладение", — писал Гладков.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 6 обстрелам с применением 54 боеприпасов и атакам 20 беспилотников, 17 из которых были сбиты. Обошлось без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и разрушений.В Ракитянском районе по селу Илёк-Кошары и хутору Добрино совершены атаки 3 беспилотников. В результате атак дронов погибли боец "Орлана" и сотрудник администрации."От удара беспилотника в хуторе Добрино ранен мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, он госпитализирован в областную клиническую больницу. В селе Илёк-Кошары четверо бойцов "Орлана" получили минно-взрывные травмы и контузии. Все они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По информации медиков, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Повреждены 2 транспортных средства", — рассказал губернатор.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Ленинский, сёла Коровино, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Мухин и Ржавец подверглись атакам 18 беспилотников, из которых 14 были сбиты и подавлены. Без последствий.В Курской области ведутся бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористовО происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Как война подтолкнула реальную военную реформу российской армии".

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