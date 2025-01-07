https://ukraina.ru/20250107/1059964182.html

"Больше не клон в чистом виде": Рожин о совершенствовании "Герани"

"Больше не клон в чистом виде": Рожин о совершенствовании "Герани" - 07.01.2025 Украина.ру

"Больше не клон в чистом виде": Рожин о совершенствовании "Герани"

Беспилотники в настоящий момент обеспечивают массовость в ударах по Украине, они постоянно совершенствуются. На примере дрона "Герань-2" это в интервью изданию Украина.ру объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-07T04:00

2025-01-07T04:00

2025-01-07T04:00

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"Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером", сказал эксперт, но военная промышленность не может производить столько же ракет, сколько БПЛА. Поэтому массовость нам сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется, добавил он."Если в 2022 году "Герань" была в чистом виде клоном иранского "Шахед-136", то сейчас производство этих БПЛА полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части (термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности)", - заявил Рожин.Да, добиться серьезного увеличения боевой части дрона можно только за счет ухудшения летных характеристик, потому что он будет тяжелым и долетит не так далеко, отметил он. Но необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные из них можно использовать для систематического давления на энергетику противника, а самые тяжелые можно использовать для ударов по объектам в прифронтовых областях, резюмировал собеседник издания.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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новости, россия, борис рожин, герань, беспилотники, сво