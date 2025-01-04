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Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани" - 04.01.2025 Украина.ру
Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
Конечно, "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но невозможно производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость ВС РФ сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется
2025-01-04T05:40
2025-01-04T05:40
2025-01-04T05:40
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украина
герань
дроны
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что сейчас производство "Гераней" полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части: термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности.По его словам, решать эти вопросы должны и производители, и военные."Как бы там ни было, совершенствование "Гераней" не было бы возможно без отзывов с фронта. Мы изучаем, насколько эти БПЛА результативны, как ускользают от вражеской ПВО и как справляются с работой РЭБ, которая пытается их посадить или увести от цели", — резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми.“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241221/1059740310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, герань, дроны, бпла, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Украина, Герань, дроны, БПЛА, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали
Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
Конечно, "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но невозможно производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость ВС РФ сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он отметил, что сейчас производство "Гераней" полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части: термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности.
"Добиться серьезного увеличения боевой части дрона можно только за счет ухудшения летных характеристик, потому что он будет тяжелым и долетит не так далеко. Но необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные из них можно использовать для систематического давления на энергетику противника, а самые тяжелые можно использовать для ударов по объектам в прифронтовых областях", — объяснил Рожин.
По его словам, решать эти вопросы должны и производители, и военные.
"Как бы там ни было, совершенствование "Гераней" не было бы возможно без отзывов с фронта. Мы изучаем, насколько эти БПЛА результативны, как ускользают от вражеской ПВО и как справляются с работой РЭБ, которая пытается их посадить или увести от цели", — резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми.
“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.