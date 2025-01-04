Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани" - 04.01.2025 Украина.ру
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Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани" - 04.01.2025 Украина.ру
Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"
Конечно, "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но невозможно производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость ВС РФ сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется
2025-01-04T05:40
2025-01-04T05:40
новости
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герань
дроны
бпла
борис рожин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что сейчас производство "Гераней" полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части: термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности.По его словам, решать эти вопросы должны и производители, и военные."Как бы там ни было, совершенствование "Гераней" не было бы возможно без отзывов с фронта. Мы изучаем, насколько эти БПЛА результативны, как ускользают от вражеской ПВО и как справляются с работой РЭБ, которая пытается их посадить или увести от цели", — резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми.“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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новости, россия, украина, герань, дроны, бпла, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Украина, Герань, дроны, БПЛА, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"

05:40 04.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / S. Hossein Alaei
- РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© commons.wikimedia.org / S. Hossein Alaei
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Конечно, "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но невозможно производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость ВС РФ сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Он отметил, что сейчас производство "Гераней" полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части: термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности.
"Добиться серьезного увеличения боевой части дрона можно только за счет ухудшения летных характеристик, потому что он будет тяжелым и долетит не так далеко. Но необязательно, чтобы все "Герани" доставали до всех регионов Украины. Самые дальнобойные из них можно использовать для систематического давления на энергетику противника, а самые тяжелые можно использовать для ударов по объектам в прифронтовых областях", — объяснил Рожин.
По его словам, решать эти вопросы должны и производители, и военные.
"Как бы там ни было, совершенствование "Гераней" не было бы возможно без отзывов с фронта. Мы изучаем, насколько эти БПЛА результативны, как ускользают от вражеской ПВО и как справляются с работой РЭБ, которая пытается их посадить или увести от цели", — резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми.
“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.
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“Дроны экономят жизни людей”: Чадаев о мобилизации 2025-го года в РоссииРуководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиРоссияУкраинаГераньдроныБПЛАБорис РожинВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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