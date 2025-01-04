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Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"

Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани" - 04.01.2025 Украина.ру

Рожин рассказал, за счет чего в России усовершенствовали "Герани"

Конечно, "Герань" по боевой части не сможет сравниться с "Искандером". Но невозможно производить столько же ракет, сколько беспилотников. Поэтому массовость ВС РФ сейчас обеспечивают именно дроны, которые постоянно совершенствуется

2025-01-04T05:40

2025-01-04T05:40

2025-01-04T05:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он отметил, что сейчас производство "Гераней" полностью локализовано в России и дорабатывается в сторону увеличения боевой части: термобарические заряды, приспособления для ночных атак и камеры для объективного контроля и съемки местности.По его словам, решать эти вопросы должны и производители, и военные."Как бы там ни было, совершенствование "Гераней" не было бы возможно без отзывов с фронта. Мы изучаем, насколько эти БПЛА результативны, как ускользают от вражеской ПВО и как справляются с работой РЭБ, которая пытается их посадить или увести от цели", — резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что руководство России “стоит сейчас перед вилкой”: либо стремительно форсировать апгрейд военной технологии, либо насыщать армию людьми.“Если мы успеем грамотно и на современном уровне освоить все преимущества войны дронов, нам мобилизация не понадобится. Во-первых, армии с беспилотниками в принципе не нужно очень много личного состава. Во-вторых, она несет меньше потерь. Дроны экономят жизни”, — считает Чадаев.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

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новости, россия, украина, герань, дроны, бпла, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, детали