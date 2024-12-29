https://ukraina.ru/20241229/1060057157.html

Алехин рассказал, как ВС РФ загоняют ВСУ в новый "Оскольский мешок" и берут в огневые клещи Купянск

Алехин рассказал, как ВС РФ загоняют ВСУ в новый "Оскольский мешок" и берут в огневые клещи Купянск - 29.12.2024 Украина.ру

Алехин рассказал, как ВС РФ загоняют ВСУ в новый "Оскольский мешок" и берут в огневые клещи Купянск

На Купянском направлении для ВСУ скоро может образоваться "Оскольский мешок", из которого им будет сложно выбраться. Очевидно, что до освобождения Купянска осталось не так много времени. Задачи зайти туда к какому-то сроку российским военным никто не ставит. Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-29T05:45

2024-12-29T05:45

2024-12-29T05:45

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геннадий алехин

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купянск

купянское направление

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ВС РФ планомерно продвигаются вперед и совершенно четко берут Купянск в клещи. После создания новых позиций на западном берегу Оскола можно говорить, что скоро для ВСУ здесь может образоваться "Оскольский мешок", из которого им будет сложно вылезти, отметил эксперт.Ближайшая цель на этом направлении ­– освобождение Купянска. Ну и там до моего родного Харькова уже будет рукой подать, сказал полковник запаса.По мнению военных экспертов, курская авантюра ВСУ была большой ошибкой, которая закончился неудачей. Во время этого "похода" погибло более 40 тыс. солдат ВСУ, российская армия сожгла огромное количество бронетехники, отметил он."По Купянску строить временных прогнозов не имеет особого смысла. Задачи зайти туда к какому-то сроку российским военным никто не ставит. При этом очевидно, что до освобождения этого города осталось не так много времени", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059988218.html

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