Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер - 03.03.2025 Украина.ру
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Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер - 03.03.2025 Украина.ру
Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
Европа продолжит поставки оружия на Украину даже после установления мира в этой постсоветской республике. Об этом 3 марта заявил в британском парламенте премьер-министра королевства Кир Стармер.
2025-03-03T20:22
2025-03-03T20:22
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британия
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Накануне в Лондоне состоялось совещание политиков Евросоюза и покинувшей его Британии. По итогам было заявлено намерение собрать предложения по урегулированию украинского конфликта и милитаризации европейских стран.Он отметил также, что благодаря британскому экспортному финансированию в размере 1,6 млрд Украина сможет закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте, сообщает РИА Новости. По информации Forbes, речь идёт о ракетах малой дальности Martlet, которые в Белфасте производит французская компания Thales."Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины - ред.)", - поведал Стармер членам палаты общин.При этом, заметил он, успеху таких миссий необходима сильная поддержка США.По мнению Стармера, европейские государства не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Вашингтона. , заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Стармер также заявил, что в новых условиях европейским государствам необходимо наращивать военные расходы, активнее развивать военные возможности и координацию.Актуальное интервью на эту тему: Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог
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новости, украина, британия, европа, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, ес, военная помощь, сво, сша
Новости, Украина, Британия, Европа, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, военная помощь, СВО, США

Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер

20:22 03.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Европа продолжит поставки оружия на Украину даже после установления мира в этой постсоветской республике. Об этом 3 марта заявил в британском парламенте премьер-министра королевства Кир Стармер.
Накануне в Лондоне состоялось совещание политиков Евросоюза и покинувшей его Британии. По итогам было заявлено намерение собрать предложения по урегулированию украинского конфликта и милитаризации европейских стран.
"Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", - сообщил Стармер британским парламентариям.
Он отметил также, что благодаря британскому экспортному финансированию в размере 1,6 млрд Украина сможет закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте, сообщает РИА Новости. По информации Forbes, речь идёт о ракетах малой дальности Martlet, которые в Белфасте производит французская компания Thales.
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"Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины - ред.)", - поведал Стармер членам палаты общин.
При этом, заметил он, успеху таких миссий необходима сильная поддержка США.
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По мнению Стармера, европейские государства не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Вашингтона. , заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", - отметил британский премьер-министр.
Стармер также заявил, что в новых условиях европейским государствам необходимо наращивать военные расходы, активнее развивать военные возможности и координацию.
Актуальное интервью на эту тему: Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог
 
НовостиУкраинаБританияЕвропаКир СтармерВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСвоенная помощьСВОСША
 
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