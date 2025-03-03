Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Европа продолжит поставки оружия на Украину даже после установления мира в этой постсоветской республике. Об этом 3 марта заявил в британском парламенте премьер-министра королевства Кир Стармер.
Накануне в Лондоне состоялось совещание политиков Евросоюза и покинувшей его Британии. По итогам было заявлено намерение собрать предложения по урегулированию украинского конфликта и милитаризации европейских стран.
"Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание", - сообщил Стармер британским парламентариям.
Он отметил также, что благодаря британскому экспортному финансированию в размере 1,6 млрд Украина сможет закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте, сообщает РИА Новости. По информации Forbes, речь идёт о ракетах малой дальности Martlet, которые в Белфасте производит французская компания Thales.
"Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины - ред.)", - поведал Стармер членам палаты общин.
При этом, заметил он, успеху таких миссий необходима сильная поддержка США.
По мнению Стармера, европейские государства не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Вашингтона. , заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", - отметил британский премьер-министр.
Стармер также заявил, что в новых условиях европейским государствам необходимо наращивать военные расходы, активнее развивать военные возможности и координацию.
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