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Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер

Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер - 03.03.2025 Украина.ру

Британия поможет Зеленскому оружием и миротворцами – Стармер

Европа продолжит поставки оружия на Украину даже после установления мира в этой постсоветской республике. Об этом 3 марта заявил в британском парламенте премьер-министра королевства Кир Стармер.

2025-03-03T20:22

2025-03-03T20:22

2025-03-03T20:22

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Накануне в Лондоне состоялось совещание политиков Евросоюза и покинувшей его Британии. По итогам было заявлено намерение собрать предложения по урегулированию украинского конфликта и милитаризации европейских стран.Он отметил также, что благодаря британскому экспортному финансированию в размере 1,6 млрд Украина сможет закупить пять тысяч ракет противовоздушной обороны в Белфасте, сообщает РИА Новости. По информации Forbes, речь идёт о ракетах малой дальности Martlet, которые в Белфасте производит французская компания Thales."Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины - ред.)", - поведал Стармер членам палаты общин.При этом, заметил он, успеху таких миссий необходима сильная поддержка США.По мнению Стармера, европейские государства не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Вашингтона. , заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Стармер также заявил, что в новых условиях европейским государствам необходимо наращивать военные расходы, активнее развивать военные возможности и координацию.Актуальное интервью на эту тему: Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог

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новости, украина, британия, европа, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, ес, военная помощь, сво, сша