https://ukraina.ru/20250303/1061510903.html

Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории

Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории - 03.03.2025 Украина.ру

Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории

С украинской территории вернулись домой 3 жителя Курской области. Об этом 3 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

2025-03-03T18:43

2025-03-03T18:43

2025-03-03T18:43

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"Тридцать три жителя Курской области вернулись домой с украинской территории", - рассказал врио губернатора области.Александр Хинштейн отметил, что жителей области переправили с Украины в Белоруссию, где их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Возвращению жителей российского региона предшествовали поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Скорая помощь также будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всём маршруте следования. Для координации работы врачей мной направлен врио замминистра здравоохранения Курской области. Кроме того, выехали встречать курян психологи и сотрудники МЧС.Школьникам будет предоставлена возможность возобновить учебу в любом удобном формате. П словам Хинштейна, за ними дополнительно закрепят учителей, чтобы наверстать упущенное."Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.Ранее в новостях: Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской областиБоше новостей дня представлено в обзоре Великая ночь Трампа и "ни пяди земли". Итоги 3 марта на Украине

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