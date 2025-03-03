Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
С украинской территории вернулись домой 3 жителя Курской области. Об этом 3 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Тридцать три жителя Курской области вернулись домой с украинской территории", - рассказал врио губернатора области.
Александр Хинштейн отметил, что жителей области переправили с Украины в Белоруссию, где их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Возвращению жителей российского региона предшествовали поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
"Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей – самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Специально за ними из Курска направлены кареты скорой помощи", - уточнил Хинштейн.
Скорая помощь также будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всём маршруте следования. Для координации работы врачей мной направлен врио замминистра здравоохранения Курской области. Кроме того, выехали встречать курян психологи и сотрудники МЧС.
"Всех вернувшихся обеспечим одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены, организуем быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными, - заявил Хинштейн. - Поможем и с получением всех мер поддержки, включая ежемесячную выплату в ₽65 тыс., установленную по решению нашего президента".
Школьникам будет предоставлена возможность возобновить учебу в любом удобном формате. П словам Хинштейна, за ними дополнительно закрепят учителей, чтобы наверстать упущенное.
"Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на БелгородчинеО ситуации в Белгородском приграничье, действиях противника и контрмерах, а также о новых тактиках, ставке на универсальность, дне войны, оставшемся в памяти и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир группы аэроразведки батальона "Охотника" СпН "Ахмат" с позывным "Канада"
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