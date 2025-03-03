Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории - 03.03.2025 Украина.ру
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Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории - 03.03.2025 Украина.ру
Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории
С украинской территории вернулись домой 3 жителя Курской области. Об этом 3 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
2025-03-03T18:43
2025-03-03T18:43
новости
курская область
россия
украина
хинштейн
татьяна москалькова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мчс
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"Тридцать три жителя Курской области вернулись домой с украинской территории", - рассказал врио губернатора области.Александр Хинштейн отметил, что жителей области переправили с Украины в Белоруссию, где их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Возвращению жителей российского региона предшествовали поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Скорая помощь также будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всём маршруте следования. Для координации работы врачей мной направлен врио замминистра здравоохранения Курской области. Кроме того, выехали встречать курян психологи и сотрудники МЧС.Школьникам будет предоставлена возможность возобновить учебу в любом удобном формате. П словам Хинштейна, за ними дополнительно закрепят учителей, чтобы наверстать упущенное."Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.Ранее в новостях: Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской областиБоше новостей дня представлено в обзоре Великая ночь Трампа и "ни пяди земли". Итоги 3 марта на Украине
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новости, курская область, россия, украина, хинштейн, татьяна москалькова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мчс, всу, мирные жители, обмен, кто, белоруссия, союзное государство
Новости, Курская область, Россия, Украина, Хинштейн, Татьяна Москалькова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МЧС, ВСУ, мирные жители, обмен, КТО, Белоруссия, Союзное государство

Хинштейн: 33 жителя Курской области вернулись домой с украинской территории

18:43 03.03.2025
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Украина.ру
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С украинской территории вернулись домой 3 жителя Курской области. Об этом 3 марта сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Тридцать три жителя Курской области вернулись домой с украинской территории", - рассказал врио губернатора области.
Александр Хинштейн отметил, что жителей области переправили с Украины в Белоруссию, где их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Возвращению жителей российского региона предшествовали поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
"Среди жителей, которых удалось вернуть, много пожилых людей, одной из женщин в мае исполнится 90 (!) лет. Есть и дети: двое школьников, двое малышей – самой маленькой девочке чуть меньше двух лет. Есть инвалиды. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, они незамедлительно будут размещены в больницах, где врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Специально за ними из Курска направлены кареты скорой помощи", - уточнил Хинштейн.
Скорая помощь также будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всём маршруте следования. Для координации работы врачей мной направлен врио замминистра здравоохранения Курской области. Кроме того, выехали встречать курян психологи и сотрудники МЧС.
"Всех вернувшихся обеспечим одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены, организуем быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными, - заявил Хинштейн. - Поможем и с получением всех мер поддержки, включая ежемесячную выплату в ₽65 тыс., установленную по решению нашего президента".
Школьникам будет предоставлена возможность возобновить учебу в любом удобном формате. П словам Хинштейна, за ними дополнительно закрепят учителей, чтобы наверстать упущенное.
"Понимаю, насколько непросто их родным и близким, но очень прошу набраться терпения и веры. Россия не бросит ни одного своего гражданина!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
Командир группы аэроразведки Канада
12:43
Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на БелгородчинеО ситуации в Белгородском приграничье, действиях противника и контрмерах, а также о новых тактиках, ставке на универсальность, дне войны, оставшемся в памяти и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир группы аэроразведки батальона "Охотника" СпН "Ахмат" с позывным "Канада"
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области.
Ранее в новостях: Хинштейн навестил раненых бойцов в больницах Курской области
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НовостиКурская областьРоссияУкраинаХинштейнТатьяна МоскальковаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМЧСВСУмирные жителиобменКТОБелоруссияСоюзное государство
 
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