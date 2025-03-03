https://ukraina.ru/20250303/1061508367.html

Маленькая, но важная для России страна. Абхазия выбрала президента

Маленькая, но важная для России страна. Абхазия выбрала президента - 03.03.2025 Украина.ру

Маленькая, но важная для России страна. Абхазия выбрала президента

Победителем второго тура президентских выборов в Абхазии стал бывший вице-президент республики Бадра Гунба. Результаты голосования 3 марта утвердил ЦИК Абхазии

2025-03-03T18:35

2025-03-03T18:35

2025-03-03T18:35

эксклюзив

абхазия

выборы

россия

владимир путин

драгана трифкович

цик

украина.ру

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061509164_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_b848c3e9aca5d4a876bb838e0e8d3f26.jpg

По данным подсчета голосов, за Гунбу проголосовало 54,73% избирателей, в то время как его оппонент Адгур Ардзинба набрал 41,5% голосов. Явка на выборах составила 70%.Первый тур выборов состоялся 15 февраля: тогда ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По результатам первого тура больше всего голосов получил Гунба – 46,38%, в то время как Ардзинба набрал 36,92%.Одним из первых Гунбу с победой на выборах поздравил президент России Владимир Путин. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер выразил надежду, что дружественные, союзнические отношения между Россией и Абхазией будут и дальше укрепляться на благо братских народов двух стран."Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны", – подчеркивается в поздравлении.Внеочередные выборыДосрочные выборы в Абхазии были назначены после того, как президент Аслан Бжания подал в отставку в ноябре 2024 года на фоне массовых уличных акций протеста. Волну антиправительственных выступлений вызвало подписание инвестиционного соглашения с Россией, предоставляющего крупнейшим российским инвесторам преференции и льготы.На самом же деле конфликт между властью и оппозицией в Абхазии начался намного раньше – еще в июле 2024 года, когда в парламент республики был внесен "закон об апартаментах". Документ предполагал строительство более 10 тысяч квартир и домов на 30 тысяч человек в восточных районах республики в ближайшие 10 лет. Власти хотели продать эту недвижимость иностранцам и получить дополнительные доходы в бюджет, но местная оппозиция выступила резко против. По мнению абхазских оппозиционных деятелей, наплыв иностранцев отрицательно повлияет на "демографический баланс" страны, поднимет стоимость на жилье и негативно скажется на обветшавшей коммунальной инфраструктуре.В конце октября власти республики подписали с российской стороной инвестиционное соглашение, регулирующее вопросы реализации инвестиционных проектов. Перед тем как приступить к ратификации соглашения, депутаты абхазского парламента 11 ноября одобрили закон о строительстве многофункциональных комплексов, предусмотренных в инвестиционном соглашении.Это стало поводом для массовых протестов, в результате которых Бжания ушел в отставку, а должность и. о. президента занял вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он одержал победу на внеочередных выборах и сохранил за собой высший руководящий пост в республике.Высокая оценка от международных наблюдателейВнеочередные президентские выборы в Абхазии были организованы с учетом всех демократических процедур, рассказала в интервью изданию Украина.ру международный наблюдатель из Сербии, директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.По ее словам, за ходом голосования 1 марта в Абхазии наблюдали представители 35 стран. Они посетили 150 избирательных участков, при этом на двенадцати из них лично побывала собеседница Украина.ру."У нас сложилось впечатление, что все члены избирательных комиссий весьма серьезно исполнили свою роль, постарались соблюсти все процедуры. Мы не заметили нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на итоговые результаты выборов. Об этом мы и заявили в совместной резолюции, представленной в ходе пресс-конференции, которая состоялась на следующий день после проведения голосования", – рассказала Трифкович.Эксперт из Сербии добавила, что лично она оценивает прошедшие выборы положительно, а результаты голосования отразили волю граждан страны. Стратегически важный регион с выходом на Черное мореАбхазия – небольшая страна с клановой системой взаимоотношений, о чем очень давно писали русские этнографы, а советские политики имели в виду при решении кадровых вопросов. С тех времен мало что изменилось, рассказал Украина.ру эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку, обозреватель ИА REX Станислав Тарасов. Он напомнил причины, которые привели к досрочным президентским выборам в Абхазии."Что касается нынешней ситуации, двухэтапный цикл выборов президента демонстрирует, что ситуация в абхазском обществе далеко не однозначная. Там есть силы, которые имеют свои взгляды как на перспективы внутреннего развития Абхазии, так и на развитие российско-абхазских отношений", – рассказал Тарасов.По словам эксперта, когда появилось соглашение об инвестициях с Россией, которое стало причиной возникновения последнего политического кризиса, оппозиционно настроенная часть абхазского общества посчитала, что это проявление "колониальной политики" со стороны России. Но это неверно, заявил Тарасов.Он отметил, что поздравления президента Путина победившему кандидату демонстрируют намерения Москвы развивать российско-абхазское сотрудничество. По его мнению, это также показывает цель России – укреплять позиции в Закавказье в целом."Это стратегически важный район с выходом на Черное море. С учетом украинского кризиса и его предстоящего урегулирования, Абхазия приобретает особое значение для российских политических интересов. После завершения украинского кризиса, а по всем признакам этот момент близится, Москве предстоит укреплять позиции на постсоветском пространстве", – сказал Тарасов. По мнению эксперта, украинский кризис показал, что на всем постсоветском пространстве только союзная Белоруссия выступила с одинаковых с Россией позиций. "Складывается впечатление, что бывшие советские республики не заинтересованы в укреплении позиций России на постсоветском пространстве. В то же время мировые центры, такие как США и Китай, мыслят другими категориями, предполагающими совершенно иную стилистику отношений с Россией. То есть начинается разворот на кавказском направлении для закрытия брешей, которые, по разным причинам, были допущены", – подытожил Станислав Тарасов. Больше о причинах возникновения политического кризиса в Абхазии в материале Татьяны Стоянович: Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии

https://ukraina.ru/20250210/1060943437.html

абхазия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, абхазия, выборы, россия, владимир путин, драгана трифкович , цик, украина.ру, украина