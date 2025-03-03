"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Итог – закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Наличие энергии обеспечивает РФ удобрениями и продовольствием – которое успешно экспортируется более чем в 160 стран мира, рассказал эксперт. Китай, Африка, Латинская Америка – везде есть люди, которых очень интересует сотрудничество с Россией, добавил историк.
"Один из героев фильма "Чапаев" говорил: "Крепкий тыл решает окончательную победу". И многие победы одержаны нами без единого выстрела. Россия предлагает миру дешевую массовую энергию – от передовых АЭС до новейших технологий нефтегазодобычи", — подчеркнул Белаш.
При этом Европа, напротив, массово закрывает АЭС — самый стабильный источник энергии. Ветровые электростанции, "надежда" так называемой зеленой энергетики, не способны работать как в штиль, так и при слишком сильном ветре, указал эксперт.
ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Тогда как европейцы через третьи руки закупают удобрения и нефтепродукты из российского же сырья, но дороже, добавил он.
Итог — закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Причем Украина сама "отрезала" снабжение Европы через свою территорию, лишившись и доходов за транзит. Пожалуй, даже третий рейх не был настолько неадекватен в вопросах экономики, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:20Сюй Цзицзюнь: Сближение США и России не угрожает Китаю27 февраля этого года президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ФСБ заявил, что Москва и Вашингтон готовы к восстановлению сотрудничества. Российская сторона уже ведёт диалог с новой администрацией США, обе стороны нацелены на возобновление двусторонних отношений, а также на постепенное разрешение накопившихся мировых проблем.