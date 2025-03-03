https://ukraina.ru/20250303/1061476612.html

"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов

"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов - 03.03.2025 Украина.ру

"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов

ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Итог – закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T19:30

2025-03-03T19:30

2025-03-03T19:30

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Наличие энергии обеспечивает РФ удобрениями и продовольствием – которое успешно экспортируется более чем в 160 стран мира, рассказал эксперт. Китай, Африка, Латинская Америка – везде есть люди, которых очень интересует сотрудничество с Россией, добавил историк.При этом Европа, напротив, массово закрывает АЭС — самый стабильный источник энергии. Ветровые электростанции, "надежда" так называемой зеленой энергетики, не способны работать как в штиль, так и при слишком сильном ветре, указал эксперт.ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Тогда как европейцы через третьи руки закупают удобрения и нефтепродукты из российского же сырья, но дороже, добавил он.Итог — закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Причем Украина сама "отрезала" снабжение Европы через свою территорию, лишившись и доходов за транзит. Пожалуй, даже третий рейх не был настолько неадекватен в вопросах экономики, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061468255.html

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новости, европа, россия, китай, северный поток, ес, газ, нефть, аэс, атомные электростанции, удобрения, экспорт, экономика, евросоюз