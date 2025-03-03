"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов - 03.03.2025 Украина.ру
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"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов
"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов - 03.03.2025 Украина.ру
"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов
ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Итог – закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T19:30
2025-03-03T19:30
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Наличие энергии обеспечивает РФ удобрениями и продовольствием – которое успешно экспортируется более чем в 160 стран мира, рассказал эксперт. Китай, Африка, Латинская Америка – везде есть люди, которых очень интересует сотрудничество с Россией, добавил историк.При этом Европа, напротив, массово закрывает АЭС — самый стабильный источник энергии. Ветровые электростанции, "надежда" так называемой зеленой энергетики, не способны работать как в штиль, так и при слишком сильном ветре, указал эксперт.ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Тогда как европейцы через третьи руки закупают удобрения и нефтепродукты из российского же сырья, но дороже, добавил он.Итог — закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Причем Украина сама "отрезала" снабжение Европы через свою территорию, лишившись и доходов за транзит. Пожалуй, даже третий рейх не был настолько неадекватен в вопросах экономики, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, китай, северный поток, ес, газ, нефть, аэс, атомные электростанции, удобрения, экспорт, экономика, евросоюз
Новости, Европа, Россия, Китай, Северный поток, ЕС, газ, нефть, АЭС, атомные электростанции, удобрения, экспорт, экономика, Евросоюз

"Победы без единого выстрела": Евгений Белаш о последствиях отказа Европы от российских углеводородов

19:30 03.03.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Итог – закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Наличие энергии обеспечивает РФ удобрениями и продовольствием – которое успешно экспортируется более чем в 160 стран мира, рассказал эксперт. Китай, Африка, Латинская Америка – везде есть люди, которых очень интересует сотрудничество с Россией, добавил историк.
"Один из героев фильма "Чапаев" говорил: "Крепкий тыл решает окончательную победу". И многие победы одержаны нами без единого выстрела. Россия предлагает миру дешевую массовую энергию – от передовых АЭС до новейших технологий нефтегазодобычи", — подчеркнул Белаш.
При этом Европа, напротив, массово закрывает АЭС — самый стабильный источник энергии. Ветровые электростанции, "надежда" так называемой зеленой энергетики, не способны работать как в штиль, так и при слишком сильном ветре, указал эксперт.
ЕС отказывается от дешевых российских газа и нефти, на которых основано процветание европейской экономики еще с 60-х годов прошлого века. Тогда как европейцы через третьи руки закупают удобрения и нефтепродукты из российского же сырья, но дороже, добавил он.
Итог — закрытие целых отраслей, особенно энергоемких — машиностроения и химии. Причем Украина сама "отрезала" снабжение Европы через свою территорию, лишившись и доходов за транзит. Пожалуй, даже третий рейх не был настолько неадекватен в вопросах экономики, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
О том, как возобновление российско-американского диалога активизировало контакты в энергетической сфере — в материале Ивана Лизана "Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потоком" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 12:20
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