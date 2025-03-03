https://ukraina.ru/20250303/1061502236.html

Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать

Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать - 03.03.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать

США при Трампе в вопросе Украины фактически продекларировали принципиальное изменение подхода времен Байдена. Но так как система инерционная, остановить этот поезд по одной команде будет крайне сложно. Ситуация крайне запутанная, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-03T15:10

2025-03-03T15:10

2025-03-03T15:10

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

ес

переговоры

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, сейчас весь вал новостей по поводу переговорного процесса вокруг Украины сводится к одному: "Изменилось все, но не изменилось ничего". Как вы считаете, что конкретно должно произойти, чтобы ситуация стала более понятной?- Ситуация в самом деле крайне запутанная.Трамп выдвинул условия о прекращении огня. Зеленский на это не согласился. Трамп обиделся. Мы не знаем, кто был виновником этого беспрецедентного дипломатического скандала. Но после этого Зеленский уехал в Великобританию, где получил поддержку в 2,5 миллиарда фунтов (этого хватит на месяц), а потом ему пообещали 1,6 миллиарда на закупку техники. То есть Украина пересаживается с американской иглы на европейскую. Помощь со стороны США пока не заморожена, но, полагаю, что в ближайшее время она будет заморожена, потому что иначе Трамп потеряет лицо.- Полностью или частично?- Пока не могу сказать. Украина же до сих пор получает помощь по байденовским программам, а это – инерционная история. Суть всех выступлений республиканских вип-персон сводится к высказыванию одного известного российского политика "Извиняйся". Зеленский извиняться вряд ли будет, поэтому ему однозначно что-то отключат.Хотел уточнить, что у Украины было три источника финансирования: США (основной), Западная Европа и Юго-Восточная Европа (Румыния или Болгария что-то подкидывали). Вопрос в том, до какой степени обидятся американцы. Теоретически США могут по одному звонку прекратить помощь из Румынии. Великобритания, Франция и Германия помогать Украине будут, но их объемы с американскими не сравнятся.ВСУ на этих объемах какое-то время просуществовать смогут. Но у них есть одно узкое место – личный состав. Он выбивается быстрее, чем они могут его пополнить.А теперь я бы хотел дать вам некоторые расклады на основании утечек из СМИ и точек зрения серьезных экспертов, которые детально изучают все эти нюансы.США лоббируют на пост гетмана Украины Залужного. Надо сказать, что американцы лоббировали Залужного еще после "АТО". Я работал с американскими документами и хорошо это помню. Скорее всего, он проходил обучение на каких-то курсах, и американцы решили, что он годится на эту должность. Дело в том, что еще осенью 2014 года всех командиров нацбатов тоже вывозили на смотрины в Вашингтон, но никто из этих командиров не заинтересовал американцев настолько, чтобы продвигать их как политиков, а Залужного они сочли приемлемым персонажем. Режим Зеленского - не дураки. Они это понимают, поэтому отправили Залужного подальше.Зеленский отказался проводить выборы. Тут у них "нет методов против Кости Сапрыкина". Залужный не может вернуться и вступить в избирательную кампанию. И тут возможны два сценария.Первое. То, о чем говорил Арестович*, что Украина рухнет в кровавый хаос в случае подписания мирного соглашения, и тогда нужен будет Залужный для наведения порядка. Зеленский это понимает, поэтому не подписывает ни мирного соглашения, ни соглашения по минеральным ресурсам, чтобы не выглядеть как предатель.То есть мы на ближайшие полгода получаем некий тупик.Теоретически США могли бы устроить на Украине путч. Но возникла парадоксальная ситуация, когда в результате перестройки всех государственных органов, которую затеял Трамп, в Америке не осталось людей, которые занимались Украиной: часть из них убрали, часть из них перешла в оппозицию. И сейчас Трамп столкнется с тем, что было на первом его сроке – с саботажем со стороны государственного механизма.Грубо говоря, если Трамп сейчас скажет: "Давайте устроим переворот на Украине, сменим Зеленского и проведем выборы", американские чиновники не захотят или не смогут это сделать.Второе. Трамп может позвонить Путину и сказать: "Владимир Владимирович, Зеленский – это твоя проблема. Но у тебя есть карт-бланш на его устранения". Все-таки все эти три года СВО мы не занимались политическим терроризмом. Мы не уничтожали Верховную Раду, хотя для этого достаточно было послать всего два "Искандера" по зданию украинского парламента.Почему? Мы предполагали, что в какой-то момент с кем-то все же придется вести переговоры. А устранение политиков могло привести к тому, что на Украине появится военный диктатор, который будет иметь фактическую власть, но не будет обладать никакой легитимностью для подписания каких-либо соглашений. А теперь Зеленский эту легитимность утратил. Штаты тоже понимают его проблемную легитимность. Поэтому то же соглашение по минеральным ресурсам должна была утверждать Рада. Этого не произошло еще в самом начале.Теперь я бы хотел рассказать о том, что остается за кадром.Когда мы говорим о ленд-лизе для Украины (именно так США и Запад называют свои военные поставки), мы не до конца понимаем, на каких условиях они осуществляются. Ленд-лиз Второй мировой войны – это когда техника отдается в аренду. Если что-то сгорело, то сгорело. Если не сгорело, ты должен ее или вернуть, или выплатить компенсацию. Видимо, украинский ленд-лиз другой, но условий его мы не знаем.Чем еще объясняется такая активность Трампа?Есть версия, что Зеленский повел себя как риелтор-мошенник, который продал квартиру двум людям. Он обещал Евросоюзу монополию в разработке полезных ископаемых и то же самое обещал Штатам. Американцы пресекли, что киевский режим пытается продать им одну и ту же вещь, поэтому стали настаивать на таком контракте. И тут есть еще одна хитрая вещь.Мы понимаем, что Украина в ближайшем будущем не смогла бы заплатить эти 500 миллиардов. И был озвучен план, в соответствии с которым после подписания мирного соглашения будет организовано некое "акционерное общество по управлению Украиной". Так вот Штаты рассматривали этот вексель в 500 миллиардов как их долю в этом фонде, которая давала бы им контрольный пакет по управлению Украиной. Американцы рассуждали так: "Если к нам потом будут какие-то претензии, то вот вам бумажка, что у нас есть 51% акций и что нам должны эти 500 миллиардов).Ситуация крайне запутанная. При этом у Трампа есть лимит по времени. Этот лимит – не ноябрь 2026 года, когда будут выборы в Конгресс. Он истекает уже в этом году. Это связано с тем, что оппозиция внутри США ждут неких прорывов. Потому что пока Трамп может предложить им только чистки. Если команда Трампа начнет проводить серьезное расследование по распилу бюджетных средств, которые направлялись на Украину, в Пентагоне многие могут пострадать. И, залезая в это осиное гнездо, Трамп создает себе мощную оппозицию среди силовиков.Отвечая на ваш главный вопрос, поменялась ситуация или не поменялась, могу сказать следующее. США фактически продекларировали принципиальное изменение подхода времен Байдена. Но так как система инерционная, остановить этот поезд по одной команде будет крайне сложно.- Правильно ли я понимаю, что США могут дать нам карт-бланш на ликвидацию Зеленского. Нужно ли нам это?- Хотел уточнить, что это – один из возможных вариантов. Это не мое личное мнение. Это говорят серьезные эксперты, которые детально следят за украинским конфликтом. Они считают, что у Трампа есть время до лета. И если он поймет, не может к тому моменту разобраться с украинской проблемой, он может предложить России физически убрать Зеленского.Повторюсь, США оказались в тупике, потому что у них не получается прогнуть Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам.Но нужно понимать, что устранить одного только Зеленского в любом случае будет недостаточно. Устранять придется еще и Ермака – основной мотор всей этой истории. Зеленский больше играет роль несгибаемого борца.- И какой для нас был бы идеальный выход из этого тупика?- Если бы какой-то украинский генерал после звонка Трампа развернул войска и пошел освобождать Киев. Залужный на это еще мог пойти, а Сырский не пойдет. Во-первых, это человек не амбициозный. Во-вторых, он даже по-украински плохо говорит. Он никак не тянет на роль диктатора. Какой-то союз Залужного и Сырского тоже вряд ли возможен, потому что они друг друга не любят.То есть однозначного выхода из этого тупика пока не видно.Мы даже не знаем, есть заговор в украинской элите против Зеленского. Хотя он возможен. Более того, все условия Трампа могут привести Украину к одном парадоксальному выводу: им дешевле сдаться России, чем пойти на условия Америки.- Что мы можем сделать, чтобы это до них дошло?- Они могут прочесть наше интервью (смеется).Даже калькуляторы не нужны, чтобы понять, что 500 миллиардов – это слишком много. Налоговое бремя, лицензии на разработки, потеря контроля над ключевыми отраслями украинской экономики – все это им обеспечено. Для них этот вариант неприемлем.Может быть, они рассчитывают долгое время просидеть на европейское игле. Но европейцы говорят очень странные вещи. Англия опять грозит послать на Украину "войска и авиацию", но это – виртуальное предложение. Когда Стармер предложил это Трампу, Трамп попросту рассмеялся: "Вы хотите выстоять один на один с Россией?".То есть к общему знаменателю пока прийти невозможно. Значит, будем воевать.- Давайте вернемся к вопросу о том, как именно резкое или постепенное сокращение американской помощи поможет нашему продвижению на фронте.- Если верить цифрам Трампа, который сказал, что США поставили Украине военную помощь на 250 миллиардов, а Европа – на 200, то соотношение два к одному. Американская помощь все равно преобладала.Да, Европа немного раскочегарила свою военную промышленность. Да, у нее на складах еще хватает хлама, которую можно поставить Украине без больших проблем. Например, у Франции полно старых пушечных бронеавтомобилей "Паккард" калибром в 90-мм. Да, это старье, но отправить можно. Но вряд ли это остановит постепенное исчерпание матчасти и дефицит снарядов на Украине.Да, сейчас противник пытается это компенсировать за счет массового использования дронов. Но рано или поздно бронемашины у него будут заканчиваться. Это приведет к тому, что проводить эвакуацию и переброску войск будет все сложнее и сложнее. А главное – заканчиваются солдаты, которые хотят и готовят воевать. Поэтому встал вопрос об отправке на фронт 18-летних.Давайте я поясню очень важный момент. На Украине очень хорошо поставлена рыночная система мобилизации с цивилизованной коррупцией. Военком должен сдать какое-то количество ухилянтов или принести какую-то сумму выручки за несданных бойцов. Если он никого не поймает или не соберет денег, то сам отправится на фронт.В целом Зеленский опирается на поддержку около 100 тысяч силовиков. Они всегда будут за него, потому что народ при первой возможности разорвет их на части. Поэтому ТЦК будут давить любые народные майданы.То есть пока эта система работает, у Зеленского будут и люди на фронте, и стабильность в тылу.- А у нас все в порядке с техникой и людьми?- Какие-то проблемы есть, но мы не знаем их масштабов. Все это засекречено. А, судя по просачивающейся информации, наши воинские части отличаются одна от другой. В зависимости от организационных и иных талантов командиров.Как я уже сказал, Трампу нужен некий дипломатический прорыв к лету и смещение Зеленского. При этом примерно полгода на европейской игле ВСУ протянут. Даже если говорить о Юго-Восточной Европе, то мы не знаем, кому они подчиняться: Вашингтону или Брюсселю. Они сами не знают, как себя повести.За эти полгода мы будем улучшать наши позиции, а украинские войска будут медленно отступать. Тем более, вести боевые действия в условиях распутицы для них будет проще. Если ситуация января-февраля продлится еще пару месяцев, никаких прорывов на фронте мы не увидим.Может быть, на Украине будет переворот, который приведет к власти новую власть и поменяет ситуацию.Поэтому давайте следить за заявлениями американских и европейских политиков, а также за динамикой на линии фронта.* Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250302/1061464941.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, ес, переговоры, политика