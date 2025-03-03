https://ukraina.ru/20250303/1061445259.html

"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный

"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный - 03.03.2025 Украина.ру

"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный

Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-03-03T20:15

2025-03-03T20:15

2025-03-03T20:15

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В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.По его словам, европейские лидеры "сдадут назад" и позиция Евросоюза будет так или иначе проигнорирована. Он напомнил про заявления Фридриха Мерца, что он "даст Украине ракеты "Таурус" и поставит ультиматум Путину". Теперь же лидер ХДС делает "хороший шаг назад" и говорит, что даст "Таурусы", если США дадут Киеву свои ракеты, указал историк."В развал Украины я не верю. Я разговоры об этом с детства слышу, но это никак не происходит. В конце концов, Германию как государство по итогам двух мировых войн никто не ликвидировал", — подчеркнул Копылов.Возможно, всех устроит некий политический режим в Киеве, который снова будет "и нашим, и вашим". Грешно говорить про нового Януковича, поскольку "он жив и в Ростове". Но не просто так начались разговоры про "4% Зеленского", иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061368993.html

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