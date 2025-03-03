"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный - 03.03.2025 Украина.ру
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"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный - 03.03.2025 Украина.ру
"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
2025-03-03T20:15
2025-03-03T20:15
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В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.По его словам, европейские лидеры "сдадут назад" и позиция Евросоюза будет так или иначе проигнорирована. Он напомнил про заявления Фридриха Мерца, что он "даст Украине ракеты "Таурус" и поставит ультиматум Путину". Теперь же лидер ХДС делает "хороший шаг назад" и говорит, что даст "Таурусы", если США дадут Киеву свои ракеты, указал историк."В развал Украины я не верю. Я разговоры об этом с детства слышу, но это никак не происходит. В конце концов, Германию как государство по итогам двух мировых войн никто не ликвидировал", — подчеркнул Копылов.Возможно, всех устроит некий политический режим в Киеве, который снова будет "и нашим, и вашим". Грешно говорить про нового Януковича, поскольку "он жив и в Ростове". Но не просто так начались разговоры про "4% Зеленского", иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, фридрих мерц, европа, сво, спецоперация, германия, ес, евросоюз, виктор янукович
Новости, Украина, Киев, США, Фридрих Мерц, Европа, СВО, Спецоперация, Германия, ЕС, Евросоюз, Виктор Янукович

"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный

20:15 03.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов
В экспертном сообществе есть три базовых сценария СВО: конкретные соглашения в результате текущих переговоров, эскалация или конфликт в прежней интенсивности, растянутый еще на несколько лет. По мнению Копылова, сейчас не стоит ждать скорого мира.
"Нас ждут еще минимум полгода переговоров на фоне не прекращающихся боевых действий. Каждая из сторон сейчас попытается предугадать будущее и что-то выгадать в этом будущем", — отметил историк.
По его словам, европейские лидеры "сдадут назад" и позиция Евросоюза будет так или иначе проигнорирована.
Он напомнил про заявления Фридриха Мерца, что он "даст Украине ракеты "Таурус" и поставит ультиматум Путину". Теперь же лидер ХДС делает "хороший шаг назад" и говорит, что даст "Таурусы", если США дадут Киеву свои ракеты, указал историк.
"В развал Украины я не верю. Я разговоры об этом с детства слышу, но это никак не происходит. В конце концов, Германию как государство по итогам двух мировых войн никто не ликвидировал", — подчеркнул Копылов.
Возможно, всех устроит некий политический режим в Киеве, который снова будет "и нашим, и вашим". Грешно говорить про нового Януковича, поскольку "он жив и в Ростове". Но не просто так начались разговоры про "4% Зеленского", иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Зеленский Харьковская область ВСУ
27 февраля, 20:30
"Карманный клоун-марионетка": Ищенко о том, как упрямство Зеленского приближает ликвидацию УкраиныВ своём стремлении к продолжению войны любой ценой, Зеленский объективно играет в пользу России, для которой ситуация будет тем лучше, чем меньше Украины останется к началу переговоров. При этом для США ситуация с Зеленским вообще выглядит трагикомично. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
НовостиУкраинаКиевСШАФридрих МерцЕвропаСВОСпецоперацияГерманияЕСЕвросоюзВиктор Янукович
 
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Заголовок открываемого материала
20:15"В развал Украины я не верю": Копылов раскрыл, какой из трех сценариев СВО наиболее вероятный
20:00Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
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