"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории - 03.03.2025 Украина.ру
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"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории
"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории - 03.03.2025 Украина.ру
"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории
К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T19:45
2025-03-03T19:45
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Если обратиться к истории, то российское государство дважды помогало США – во время войны за независимость и Гражданской войны, рассказал эксперт. При этом Соединенные Штаты оказывали помощь России в обеих мировых войнах, добавил историк.К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Президент Украины даже не может подтвердить свою легитимность выборами. И запрещает переговоры с Россией самому себе. Как недавно отметил президент России Владимир Путин, Зеленский является фактором разложения армии, украинского общества и Украины как государства, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры, выборы, белый дом, гражданская война, союзники, всу, общество
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры, выборы, Белый дом, гражданская война, союзники, ВСУ, Общество

"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории

19:45 03.03.2025
 
© телеграм-канал РИА НовостиВладимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
Владимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
© телеграм-канал РИА Новости
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К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Евгений Белаш
Если обратиться к истории, то российское государство дважды помогало США – во время войны за независимость и Гражданской войны, рассказал эксперт. При этом Соединенные Штаты оказывали помощь России в обеих мировых войнах, добавил историк.
"Напротив, Украина в лице ее лидера демонстрирует абсолютную неадекватность прямо в Овальном кабинете Белого дома, перед американской прессой. На таком фоне США не нужно быть нашими союзниками – достаточно просто желать договориться", — отметил Белаш.
К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории.
Президент Украины даже не может подтвердить свою легитимность выборами. И запрещает переговоры с Россией самому себе. Как недавно отметил президент России Владимир Путин, Зеленский является фактором разложения армии, украинского общества и Украины как государства, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
Александр Казаков интервью
Вчера, 07:00
Александр Казаков: Трамп и Путин разделят Украину на четыре части, чтобы США ушли из восточного полушарияНа дипломатическом фронте мы стоим на наших рубежах. На полях сражений мы каждый день продвигаемся на запад. Если в этом отношении что-то поменяется, Путин сразу об этом скажет, считает Александр Казаков - политолог, советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме и советник первого главы ДНР Александра Захарченко
 
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