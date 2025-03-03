https://ukraina.ru/20250303/1061475195.html

"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории

"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории - 03.03.2025 Украина.ру

"Абсолютная неадекватность": Белаш рассказал, почему хамство Зеленского не имеет аналогов в истории

К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T19:45

2025-03-03T19:45

2025-03-03T19:45

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Если обратиться к истории, то российское государство дважды помогало США – во время войны за независимость и Гражданской войны, рассказал эксперт. При этом Соединенные Штаты оказывали помощь России в обеих мировых войнах, добавил историк.К счастью для России, злейшим врагом Украины являются ее же лидеры. Хамство Зеленского в отношении своих же хозяев и спонсоров, наверное, не имеет аналогов в истории. Президент Украины даже не может подтвердить свою легитимность выборами. И запрещает переговоры с Россией самому себе. Как недавно отметил президент России Владимир Путин, Зеленский является фактором разложения армии, украинского общества и Украины как государства, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250302/1061444653.html

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