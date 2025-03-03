Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
Трамп
Благодаря огромным размерам госдолга США и дефициту бюджета, чтобы соответствовать образу эффективного управленца Трампу приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России. Таким мнением в поделился интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
Для Трампа борьба с предыдущей администрацией Белого дома — вопрос буквально физического выживания, считает эксперт. Президента США уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз его хотели посадить в тюрьму и даже убить, отметил историк.
"Поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над демократами США в широком смысле – то есть злейшими врагами России. Здесь наши интересы совпадают", — подчеркнул Белаш.
Сейчас многие иронизируют на тему, мол, вы думаете, "Трамп наш" - а он возьмет и поддержит Украину. Нет, Трамп не "наш". Но ни один наш "агент" на посту президента США не принес бы России столько пользы, указал собеседник Украина.ру.
Благодаря огромным размерам госдолга Америки и дефициту бюджета, ради создания образа эффективного управленца Трампу уже приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России, отметил Белаш.
"А личные выпады Зеленского в адрес президента США и вице-президента [Джей Ди] Вэнса делают эффективное сотрудничество Штатов и Украины невозможным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
1 марта, 17:05Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеальноРоссийские дипломаты должны были сделать так, чтобы от заморозки конфликта отказался именно Зеленский. А после вчерашней перепалки Трамп подвел главный итог: "Путин хочет мира и готов к переговорам. Зеленский мира не хочет и к переговорам не готов". Это открывает нам новые возможности, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин