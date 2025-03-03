Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк - 03.03.2025 Украина.ру
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Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк - 03.03.2025 Украина.ру
Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
Благодаря огромным размерам госдолга США и дефициту бюджета, чтобы соответствовать образу эффективного управленца Трампу приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России. Таким мнением в поделился интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
2025-03-03T20:00
2025-03-03T20:00
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
госдолг
оборона
расходы
демократы
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Для Трампа борьба с предыдущей администрацией Белого дома — вопрос буквально физического выживания, считает эксперт. Президента США уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз его хотели посадить в тюрьму и даже убить, отметил историк.Сейчас многие иронизируют на тему, мол, вы думаете, "Трамп наш" - а он возьмет и поддержит Украину. Нет, Трамп не "наш". Но ни один наш "агент" на посту президента США не принес бы России столько пользы, указал собеседник Украина.ру.Благодаря огромным размерам госдолга Америки и дефициту бюджета, ради создания образа эффективного управленца Трампу уже приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России, отметил Белаш."А личные выпады Зеленского в адрес президента США и вице-президента [Джей Ди] Вэнса делают эффективное сотрудничество Штатов и Украины невозможным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, госдолг, оборона, расходы, демократы, враги, интересы, джей ди вэнс, президент сша
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, госдолг, оборона, расходы, демократы, враги, интересы, Джей Ди Вэнс, президент США

Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк

20:00 03.03.2025
 
Трамп
Трамп
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Благодаря огромным размерам госдолга США и дефициту бюджета, чтобы соответствовать образу эффективного управленца Трампу приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России. Таким мнением в поделился интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш
Для Трампа борьба с предыдущей администрацией Белого дома — вопрос буквально физического выживания, считает эксперт. Президента США уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз его хотели посадить в тюрьму и даже убить, отметил историк.
"Поэтому Трамп жизненно заинтересован в победе над демократами США в широком смысле – то есть злейшими врагами России. Здесь наши интересы совпадают", — подчеркнул Белаш.
Сейчас многие иронизируют на тему, мол, вы думаете, "Трамп наш" - а он возьмет и поддержит Украину. Нет, Трамп не "наш". Но ни один наш "агент" на посту президента США не принес бы России столько пользы, указал собеседник Украина.ру.
Благодаря огромным размерам госдолга Америки и дефициту бюджета, ради создания образа эффективного управленца Трампу уже приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России, отметил Белаш.
"А личные выпады Зеленского в адрес президента США и вице-президента [Джей Ди] Вэнса делают эффективное сотрудничество Штатов и Украины невозможным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.
Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бавырин интервью
1 марта, 17:05
Дмитрий Бавырин: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеальноРоссийские дипломаты должны были сделать так, чтобы от заморозки конфликта отказался именно Зеленский. А после вчерашней перепалки Трамп подвел главный итог: "Путин хочет мира и готов к переговорам. Зеленский мира не хочет и к переговорам не готов". Это открывает нам новые возможности, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
 
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Заголовок открываемого материала
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20:00Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк
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