https://ukraina.ru/20250303/1061475912.html

Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк

Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк - 03.03.2025 Украина.ру

Трамп — "не наш", но он жизненно заинтересован в победе над злейшими врагами России — историк

Благодаря огромным размерам госдолга США и дефициту бюджета, чтобы соответствовать образу эффективного управленца Трампу приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России. Таким мнением в поделился интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш

2025-03-03T20:00

2025-03-03T20:00

2025-03-03T20:00

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россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

госдолг

оборона

расходы

демократы

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Для Трампа борьба с предыдущей администрацией Белого дома — вопрос буквально физического выживания, считает эксперт. Президента США уже дважды пытались подвергнуть импичменту, несколько раз его хотели посадить в тюрьму и даже убить, отметил историк.Сейчас многие иронизируют на тему, мол, вы думаете, "Трамп наш" - а он возьмет и поддержит Украину. Нет, Трамп не "наш". Но ни один наш "агент" на посту президента США не принес бы России столько пользы, указал собеседник Украина.ру.Благодаря огромным размерам госдолга Америки и дефициту бюджета, ради создания образа эффективного управленца Трампу уже приходится урезать расходы на пропаганду и оборону — что в интересах России, отметил Белаш."А личные выпады Зеленского в адрес президента США и вице-президента [Джей Ди] Вэнса делают эффективное сотрудничество Штатов и Украины невозможным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Евгений Белаш: Трамп не друг России, но ни один наш агент в Белом доме не принес бы столько пользы" на сайте Украина.ру.Подробности скандального визита Зеленского в США — в материале Алексея Туманова: "Трамп выгнал Зеленского. Теперь его ждут в Лондоне" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, госдолг, оборона, расходы, демократы, враги, интересы, джей ди вэнс, президент сша