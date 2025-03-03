Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог
18:05 03.03.2025 (обновлено: 18:23 03.03.2025)
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Лидеры Европы вынудят Владимира Зеленского преклонить "колено извинений" перед США, так как ясно понимают, что Украину потянуть не смогут. И в процессе мирного урегулирования украинского конфликта важно именно то, что случится раньше: вторая попытка американского лидера поговорить с Зеленским или первая встреча с президентом России
Такие заявления в комментарии изданию Украина.ру сделал политолог, американист Грег Вайнер.
Стоит напомнить, что в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по Украине, по итогам которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники встречи пообещали продолжать оказывать военную помощь Киеву.
В понедельник же, 3 марта, агентству РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что неформальный саммит лидеров ряда европейских стран в Лондоне был похож на сельскую свадьбу. Такую ассоциацию у него вызвала расстановка столов.
"Лондонский саммит напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями. Во главе стола вместо жениха и невесты сидели [президент Франции] Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский", – такими мыслями поделился Рогов.
Правда, свадьба почему-то обошлась "без обещанной драки", заметил он. По мнению Рогова, участников саммита перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость самостоятельно тянуть финансирование Украины и военного конфликта.
В комментарии изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер привел в пример футбольное выражение "размах на рубль, удар на копейку".
"Дело в том, что в итоге все европейские лидеры пожали Зеленскому руку, но единственное, что получил украинский политик, это два миллиарда фунтов стерлингов от Великобритании. Денег Зеленскому никто не предложил. А ведь два дня назад господин Макрон заявил, что Киеву будут выделены сотни миллиардов евро. И если европейцы не смогли за 50 с лишним лет существования Евросоюза собрать армию, о которой они говорят каждый год, то с деньгами для Зеленского будет туго", – поделился политолог своими рассуждениями.
Поэтому, подчеркнул собеседник издания, ни денег, ни каких масштабных поставок вооружений Зеленскому не видать. По мнению Вайнера, произойдет совершенно другое.
"Европейцы будут заламывать руки Зеленскому ради того, чтобы он помирился с [президентом США Дональдом] Трампом и принес тому свои извинения. Если [украинский политик] хочет остаться на плаву хоть как-то, ему нужно скорбно преклонить колено извинений перед Трампом. И я думаю, что он попросит у Трампа не только денег на поддержку Украины, но и на восстановление территорий после заключения мира", – заявил Вайнер.
По его словам, такой вариант возможен только в случае, если Трамп еще не отказался от идеи мира при участии Зеленского.
"Но, похоже, идет срочная подготовка встречи Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным. И тут интересно, что произойдет раньше: повторная встреча с Зеленским или первая встреча с Путиным. Это самое важное, так как если встреча с Путиным случится раньше, то, я думаю, шансы у Зеленского не очень велики", – резюмировал американист.
11:06Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставкуВладимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
Ранее советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сравнил Зеленского с "бывшей девушкой", которая хочет решить проблемы почти десятилетней давности. Он раскритиковал подход украинского политика к встрече в Овальном кабинете и к его последующему интервью Fox News, заявив, что Зеленский слишком сосредоточен на "проверке фактов" прошлого и недостаточно сосредоточен на том, чтобы двигаться дальше в будущем.
А вот президент Финляндии Александр Стубб назвал перепалку Трампа и Зеленского "ссорой двух супругов". По его словам, обе стороны должны "выйти, поговорить, пожать руки и двигаться дальше".
"Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь", – отметил Стубб.
Тем временем сам Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Он также сказал, что Украина примет соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Помимо этого, Зеленский согласился, что Киев зависит от Вашингтона, однако снова воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом. Подробности в публикации Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу