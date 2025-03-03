https://ukraina.ru/20250303/1061510068.html

Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог

Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог - 03.03.2025 Украина.ру

Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог

Лидеры Европы вынудят Владимира Зеленского преклонить "колено извинений" перед США, так как ясно понимают, что Украину потянуть не смогут. И в процессе мирного урегулирования украинского конфликта важно именно то, что случится раньше: вторая попытка американского лидера поговорить с Зеленским или первая встреча с президентом России

2025-03-03T18:05

2025-03-03T18:05

2025-03-03T18:23

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Такие заявления в комментарии изданию Украина.ру сделал политолог, американист Грег Вайнер. Стоит напомнить, что в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит по Украине, по итогам которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники встречи пообещали продолжать оказывать военную помощь Киеву.В понедельник же, 3 марта, агентству РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сказал, что неформальный саммит лидеров ряда европейских стран в Лондоне был похож на сельскую свадьбу. Такую ассоциацию у него вызвала расстановка столов. "Лондонский саммит напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями. Во главе стола вместо жениха и невесты сидели [президент Франции] Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский", – такими мыслями поделился Рогов. Правда, свадьба почему-то обошлась "без обещанной драки", заметил он. По мнению Рогова, участников саммита перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость самостоятельно тянуть финансирование Украины и военного конфликта.В комментарии изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер привел в пример футбольное выражение "размах на рубль, удар на копейку". "Дело в том, что в итоге все европейские лидеры пожали Зеленскому руку, но единственное, что получил украинский политик, это два миллиарда фунтов стерлингов от Великобритании. Денег Зеленскому никто не предложил. А ведь два дня назад господин Макрон заявил, что Киеву будут выделены сотни миллиардов евро. И если европейцы не смогли за 50 с лишним лет существования Евросоюза собрать армию, о которой они говорят каждый год, то с деньгами для Зеленского будет туго", – поделился политолог своими рассуждениями. Поэтому, подчеркнул собеседник издания, ни денег, ни каких масштабных поставок вооружений Зеленскому не видать. По мнению Вайнера, произойдет совершенно другое.По его словам, такой вариант возможен только в случае, если Трамп еще не отказался от идеи мира при участии Зеленского. "Но, похоже, идет срочная подготовка встречи Трампа с [президентом России Владимиром] Путиным. И тут интересно, что произойдет раньше: повторная встреча с Зеленским или первая встреча с Путиным. Это самое важное, так как если встреча с Путиным случится раньше, то, я думаю, шансы у Зеленского не очень велики", – резюмировал американист. Ранее советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сравнил Зеленского с "бывшей девушкой", которая хочет решить проблемы почти десятилетней давности. Он раскритиковал подход украинского политика к встрече в Овальном кабинете и к его последующему интервью Fox News, заявив, что Зеленский слишком сосредоточен на "проверке фактов" прошлого и недостаточно сосредоточен на том, чтобы двигаться дальше в будущем.А вот президент Финляндии Александр Стубб назвал перепалку Трампа и Зеленского "ссорой двух супругов". По его словам, обе стороны должны "выйти, поговорить, пожать руки и двигаться дальше"."Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь", – отметил Стубб. Тем временем сам Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Он также сказал, что Украина примет соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Помимо этого, Зеленский согласился, что Киев зависит от Вашингтона, однако снова воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом. Подробности в публикации Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, сша, ес, европа, великобритания, франция, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер, эммануэль макрон, владимир рогов