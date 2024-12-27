https://ukraina.ru/20241227/1060001070.html

Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки - 27.12.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

Имея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе ВС РФ добиваются результатов. Для достижения целей СВО нужно многократно масштабировать этот опыт, считает военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2024-12-27T06:15

2024-12-27T06:15

2024-12-27T06:15

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Борисович, мы с вами много раз говорили о том, что для выполнения целей СВО нашим войскам нужно перейти от концепции огневого вала и выдавливания противника по концепции стратегической наступательной операции, а это уже – вопрос политического решения. Может быть, наше руководство придет к этому политическому решению, когда мы в следующем году выполним ряд тактических задач (доломаем последние укрепрайоны ВСУ в Донбассе, освободим Курскую область, сделаем что-то внятное по линии "Волчанск-Купянск")?- Эти вещи не взаимосвязанные, хотя от решения этих тактических задач зависит дальнейшее развитие событий.На самом деле от практики огневого вала мы уже ушли. Мы действуем малыми маневренными группами и осуществляем прорывы с захватами отдельных укрепрайонов ВСУ. Когда с лета нашим аналитикам это стало очевидно, начались панические настроения: "Мы слишком быстро наступаем. Сейчас нам ударят во фланг, отрежут какой-то кусок и возьмут в окружение". Но эта тактика была выбрана нами неслучайно. Начали мы ее использовать еще в позапрошлом году, а теперь опробовали. Она применяется повсеместно и дает результат просто потому, что у противника не хватает сил и средств для таких фланговых ударов.Попытки такие предпринимались, но ни одна из них не увенчались успехом, потому что у нас на каждом из направлений учитывается возможность подобных поползновений и пресекается в корне. Потому и успехи ВС РФ по сравнению с прошлым годом значительно выше.Даже вражеское агентство "УНИАН", которое не заинтересовано преувеличивать наши победы, подсчитало, что в ноябре 2024 года мы освободили в четыре раза больше территорий, чем за весь прошлый год. Можете сами подсчитать, что темпы нашего продвижения увеличились в 50 раз.А переход к стратегическим наступательным операциям, повторюсь, зависит не от ситуации в Курской области или на линии "Курахово-Покровск", а от принятия стратегического решения: сделать нашу тактику с локальными охватами и прорывами более масштабной. Но пока у нашего руководства есть вполне обоснованные опасения, потому что подобных операций после Великой Отечественной войны никто не проводил. Тем более, характер боевых действий серьезно изменился: появились как новые средства поражения, так и средства защиты от них.То есть людям, которые обязаны будут принять такое решение, просто-напросто страшно. Одно дело – захватить укрепрайон под Курахово или южнее Купянска, а другое – провести примерно такую же наступательную операцию группировкой минимум в 100 тысяч бойцов на тысячах квадратных километров. Риски этой затеи оцениваются даже не на уровне Генштаба.Когда это решение будет принято – мы узнаем об этом по факту. Но то, что без этого нельзя достичь целей СВО на остатках Украины военным путем – очевидно.Даже если мы увеличим темпы освобождения территорий по тысяче квадратных километров в месяц в десять раз, то за год мы освободим 120 тысяч квадратных километров, а киевский режим контролирует территорию в четыре раза больше. То есть для полного взятия Украины под контроль нам потребуется четыре года.Да, запасы пушечного мяса у власти Зеленского не бесконечные. Да, при увеличении темпов нашего наступления противнику будет существенно тяжелее. Да, четыре года Украина вряд ли продержится. Но и мы вряд ли в десять раз сможем увеличить темпы наступления в следующем году.А решение о смене концепции боевых действий будет зависеть от того, насколько нашим дипломатам удастся убедить Запад прекратить помощь Киеву. Вряд ли нам это удастся. Поэтому смена подхода рано или поздно произойдет.- Почему нам стали удаваться эти охваты отдельных опорников? Потому что у нас стало получше с железом и мастерством? Или потому, что у ВСУ закончились люди, которые сидели между этими опорниками и не давали их обходить?- Между этими опорниками никакие всушники не сидели. Группировка в 250 тысяч человек на первой линии физически не позволяет закрыть такой протяженный фронт от Чернигова до Херсона. Боевые действия ведутся с упором на отдельные опорные пункты, где сидят три-пять человек. Именно их охватом и уничтожением занимаются наши войска. И уничтожение двух-трех таких опорников, которые находятся близко друг к другу, позволяет нам продвигаться вперед.Наступление малыми группами с использованием средств индивидуальной доставки бойца (вплоть до электросамокатов) снижают потери от дронов-камикадзе. Это дает результат.То есть у нас выросла подготовка и выучка личного состава. Мы получили опыт ведения войны в современных условиях. А самое главное – изменение практических наставлений командиров, которые начали отдавать приказы в соответствии с этими новыми условиями.В 2022 году те же БПЛА и дроны-камикадзе считались штучным товаром, который можно использовать только по согласованию с командиром бригады. Весь 2023 год мы догоняли противника по количеству беспилотных средств поражения и разведки. Сейчас этот паритет достигнут и это тоже сказывается на фронте.Еще раз. Имея паритет в дронах, преимущество в ракетно-артиллерийских системах и господство в воздухе мы добиваемся результатов.Это же характерно для всей истории русской армии. Почти во всех войнах на начальном этапе нам били морду, а потом мы собирались, учитывали негативный опыт и давали сдачи.- Можно ли сказать, что если бы ВСУ не поперлись в Курскую область, то у нас в Донбассе эта тактика не прошла бы?- Нет. Она проходила и до того, как ВСУ поперлись в Курскую область. Да, если бы противник не пошел на эту авантюру, он бы мог затыкать дыры в Донбассе большим количеством личного состава. Но и у нас бы освободился личный состав, который сейчас освобождает Курскую область. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.- Вы по-прежнему считаете, что ВСУ не припрятали какую-то группировку для нападения на Брянскую область?- Когда я ознакомился с подобными предположениями, речь шла о том, что Украина подготовила для такого нападения чуть ли не 18 бригад. Даже перечислялись их номера (160-я, 161-я, 113-я, 155-я, 118-я и так далее). Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России.Но мне непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники? Перечислить номера бригад можно всегда, но часть этих бригад уже участвуют в боях. Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье.Кроме того, а какая будет цель у этого гипотетического наступления?Когда эта информация впервые была опубликована на киевских ресурсах, речь шла о "наступлении последней надежды". Чьей последней надежды? Зеленского? А его все устраивает. Я только что на цифрах объяснил, что такими темпами можно воевать еще несколько лет. Зачем ему для этого наступать на Брянск?Еще говорят, что это наступление будет приурочено к инаугурации Трампа. Вы думаете, что Трамп, который, в отличие от Байдена, еще не выжил из ума, будет руководствоваться результатами какого-то наступления какой-то своей марионетки на какую-то территорию? У США нет цели обеспечить победу киевской хунте в этой войне. Их цель – нанести максимально возможный экономический и политический ущерб России руками Украины. И чтобы страдал Евросоюз, который до недавнего времени был конкурентом США. Эти цели так или иначе выполняются. Пока идет война, Россия не может восстановить поставки газа по тем же "Северным потокам".Короче говоря, США наплевать на Зеленского и его наступательную операцию. Тем более, в Курской области у ВСУ уже была наступательная операция. Зашибись наступили. Эффект увидели все.Допустим, эти части будут все же переброшены под Чернигов для такого наступления. Но для проведения такой операции тебе нужны резервы, вводить их в бой по мере того, как первая волна наступления будет стачиваться. Так вот, стратегических резервов у киевского режима нет от слова совсем. Я уже сказал, что если это наступление планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже раздерганы по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск.Это подтверждено показаниями пленных, потерянной техникой и документами убитых.А других бригад не готовили. Их нет. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек.Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения.Повторюсь, никаких оснований для еще одного наступления ВСУ я не вижу.- А к сообщениям украинских СМИ о нашей подготовке к форсированию Днепра в Херсонской области вы как относитесь?- Как к болезненному бреду. Точно такой же бред в 2023 году несли некоторые наши СМИ, которые говорили, что киевский режим после подрыва дамбы Каховской ГЭС из-за обмеления Днепра форсирует его и будет наступать на Запорожскую АЭС и Крым. Высадками на Тендровскую косу, откуда ВСУ дойдут до Крыма, у нас тоже бредили. А я болезненный бред комментировать не хочу.Что сейчас реально происходит в районе Херсона? Еще в феврале 2024 года Шойгу докладывал, что мы повсеместно вышли на левый берег. Так вот мы только на днях вышли к Антоновскому мосту в районе дач, наступая от Алешек. И наше присутствие там пока документально не подтверждено. Как и то, что ВСУ смогли выдавить нас обратно. Там же еще есть многочисленные острова, за которые постоянно идут боевые действия.И я слабо представляю, как на высокий западный берег без колоссальных потерь можно перебросить не просто личный состав, но и гигантский объем техники, боеприпасов и продовольствия. Люди, которые об этом бредят, не таскали в своей жизни ничего тяжелее своих предположений.- Вы сказали, что именно страх мешает российскому руководству перейти к концепции наступательной операции. Что может помочь ему избавиться от этого страха?- Ничего, кроме опыта и осознания необходимости преодолеть этот страх.Нам бы всем хотелось, чтобы киевский режим вот-вот рухнул, а ВСУ массово сдались в плен. Но вы мне покажите хоть один участок, где добровольно нам сдалась хотя бы рота. Сдаются максимум по 10-15 человек в день, когда сидение в укрепрайоне становится безнадежным.Только что закончилась зачистка котла в Анновке. Там много пленных вы видели? Много пленных сдалось после зачистки котла у Макаровки? Из Кураховского котла, который вполне себе сформирован, многие побежали? А ведь там единственная дорога в город под обстрелом, а между нашими смыкающимися клешнями остался коридор в шесть километров.Я еще с лета 2022 года объяснял, что до тех пор, пока мы не освободим большие территории и города вроде Харькова, рассчитывать на то, что противник дрогнет и сдастся не приходится.- С другой стороны, пока я не вижу конкретного повода, который бы подтолкнул российское руководство к такому риску.- Повод тут один – необходимость выполнить цели и задачи СВО. Эти цели поставил верховный главнокомандующий.О других аспектах СВО - в репортаже Игоря Гомольского: "Идущие в ад". Как воюют танкисты на Кураховско-Покровском направлении

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, курская область, украина, владимир зеленский, дональд трамп, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, сво, донбасс, херсонская область, брянская область